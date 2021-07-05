Надбавки к пенсии будут начислять по-новому: Кому вернут доплату, а кто получит право на перерасчёт С 1 января 2022 года определённым категориям пенсионеров не будут понижать выплаты, если они переедут в другой регион. Кроме того, появилась возможность для получения прибавки к пенсии уже сейчас. 4 июля, 21:40 Фото © Shutterstock

Минтруд опубликовал доклад, в котором раскрыты данные о средней пенсии. Оказалось, что больше всего получают пожилые люди на Чукотке. Там выплаты составляют более 27 тыс. рублей. Ниже всего пенсии в Кабардино-Балкарской Республике. Там средняя выплата составляет менее 13 тыс. Тем не менее сейчас у пенсионеров появилось много возможностей для того, чтобы получить прибавку. В некоторых случаях повышение проходит автоматически, а бывает, что за перерасчётом нужно обратиться самостоятельно.

В конце июня правительство утвердило постановление, которое утверждает новый порядок начисления выплат сельским пенсионерам. Они получают повышенную на 25% фиксированную выплату к страховой пенсии по старости или инвалидности.

С 1 января 2022 года при переезде из сельской местности это повышение будет сохраняться. На данный момент люди теряют надбавку, если, например, переезжают жить в город. Более того, они перестают получать эти деньги даже в том случае, если остаются в своём же доме, но населённый пункт присоединяют к городу. С этого момента все жители теряют статус сельских жителей. Соответственно, в будущем эти выплаты сохранятся вне зависимости от того, где будет жить пенсионер.

Как пояснили в ПФР, тем неработающим пенсионерам, которым при переезде из села в город сняли доплату, с 1 января восстановят выплаты. Причём в беззаявительном порядке.

В правительстве напомнили, что доплаты к страховым пенсиям за длительный сельский стаж начались в 2019 году. Получать их могут представители более 500 профессий. Среди них агрономы, мельники, пчеловоды, ветеринарные врачи, технологи, геодезисты, механизаторы, инженеры, шофёры, энергетики. Одним словом, люди, которые работали на сельскохозяйственных предприятиях.

В то же время юристы обращают внимание, что зачастую можно увеличить размер будущей или уже начисленной пенсии самостоятельно. Для этого нужно знать, от чего зависят выплаты и какие есть возможности для их повышения.

— Самым действенным и эффективным способом увеличения пенсии является прежде всего официальное трудоустройство. В этом случае работодатель оплачивает за своего сотрудника все пенсионные и страховые взносы. Чем больше зарплата и стаж, тем больше взносы, тем больше пенсия. Однако не стоит забывать проверять свой стаж и состояние выплат. Иначе начисления могут оказаться заниженными. Второй вариант — прописаться в регионе, где выплаты больше. Но тут нужно учитывать ценз осёдлости. Это время, которое человек должен быть постоянно зарегистрирован в регионе, в котором выйдет на пенсию. В Москве, например, оно составляет десять лет, — рассказал управляющий партнёр юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев.

Юрист отметил, что уже действующие пенсионеры вправе отказаться от части льгот. Например, бесплатного проезда на общественном транспорте, получения лекарств и проезда к месту отдыха. В этом случае вместо льгот будет прибавка к пенсии. Она может составить 1200 рублей в месяц.

На размер страховой пенсии по старости влияет множество факторов. Их перечислил ведущий юрист "Европейской юридической службы" Александр Спиридонов. Конечно, во-первых, это сумма страховых взносов в ПФР, зависящая, соответственно, от размера белой зарплаты. Чем больше размер официальной заработной платы, тем больше размер отчислений в ПФР, тем больше индивидуальных пенсионных баллов получает человек.

Во-вторых, имеет значение период ухода за детьми до полутора лет. Добавляются пенсионные баллы за сам факт ухода за ребёнком.

Получить прибавку к пенсии можно после достижения возраста 80 лет. В этом случае увеличивается фиксированная часть пенсии. Она растёт также, если человека признают инвалидом I группы и если у него есть иждивенцы. Право на прибавку даёт проживание и работа в районах Крайнего Севера и в приравненных к ним местностях.

Ещё один вариант увеличить выплаты — это отложенный выход на пенсию. Например, можно не выйти на заслуженный отдых в 60 лет, а отложить этот период до 65 или до 70 лет. В этом случае в дальнейшем выплаты будут больше.

— Увеличивается фиксированная часть пенсии. Но в условиях инфляции, экономической неопределённости, нынешней средней продолжительности жизни перспектива отложенного выхода на пенсию является для застрахованных лиц непривлекательной. Потеря сумм пенсии даже за один год очень ощутима, а величина компенсации несоразмерно мала, — считает Александр Спиридонов.

Правда, в определённых ситуациях отложенный выход на пенсию может быть реально полезен. Например, если у человека хороший доход сейчас, но очевидно, что он временный. Имеет смысл несколько отложить выход на пенсию и тем людям, у которых небольшой стаж.

По словам юриста, достаточно много вариантов по прибавке к пенсии предусматривается на региональном уровне. Так, при наличии у пенсионера регистрации по месту жительства в Москве (и на присоединённой к ней территории) не менее десяти лет доплата устанавливается исходя из величины городского социального стандарта. В 2021 году он составляет 20 222 рубля. То есть каждый неработающий пенсионер в Москве получает пенсию не ниже указанной суммы.

— Если же пенсионер живёт в городе менее десяти лет, доплата по общему правилу устанавливается исходя из величины московского прожиточного минимума пенсионера. В 2021 году это 13 496 рублей. В других регионах размер социальной доплаты к пенсии существенно ниже, — резюмировал Александр Спиридонов.