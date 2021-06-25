С 1 июля изменится порядок начисления пенсий: Кто получит доплаты, а кому потребуется новая карта

В ПФР сообщили, что с 1 июля будет производиться доплата к единовременной выплате средств пенсионных накоплений. Проще говоря, это перерасчёт. Дополнительные деньги перечислят людям, которые обратились за получением единовременной выплаты в 2020 году.

Доплата делается в том случае, если при установлении единовременной выплаты не учитывались страховые взносы на накопительную пенсию, взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений и доход от их инвестирования.

Чтобы получить доплаты, не нужно писать заявление. Деньги перечислят автоматически.

— Напоминаем, что единовременная выплата средств пенсионных накоплений перечисляется людям, у которых нет права на получение накопительной пенсии, когда им исполнилось по 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины). А также тем, у кого размер накопительной пенсии в случае её назначения составил бы менее 5% к сумме страховой пенсии по старости и размера накопительной пенсии, — пояснили в ПФР.

Кроме того, изменится порядок получения пенсий. Переход на карты "Мир" должен завершиться до 1 июля. Пенсии, пособия и другие социальные выплаты на карты других платёжных систем зачисляться не будут.

— Но это не означает, что те, кто не оформил карту, не будут получать выплаты. Для них предусмотрено несколько вариантов: перечисление денег на банковский счёт, который не привязан ни к какой карте, и получение наличных в кассе банка, а также перечисление почтовым переводом, — рассказала партнёр юридической компании PG Partners Светлана Петрикова.

По её словам, чтобы оформить карту "Мир", достаточно обратиться в любое отделение банка. Сейчас карты выпускают в течение нескольких дней. После получения её реквизиты надо сообщить в те инстанции, от которых приходят выплаты. Если это касается пенсий, то в ПФР.

Заместитель председателя коллегии адвокатов "Корчаго и партнёры" Тимур Баязитов пояснил, что сами банки никаких сведений в ПФР России не передают, то есть держатель карты должен сам передать новые реквизиты в Пенсионный фонд. Сделать это можно как в электронном виде через личный кабинет на сайте ПФР или на сайте госуслуг, так и подав заявление в территориальные органы ПФР или МФЦ.

— Пенсии сейчас можно получать не только на карту банка или на банковский счёт, но и на почте, а также лично на дому. Чтобы изменить способ доставки денег, достаточно написать соответствующее заявление и подать его в ПФР. С 1 июля 2021 года пенсии будут зачисляться кредитными учреждениями только на карты национальной платёжной системы "Мир". Однако возможны ситуации, когда пенсионер не успеет до 1 июля оформить карту, — рассказал юрист ГК "Европейская юридическая служба" Эрдни Манджиев.

В этом случае, по словам юриста, есть несколько вариантов получения выплаты. Если пенсия перечислялась на карту Сбербанка, а получатель не оформил ещё карту "Мир", то банк автоматически откроет текущий счёт, с которого деньги можно будет получить в кассе. Также можно через онлайн-сервис банка перевести деньги с текущего счёта на действующую карту и снять их уже непосредственно с карты.

— Если же выплаты приходят на карту другой кредитной организации, то в течение 10 рабочих дней от даты перечисления Пенсионным фондом представитель банка должен связаться с получателем для оформления карты "Мир" либо решения ситуации способом, аналогичным описанному выше. Напоминаем, что при необходимости пенсионер может также в любое время сменить способ доставки пенсии, — пояснил Эрдни Манджиев.

Многие пенсионеры получают субсидии на оплату услуг ЖКХ. С 1 июля меняются условия их предоставления. Льготу могут получить только жильцы, у которых нет долгов по квартплате. Теперь наличие задолженности как основание для отказа в предоставлении субсидии должно подтверждаться только судебным актом. Причём уже вступившим в законную силу. Будут учтены также сроки исковой давности. Задолженность должна быть за период не больше трёх лет.

Получателям никаких документов об отсутствии задолженности теперь предоставлять не нужно. Сведения о наличии судебных актов уполномоченные органы будут получать на основании межведомственных запросов.

После 1 июля количество людей, которые получат право на жилищную субсидию, может стать больше. Было предложено снизить максимально допустимую долю расходов россиян на оплату услуг ЖКХ, которая даёт право на льготы. Сейчас она составляет 22% на федеральном уровне. Регионы могут опускать этот норматив, но не имеют права его повышать. В Москве, например, чтобы получать субсидию, доля затрат на услуги ЖКХ в доходах семьи должна превышать 10%. Предлагается снизить федеральный норматив. В частности, рассматривается вопрос о понижении его с 22 до 15%. Планируется вынести окончательное решение до 1 июля, но пока ещё оно не принято.

Кроме того, в ПФР напомнили, что с 1 июля начнётся приём заявлений о назначении двух новых ежемесячных пособий. Речь идёт о малообеспеченных беременных женщинах и семьях с детьми от 8 до 17 лет.