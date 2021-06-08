Компенсации за отпуск: кому работодатель заменит дни отдыха деньгами, а кто получит право на дополнительные выплаты

За что можно получить компенсацию до 1 июля

Ещё остаётся немного времени, чтобы воспользоваться программой туристического кешбэка за поездки по России. Она действует до конца июня этого года. При этом оплатить тур надо до 16 июня, а вернуться из поездки — до 30 июня. Кешбэк составляет 20% от стоимости путёвки. Правда, есть ограничение по суммам. Вернут не более 20 тыс. рублей. Важный нюанс: поездка должна быть оплачена картой "Мир". Кешбэк возвращается в течение пяти рабочих дней.

Получить возврат при оплате картой другой платёжной системы не получится, покупатель тура должен быть владельцем карты "Мир". Для того чтобы воспользоваться кешбэком, необходимо выбрать санаторий, дом отдыха, туристическую базу или гостиницу на территории России, узнать, участвует ли она в программе, и оплатить отдых. Деньги возвращаются за любые поездки по России — как за организованные туры, так и при самостоятельном бронировании гостиниц, домов отдыха.

— Воспользоваться кешбэком можно неограниченное количество раз. Поэтому, если вы едете, допустим, с друзьями, гораздо выгоднее оплачивать поездку за каждого по отдельности, чем за всех сразу. Допустим, поездка на четверых обойдётся в 180 тыс. рублей. Если оплатить за всех сразу, владельцу карты вернётся только 20 тыс. рублей, а если два раза за двоих, то 36 тыс. рублей, — рассказал ведущий юрист компании "Объединённый юридический центр "Парфенон" Павел Уткин.

При этом с 1 июля планируется изменить систему получения кешбэка. Готовится, например, отдельная программа для компенсации за отдых студентов.

За что можно получить компенсацию до 1 сентября

Также этим летом действует детский туристический кешбэк. Родителям вернут 50% от стоимости путёвки в детский лагерь, но не более 20 тыс. рублей. Воспользоваться программой можно с 25 мая по 31 августа 2021 года. Оплачивать путёвку надо также картой "Мир".

— Причём оплатить поездку может со своей карты любой человек, необязательно родитель. Деньги вернутся также в течение пяти дней, — уточнил Павел Уткин.

Кто и как может получить деньги вместо отпуска

Многие работники были бы не против заменить отпуск денежной компенсацией. Это стало особенно актуально этим летом. Часть сотрудников решили не ходить в отпуск, ожидая окончания пандемии и снятия ограничений на поездки. Другие до сих пор остаются на удалёнке и считают, что в таком режиме меньше устают, особенно если трудятся за городом. Третьим просто деньги важнее отдыха.

На самом деле получить денежную компенсацию вместо отпуска вполне возможно. Такой расклад устраивает и многих работодателей. Правда, Трудовой кодекс чётко регламентирует ситуации, в которых можно получить деньги вместо отпуска, а когда это запрещено законом.

По общему правилу заменить отдых деньгами нельзя беременным женщинам и работникам в возрасте до восемнадцати лет. Также запрещено компенсировать дополнительный оплачиваемый отпуск людям, занятым на работах с вредными или опасными условиями труда.

— Однако часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающую 28 календарных дней, могут заменить денежной компенсацией. Чтобы её получить, работнику нужно написать соответствующее заявление, — пояснил заместитель председателя коллегии адвокатов "Корчаго и партнёры" Тимур Баязитов.

Таким образом, если у сотрудника стандартный отпуск в 28 календарных дней, то получить за них деньги он сможет только в одном случае — если уволится. Тогда при расчёте ему выплатят сумму за все накопившиеся дни для отдыха. При этом если у работника отпуск составляет 35 дней, то за семь из них он может получить деньги. Такое пояснение дал старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Петр Гусятников.

— Компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении такая же, как оплата текущего отпуска. Рассчитывается исходя из среднего заработка сотрудника за последний год, — добавил Петр Гусятников.

Что касается суммы, положенной работнику, то в неё обязательно при расчёте должны включаться все выплаты за работу: оплату по ставке, переработки, премии за показатели, районный коэффициент за год, а не только оклад, рассказал директор по стратегическим коммуникациям группы "Рокет хьюманс" Дмитрий Дригайло.

— Отпускные начисляются не совсем так, как зарплата. Зарплата одинакова в любом месяце, при этом чем меньше дней в расчётном периоде, тем дороже стоит каждый из них. Поэтому отпускные выгоднее брать в месяцы с наибольшим количеством рабочих дней, так вы потеряете меньше денег по возвращении из отпуска, — пояснил Дмитрий Дригайло.

Если говорить про длинные отпуска, то получает их достаточно большое количество сотрудников. В зависимости от стажа и профессии отпуск может увеличиваться до 40 и даже до 60 дней. Отдыхать дольше обычного имеют право, например, учителя, врачи, полицейские, спасатели, шахтёры.

Какие льготы на отпуск могут получить сотрудники

Сотрудники организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, имеют право на оплату стоимости проезда и провоза багажа за счёт работодателя. Такая льгота предоставляется один раз в два года. При этом отпуск человек должен провести на территории России. Кстати, проезд оплачивают не только самому сотруднику, но и неработающим членам его семьи.

— Право на компенсацию этих расходов возникает у работника одновременно с правом на получение ежегодного оплачиваемого отпуска за первый год работы в организации. Стоит отметить, что оплачивается любой транспорт, кроме такси, — пояснил Тимур Баязитов.

Определённые льготы могут предоставляться и на уровне конкретного предприятия вне зависимости от места его расположения.

Как получить компенсацию за испорченный отдых

Планирование отпусков в этом году опять осложняется ситуацией с коронавирусом. Вопреки ожиданиям, Турцию с 1 июня для российских туристов не открыли. Власти Черногории сообщили, что россияне могут приезжать в страну без ПЦР-теста, но прямых перелётов туда нет. Многие путешественники отправились в отпуск за границу на свой страх и риск через другие страны. Не всем удалось вовремя отдохнуть и на российских курортах, приходилось по разным причинам переносить дату отпуска. Одним словом, в этом году, как никогда, остро стоит вопрос, как компенсировать свои расходы, если путешествие не состоялось или было испорчено.

— Если работник ушёл уже в отпуск, но поездка не состоялась, на его правоотношения с работодателем это никак не влияет. Вернуться обратно на работу в одностороннем порядке работник не сможет. Что касается возврата денег за поездки по РФ, то необходимо изначально понять причины отмены поездки. Если это произошло по вине туроператора, то в данном случае имеет смысл требовать ещё и компенсацию морального вреда. О ней говорится в ст. 15 Закона о защите прав потребителей. Испорченный отдых или отпуск трактуются судами как причинение морального вреда, — рассказал Тимур Баязитов.