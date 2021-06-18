Инвесторы начали перекладывать активы: где стало выгодно держать сбережения, а где опасно

Санкционный дисконт закончился: как изменится обстановка на фондовом рынке

Российские активы и рубль заранее отыгрывали встречу президентов России и США, как только о ней стало известно. По факту самих переговоров никаких разочарований не появилось. При этом часть спекулянтов, которые ставили на укрепление российской валюты в преддверии саммита, закрыли свои позиции. Об этом рассказал ведущий аналитик по глобальным исследованиям компании "Открытие Брокер", эксперт аналитического центра "Открытие Research" Андрей Кочетков.

По его словам, в целом можно говорить о позитиве в виде продолжения диалога между двумя странами по различным вопросам, включая контроль за вооружениями, а также безопасность в киберпространстве. Во многом это снижает краткосрочные и среднесрочные геополитические риски для российских активов и национальной валюты.

— Как минимум временно можно будет не обращать внимание на "санкционный дисконт" для российских акций, а больше руководствоваться их фундаментальной стоимостью. Рынок российского госдолга уже стабилизировался после объявления санкций весной. В мае доля нерезидентов на первичных размещениях увеличилась до 22%, тогда как ещё в апреле составляла 9%. С 14 июня в первичных размещениях ОФЗ не могут участвовать организации из США, но отечественному рынку вполне хватит интереса со стороны локальных инвесторов, подпитанного высокими ценами на сырьевые активы и восстановительным ростом российской экономики, — пояснил Андрей Кочетков.

Он отметил умеренный позитив для российского финансового рынка от встречи в верхах. Правда, о массовом притоке средств зарубежных инвесторов на российский рынок пока говорить не приходится. Это произойдёт только в случае существенного потепления в отношениях двух стран.

— Сейчас в фокусе внимания инвесторов в большей степени итоги заседания ФРС и темпы роста инфляции. Встреча лидеров России и США даст больше устойчивости российскому рынку и рублю, но в целом динамика будет определяться общей конъюнктурой. Обозначить долгосрочный эффект от встречи пока сложно, возобновление диалога уже является прогрессом, и, если сотрудничество продолжится, можно надеяться на возврат иностранных инвесторов на российский рынок, — полагает директор по стратегии ИК "ФИНАМ" Ярослав Кабаков.

При этом аналитик предупреждает: учитывая более быстрый переход к ужесточению денежно-кредитной политики ведущими центральными банками, на фондовом рынке стоит проявлять осторожность — впереди расширение волатильности. Самыми интересными активами для инвесторов, по его мнению, могут стать акции компаний, которые имеют возможность гибко подходить к ценообразованию на свои товары и услуги и перекладывать затраты на потребителя.

На фондовый рынок повлияла не только встреча президентов, но и ещё целый ряд значимых событий. Например, сейчас начался рост доходностей гособлигаций США, вызванный итогами заседания ФРС. Так, доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла за день с 1,48% до 1,57%. Это традиционно является негативным фактором для ОФЗ, уменьшая их привлекательность по соотношению доходности и риска в сравнении с американским аналогом.

— Впрочем, по нашему мнению, волна снижения аппетита к риску на мировых рынках, вероятнее всего, является кратковременной. В перспективе до конца года ФРС сохранит сверхмягкую политику, а цены на нефть могут поддержать прогресс в массовой вакцинации, восстановление экономики в США, КНР и Европе, восстановление международного авиатрафика. Российский рынок акций в летние месяцы может продолжить рост к новым историческим максимумам по индексу Мосбиржи выше 3900 пунктов, — прогнозирует инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

По его мнению, в зависимости от загруженности портфеля рисковыми активами инвесторам можно рассмотреть отдельные идеи на рынке акций. Точки роста по-прежнему остаются, но покупателю стоит быть более избирательным в подборе идей вместо покупки рынка "широким фронтом".

В частности, отметил Александр Бахтин, на фоне продолжения цикла роста сырьевых цен при высоких уровнях инфляции привлекательными остаются акции крупнейших нефтяных и металлургических компаний. В России такие компании к тому же, как правило, платят акционерам хорошие дивиденды.

— На российском фондовом рынке в четверг индексы немного снижались. В лидерах сокращения — акции золотодобывающих компаний (золото теряет в цене порядка 3%), в лидерах роста — нефтяники (сказываются высокие цены на нефть, сейчас их бумаги и отрабатывают). В целом можно сказать, что саммит стал позитивом для рынков, но динамика больше будет зависеть от данных по американской экономике и экономике Еврозоны. К этому больше приковано внимание инвесторов и трейдеров. Стоит учитывать, что цены на сырьевые товары и продукты питания продолжают рост. Это глобальный тренд, причём на долгое время. Поэтому имеет смысл вкладываться в бумаги компаний соответствующих секторов (нефть, газ, уголь, электроэнергия, АПК), — рекомендует основатель Школы практического инвестирования Фёдор Сидоров.

Основатель экосистемы OTON Анатолий Илле не ждёт особого влияния встречи президентов на российский фондовый рынок. Риторика обоих президентов по итогам встречи показала, что страны в целом продолжат двигаться по намеченному каждой из них пути.

Он считает, что сам факт встречи не добавил привлекательности российским активам в глазах инвесторов, так как никаких намёков на санкционные послабления и сближение двух государств в речи Байдена сделано не было. Политический риск всё ещё высок и логично останавливает иностранных инвесторов от вложений в российский фондовый рынок. А вслед за иностранными инвесторами осторожность проявляют и российские.

— Саммит прошёл вполне нейтрально, и конкретные договорённости, которые могли бы привести к какому-то "прорыву" на фондовом рынке, заключены не были. Для российских активов итоги женевского саммита всё же можно считать умеренно позитивными — на фоне некоторого смягчения риторики индекс Мосбиржи завершил торги ростом на 0,19%, составив 3829,67 пункта, а индекс РТС поднялся на 1,31% до уровня 1679,02 пункта. Кроме того, после встречи произошло укрепление рубля. Однако санкции пока никуда не делись, и они продолжат давить и на курс рубля, и на российский фондовый рынок, который сегодня недооценён примерно в полтора-два раза, — отметила глава инвестиционного департамента inv.lu Анастасия Тарасова.

По её словам, существенные изменения за последние дни произошли на нефтяном рынке. Нефть марки Brent достигла отметки 73 доллара за баррель, но рост этот скорее связан не с саммитом, а с другими объективными причинами. В частности, с повышением роста потребления сырья после выхода из пандемии.

Почему инвесторы меняют стратегию при покупке валюты

Рубль продолжает укрепляться, поэтому продавать доллары сейчас становится невыгодным. Зато время для закупки экономисты считают подходящим.

— В краткосрочном периоде более важным для российской валюты сейчас является позиция ЦБ РФ, которая направлена на ужесточение денежной политики с целью борьбы с инфляцией. Чем выше доходность рубля, тем больше он интересен в рамках стратегии Carry Trade (это стратегия получения прибыли на валютном рынке за счёт разной величины процентных ставок). Изменение прогнозов ФРС по ставке пока не окажет какого-либо существенного влияния на динамику рубля, — считает Андрей Кочетков.

Ставка ФРС всё ещё находится около нуля, а доходность рубля продолжит расти. Это открывает перспективы для его дальнейшего усиления до 70–71 за доллар. По мнению аналитика, это произойдёт на фоне комфортных для российской экономики мировых цен на энергоносители. В паре с европейской валютой он ожидает курс около 85–86 рублей за евро.