Сезонные льготы: Кто получит прибавку к пенсии и компенсации этим летом

В начале июня в ПФР сообщили, что продлевают упрощённый порядок назначения пенсий и других социальных выплат ещё на месяц — до 1 июля. Дистанционное оформление документов начали активно практиковать после начала пандемии коронавируса. С тех пор документооборот стал значительно проще. Многие новшества перестали носить временный характер и стали постоянными. В то же время ряд мер, упрощающих назначение выплат, продолжают продлевать из-за пандемии. Тем более что ситуация с распространением коронавируса сейчас снова стала ухудшаться.

С 1 июля страховая пенсия по старости будет назначаться мужчинам с 61,5 года, а женщинам — с 56,5. Дело в том, что повышение пенсионного возраста идёт постепенно. К 2028 году он составит 60 лет для женщин и 65 для мужчин.

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— В этом году право на страховую пенсию по старости определяется при наличии страхового стажа продолжительностью не менее 12 лет и величины индивидуального пенсионного коэффициента в размере 21. За установлением выплат можно обращаться лично в клиентскую службу ПФР либо дистанционно через "Личный кабинет гражданина" на сайте ПФР или Едином портале госуслуг. Сделать это нужно не ранее чем за один месяц до даты получения права на пенсию. В период распространения коронавирусной инфекции, до 1 июля 2021 года, обратиться с заявлением можно без личной явки. Достаточно позвонить по телефону, — уточнили в ПФР.

Кроме того, летом пенсионеры могут рассчитывать на целый ряд так называемых сезонных льгот. Так, во многих регионах сейчас действуют акции, по которым пенсионеры-дачники могут получить бесплатные семена. Как правило, речь идёт о популярных культурах, таких как огурцы, помидоры, капуста, морковь, свёкла.

На региональном уровне действует множество программ по предоставлению пенсионерам бесплатного бензина. Правда, тут есть свои ограничения. Компенсация за топливо обычно положена не всем пенсионерам, а определённым категориям льготников. Например, обладающим определёнными наградами. Причём получить её могут не только сами пожилые люди, но и их законные представители, например дети или внуки.

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В ряде случаев можно претендовать на ежемесячную денежную компенсацию расходов на топливо, исходя из расчёта оплаты 100 литров высокооктанового бензина. Кстати, расчёт идёт исходя из рыночных цен, которые действовали в регионе за месяц до назначения выплаты. Допустим, человек получает компенсацию в июле. Тогда она рассчитывается исходя из стоимости топлива в июне. Компенсации за топливо определённым категориям льготников есть в Москве, Новосибирской, Пензенской и ряде других областей.

Как отметил адвокат Владимир Постанюк, сейчас многие пенсионеры получают субсидии на оплату услуг ЖКХ. С 1 июля получателей такой льготы может стать больше. Право на компенсацию имеют люди, у которых размер платы за услуги ЖКХ превышает 22% от совокупного ежемесячного дохода семьи. Это федеральный норматив. Устанавливается параметр на региональном уровне. Повысить его нельзя, а понизить можно, что и делается в определённых регионах. Например, в Москве он составляет 10% от дохода семьи.

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— Сейчас предлагается снизить допустимый процент расходов на ЖКХ в совокупном доходе семьи. Он будет зависеть от экономических и социальных особенностей субъектов РФ. Ранее уже обсуждалась цифра в районе 15%. Окончательное решение будет принято ближе к концу месяца. Соответственно, при изменении процента совокупного ежемесячного дохода семьи может измениться и количество людей, которые смогут получить эту меру поддержки, — пояснил Владимир Постанюк.

1 июля 2021 года заканчивается период, когда пенсионеры могли получать пенсии на карты платёжных систем Visa и MasterCard. Уже со следующего месяца банки не смогут зачислять пенсионные и социальные выплаты на пластиковые карты международных платёжных систем. Деньги от ПФР будут зачисляться только на счета или вклады с возможностью пополнения и снятия, а также на карты национальной платёжной системы "Мир". Об этом напомнила ведущий юрист "Европейской юридической службы" Оксана Красовская.

— Пенсионеры, которым исполнилось 80 лет в июле 2021 года, получат повышенную фиксированную выплату к пенсии в размере 6044 рубля 48 копеек — так же как и инвалиды, которым была установлена первая группа инвалидности. Необходимо понимать, что повышение фиксированной выплаты устанавливается один раз. Если человек получил инвалидность первой группы и ему назначена страховая пенсия, то ему сразу устанавливается повышение. В таком случае, когда он достигает возраста 80 лет, прибавки уже не будет. Повышение фиксированной выплаты устанавливается только по одному основанию. Также за людьми старше 80 лет или инвалидами первой группы можно оформить уход, — рассказала Оксана Красовская.

При этом компенсационная выплата устанавливается неработающему трудоспособному человеку, который ухаживает за нетрудоспособным. Не имеет значения, родственники ли они и живут ли вместе. Размер ежемесячной компенсационной выплаты сейчас составляет 1200 рублей.

Кстати, в сезон отпусков пенсионеры могут сэкономить на отдыхе. Например, им могут компенсировать проезд на курорт. Это касается в первую очередь получателей страховой пенсии и пенсии по инвалидности, которые живут в районах Крайнего Севера и приравненных к ним территориях. В этом случае вполне реально можно сэкономить порядка 20–50 тысяч рублей.

— Добавлю, что повысить пенсии могут тем людям, которые решились переехать на постоянное место жительства в регионы Крайнего Севера или в районы, приравненные к ним. Будет учитываться районный коэффициент того региона, куда они переехали, — пояснил юрист, член Общественного совета по правам ребёнка при уполномоченном при Президенте РФ Вячеслав Егоров.