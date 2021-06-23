Снижение квартплаты и компенсации: Какие новые права и льготы получили жильцы

Теперь и жители частных домов получили возможность получить компенсацию, если им приходилось переплачивать по вине коммунальщиков. Положение об ответственности поставщиков за нарушения в расчётах появились в Жилищном кодексе РФ ещё в 2017 году. Правда, касалось оно только многоквартирных домов. О владельцах частных домов в кодексе не упоминалось. Теперь этот пробел в законе устранён.

— Жильцы вправе требовать уплаты штрафа в размере 50%, если будет зафиксирован факт необоснованной переплаты. Раньше такое право действовало для многоквартирных домов, поскольку обязанность уплатить штраф была закреплена за управляющей организацией, товариществом собственников жилья, жилищным или жилищно-строительным кооперативом. После внесения изменений в ЖК такое право есть и у собственника индивидуального жилого дома, а обязанность — у лица, предоставляющего коммунальные услуги, — рассказал ведущий юрист ГК "Европейская юридическая служба" Юрий Аванесов.

Если собственник частного дома выявил нарушение при расчёте размера платы за содержание жилья или коммунальные услуги, ему необходимо письменно обратиться в обслуживающую его дом организацию или к лицу, которое предоставляет коммунальные услуги, с заявлением о выплате штрафа. Такую рекомендацию даёт адвокат Марина Симанова.

— Выплата штрафа производится не позднее двух месяцев со дня получения обращения от собственника или нанимателя. На практике это делается за счёт снижения платы за жилищно-коммунальные услуги за следующие месяцы. Если есть долг, то сумма задолженности уменьшается на основании вступившего в законную силу судебного акта, — добавила Марина Симанова.

Генеральный директор ЮК "Юристъ" Асия Мухамедшина предупреждает: перед тем как обратиться в управляющую компанию с претензией, нужно собрать доказательства переплаты. Это могут быть показания счётчиков либо заключение экспертизы.

По словам юриста, если УК не пойдёт навстречу и не сделает перерасчёт с возвратом денег, то можно обращаться в суд. Если факт переплаты будет подтверждён, то на управляющую компанию возложат обязательство оплатить ещё и судебные затраты кроме незаконно начисленной суммы.

— Также не стоит забывать, что сейчас есть множество льгот, которые позволяют снизить расходы на квартплату. Они предусмотрены как на федеральном, так и на региональном уровне. Снизить выплаты могут определённые категории пенсионеров, люди, получившие государственные награды, инвалиды, представители определённых профессий. Например, педагоги в сельских школах, — пояснила Асия Мухамедшина.

Адвокат, председатель коллегии адвокатов "Корчаго и партнёры" Евгений Корчаго обратил внимание, что при неправильном начислении платежей ЖКХ можно потребовать не только компенсацию в размере 50% от суммы завышения. Сама сумма также пересчитывается. Чтобы понять, что она завышена, необходимо знать тарифы, действующие в вашем регионе. Можно самостоятельно рассчитать ежемесячную сумму, исходя из стоимости и объёма потреблённых услуг. По словам адвоката, обращение с указанием на ошибку и требованием выплатить компенсацию можно направить в свободной форме на адрес организации заказным письмом, на электронную почту или нарочно.

Также 22 июня вступили в силу поправки в законы, которые позволяют значительно снизить квартплату для жителей бывших общежитий. Речь идёт о недвижимости, которая раньше принадлежала государственным или муниципальным предприятиям и учреждениям. Использовалась она как общежитие или служебное жильё, но затем не была передана в ведение органов местного самоуправления.

Теперь на эти помещения будут распространяться положения о бессрочном характере договора найма жилья. После изменения собственника здания договор с жильцами не будет изменён или расторгнут. При этом квартплата и субсидии в таких общежитиях будут начисляться по тем же правилам, что и в обычных квартирах. Таким образом удастся решить проблему с повышенными расходами на жильё.

Сейчас в России насчитывается более 200 бывших общежитий, находящихся в частной собственности. В них живёт почти 20 тыс. человек. Такие данные приводятся в записке к соответствующему законопроекту. Не секрет, что большая часть таких домов находится в неудовлетворительном состоянии. Степень износа составляет от 30 до 85%. Зато квартплата за такое жильё была выше, чем за квартиру в новом доме. Собственники зданий взимали плату по коммерческим тарифам и завышали расходы на содержание имущества.

В пояснительной записке к документу указывалось, что люди, проживающие в бывших ведомственных общежитиях, стали заложниками ситуации, связанной с многочисленными нарушениями. В том числе в процессе приватизации предприятий, в ведении которых они находились.

При этом оспаривание результатов приватизации сейчас уже невозможно, так как прошёл срок исковой давности. После вступления в силу поправок суммы в квитанциях должны значительно снизиться, а контроль за начислением квартплаты станет жёстче.

Напомним также, что с 1 июля будет проводиться плановая индексация тарифов на услуги ЖКХ. В результате они вырастут примерно на 3–6%. Точный размер повышения будет различаться в зависимости от региона. Юристы предупреждают, что нередко суммы в квитанциях вырастают больше положенного. В результате жители могут переплачивать за ЖКУ. Часто по вине управляющей компании.