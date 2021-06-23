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Снижение квартплаты и компенсации: Какие новые права и льготы получили жильцы

22 июня вступили в силу сразу две важные поправки в законы. Во-первых, теперь появился новый повод для того, чтобы оштрафовать управляющую компанию. Эта сумма в качестве компенсации будет выплачена жильцам. Во-вторых, в домах определённых категорий снизят квартплату. Кто станет платить меньше за услуги ЖКХ?

22 июня, 21:40

Теперь и жители частных домов получили возможность получить компенсацию, если им приходилось переплачивать по вине коммунальщиков. Положение об ответственности поставщиков за нарушения в расчётах появились в Жилищном кодексе РФ ещё в 2017 году. Правда, касалось оно только многоквартирных домов. О владельцах частных домов в кодексе не упоминалось. Теперь этот пробел в законе устранён.

Жильцы вправе требовать уплаты штрафа в размере 50%, если будет зафиксирован факт необоснованной переплаты. Раньше такое право действовало для многоквартирных домов, поскольку обязанность уплатить штраф была закреплена за управляющей организацией, товариществом собственников жилья, жилищным или жилищно-строительным кооперативом. После внесения изменений в ЖК такое право есть и у собственника индивидуального жилого дома, а обязанность — у лица, предоставляющего коммунальные услуги, — рассказал ведущий юрист ГК "Европейская юридическая служба" Юрий Аванесов.

Если собственник частного дома выявил нарушение при расчёте размера платы за содержание жилья или коммунальные услуги, ему необходимо письменно обратиться в обслуживающую его дом организацию или к лицу, которое предоставляет коммунальные услуги, с заявлением о выплате штрафа. Такую рекомендацию даёт адвокат Марина Симанова.

Выплата штрафа производится не позднее двух месяцев со дня получения обращения от собственника или нанимателя. На практике это делается за счёт снижения платы за жилищно-коммунальные услуги за следующие месяцы. Если есть долг, то сумма задолженности уменьшается на основании вступившего в законную силу судебного акта, — добавила Марина Симанова.

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Генеральный директор ЮК "Юристъ" Асия Мухамедшина предупреждает: перед тем как обратиться в управляющую компанию с претензией, нужно собрать доказательства переплаты. Это могут быть показания счётчиков либо заключение экспертизы.

По словам юриста, если УК не пойдёт навстречу и не сделает перерасчёт с возвратом денег, то можно обращаться в суд. Если факт переплаты будет подтверждён, то на управляющую компанию возложат обязательство оплатить ещё и судебные затраты кроме незаконно начисленной суммы.

Также не стоит забывать, что сейчас есть множество льгот, которые позволяют снизить расходы на квартплату. Они предусмотрены как на федеральном, так и на региональном уровне. Снизить выплаты могут определённые категории пенсионеров, люди, получившие государственные награды, инвалиды, представители определённых профессий. Например, педагоги в сельских школах, — пояснила Асия Мухамедшина.

Адвокат, председатель коллегии адвокатов "Корчаго и партнёры" Евгений Корчаго обратил внимание, что при неправильном начислении платежей ЖКХ можно потребовать не только компенсацию в размере 50% от суммы завышения. Сама сумма также пересчитывается. Чтобы понять, что она завышена, необходимо знать тарифы, действующие в вашем регионе. Можно самостоятельно рассчитать ежемесячную сумму, исходя из стоимости и объёма потреблённых услуг. По словам адвоката, обращение с указанием на ошибку и требованием выплатить компенсацию можно направить в свободной форме на адрес организации заказным письмом, на электронную почту или нарочно.

Также 22 июня вступили в силу поправки в законы, которые позволяют значительно снизить квартплату для жителей бывших общежитий. Речь идёт о недвижимости, которая раньше принадлежала государственным или муниципальным предприятиям и учреждениям. Использовалась она как общежитие или служебное жильё, но затем не была передана в ведение органов местного самоуправления.

Теперь на эти помещения будут распространяться положения о бессрочном характере договора найма жилья. После изменения собственника здания договор с жильцами не будет изменён или расторгнут. При этом квартплата и субсидии в таких общежитиях будут начисляться по тем же правилам, что и в обычных квартирах. Таким образом удастся решить проблему с повышенными расходами на жильё.

Сейчас в России насчитывается более 200 бывших общежитий, находящихся в частной собственности. В них живёт почти 20 тыс. человек. Такие данные приводятся в записке к соответствующему законопроекту. Не секрет, что большая часть таких домов находится в неудовлетворительном состоянии. Степень износа составляет от 30 до 85%. Зато квартплата за такое жильё была выше, чем за квартиру в новом доме. Собственники зданий взимали плату по коммерческим тарифам и завышали расходы на содержание имущества.

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В пояснительной записке к документу указывалось, что люди, проживающие в бывших ведомственных общежитиях, стали заложниками ситуации, связанной с многочисленными нарушениями. В том числе в процессе приватизации предприятий, в ведении которых они находились.

При этом оспаривание результатов приватизации сейчас уже невозможно, так как прошёл срок исковой давности. После вступления в силу поправок суммы в квитанциях должны значительно снизиться, а контроль за начислением квартплаты станет жёстче.

Напомним также, что с 1 июля будет проводиться плановая индексация тарифов на услуги ЖКХ. В результате они вырастут примерно на 3–6%. Точный размер повышения будет различаться в зависимости от региона. Юристы предупреждают, что нередко суммы в квитанциях вырастают больше положенного. В результате жители могут переплачивать за ЖКУ. Часто по вине управляющей компании.

Чтобы понимать, насколько правильно произведены расчёты в квитанциях, нужно знать действующие тарифы в конкретном регионе и решения, принимаемые собственниками. Например, документы о проведённых собраниях можно запросить у управляющих компаний.

С 1 июля изменятся тарифы ЖКХ и порядок получения льгот: К чему нужно приготовиться жильцам

С 1 июля изменятся тарифы ЖКХ и порядок получения льгот: К чему нужно приготовиться жильцам

Авторы
Нина Важдаева
Нина Важдаева

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