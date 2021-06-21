С 1 июля изменятся тарифы ЖКХ и порядок получения льгот: К чему нужно приготовиться жильцам

На сколько вырастут тарифы ЖКХ и как избежать переплаты

Одна из плановых индексаций тарифов на ЖКХ обычно происходит с 1 июля. Этот год не станет исключением. Тарифы на коммунальные услуги вырастут примерно на 3–6%. Они устанавливаются на региональном уровне. Соответственно, квартплата в разных субъектах Федерации подорожает по-разному.

Юристы обращают внимание, что нередко суммы в квитанциях вырастают больше, чем положено. В результате жители могут переплачивать за коммунальные услуги. Часто по вине управляющей компании.

— Если говорить про повышение стоимости со стороны УК, то оно может происходить только после одобрения на общем собрании собственников. Например, реализация антиковидных правил в виде ежедневных уборок подъездов с моющими средствами должна утверждаться жильцами. Если согласия жильцов не спрашивали, то отменить повышенные тарифы можно через суд, как и любые другие дополнительные платные услуги, которые устанавливает УК, — рассказал правозащитник, председатель коллегии адвокатов "Корчаго и партнёры" Евгений Корчаго.

Соответственно, чтобы понимать, правильно ли произведены расчёты в квитанциях, необходимо знать действующие тарифы в конкретном регионе и решения, принимаемые собственниками. Евгений Корчаго пояснил, что документы о проведённых собраниях можно запросить у управляющих компаний.

— Для того чтобы сэкономить, всегда внимательно проверяйте квитанции ЖКХ и сверяйте показания счётчиков. Бывает, что управляющие компании допускают ошибки в расчётах. Как правило, это незначительные лишние суммы, которые многие граждане оплачивают не задумываясь, — советует старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Петр Гусятников.

Юрист напомнил, что если жильцы обнаружили ошибку в расчётах, то они имеют право на компенсацию. Для этого нужно отправить в УК заявление с сообщением о факте нарушения порядка расчёта платы за ЖКУ. В течение месяца УК проводит проверку и выносит решение, действительно ли была допущена ошибка. Если факт подтвердится, то потребитель вправе рассчитывать на компенсацию в размере 50% от суммы, начисленной сверх положенной. Эти деньги не возвращаются наличными или переводом, а идут в зачёт будущих оплат за коммунальные платежи.

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Если УК отказывается признавать ошибки, но жильцы уверены в своей правоте, можно обратиться для решения этого вопроса в суд.

— Что же касается должников по коммунальным платежам, то с ними сейчас УК разбирается достаточно просто. Она обращается в суд с просьбой о вынесении судебного приказа, и если он не оспорен в течение семи дней, то дело передаётся судебным приставам, которые списывают долг со счёта собственника жилого помещения. Как правило, человек узнаёт об этом в момент списания денежных средств. Поэтому лучше вовремя вносить деньги за ЖКУ, — отметил Петр Гусятников.

Законных способов экономить на ЖКХ много. Можно заменить все счётчики на новые современные приборы, заменить все лампочки на энергосберегающие, следить за потреблением ресурсов, вовремя закрывать воду и гасить свет. Правда, много сэкономить таким образом не получится. В среднем более рациональный подход к использованию ЖКУ позволяет уменьшить платёжку примерно на 500 рублей в месяц.

Петр Гусятников предупреждает, что в последнее время было много проблем у жильцов, которые хотели сэкономить больше незаконными способами. Например, использовали специальные приборы для замедления работы электрических или водяных счётчиков. Заканчивались такие истории для нарушителей плохо.

Юрист обратил внимание, что современные приборы оснащены защитой от самых популярных устройств и имеют специальные пломбы, которые могут показать, пытался ли хозяин воздействовать на счётчик нелегальными способами. Вычислить нарушителя несложно. При этом за незаконную экономию придётся заплатить штраф от 10 до 15 тысяч рублей. Если нарушение повторится, то суммы будут больше.

— При оплате квитанций за услуги ЖКХ необходимо внимательно изучить их содержание, особенно правильность расчётов. Кроме того, нередки случаи, когда в летние квитанции продолжают включать оплату за отопление и другие сезонные услуги, которые не оказываются летом. Например, уборка и вывоз снега, — отметил адвокат, управляющий партнёр AVG Legal Алексей Гавришев.

Как изменится порядок предоставления льгот на оплату услуг ЖКХ

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С 1 июля меняются условия предоставления субсидий на оплату коммунальных услуг. Так, льготу могут получить только жильцы, у которых нет долгов по квартплате. Теперь наличие задолженности как основание для отказа в предоставлении субсидии должно подтверждаться только судебным актом, вступившим в законную силу. Такое пояснение дал ведущий юрист ГК "Европейская юридическая служба" Юрий Аванесов.

При этом он отметил, что будут учтены сроки исковой давности. Задолженность должна быть за период, не выходящий за пределы трёх лет. Сведения о наличии таких судебных актов уполномоченные органы будут получать на основании межведомственных запросов.

— Проверить правильность начислений можно, сделав запрос у исполнителя услуги. Такое заявление обязаны рассмотреть в течение трёх рабочих дней, — добавил Юрий Аванесов.