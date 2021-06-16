Дизель на бирже побил исторический рекорд: Как теперь изменятся цены на бензин, стоимость продуктов и товаров

Как изменится стоимость дизеля на АЗС

За полтора месяца цены на дизельное топливо на СПбМТСБ выросли на 5%, достигнув почти 53 тысяч рублей за тонну. Эксперты связывают это с повышением привлекательности экспорта. Стоимость дизеля в Северо-Западной Европе достигла максимальных значений с начала 2020 года. Соответственно, производителям стало выгоднее поставлять топливо на экспорт, чем на внутренний рынок. Сказалось и сокращение предложения. Многие крупные НПЗ закрылись на ремонт.

— Для роста стоимости дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже есть несколько причин. Одна из них заключается в резком подъёме цены на нефть и энергоносители. Баррель Brent на мировом сырьевом рынке поднялся к максимуму за 26 месяцев. Ещё одна — искусственный ажиотаж на фоне плановых ремонтов на некоторых НПЗ. Такое случается, но обычно длится недолго, потому что фактор роста цен нестабильный и эмоциональный, — пояснила старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

Власти говорят, что предложение дизеля на внутреннем рынке достаточное, чтобы цены на него не росли слишком быстро, и пока повышение стоимости топлива находится в рамках инфляции, то есть порядка 5–6%. По словам Анны Бодровой, эти комментарии вполне соответствуют тому, что происходит в рознице.

По её мнению, могут наблюдаться небольшие эмоциональные повышения цен за литр на АЗС, но сомнительно, что будет всплеск роста стоимости дизельного топлива. Анна Бодрова считает, что по итогам 2021 года рост цены на дизель окажется в пределах 8–9%.

— Из-за особенностей регулирования российского топливного рынка прямой связи между биржевой и розничной ценой на дизель нет. С начала 2021 года биржевые цены выросли на 16%. При этом розничные цены на дизельное топливо повысились лишь на 1,5%. Всё это говорит о контролируемости ситуации, когда правительство имеет достаточное количество инструментов для того, чтобы рост цен на дизельное топливо оставался в пределах уровня годовой инфляции, — отметил старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман.

Какое влияние рост цен на дизель окажет на стоимость товаров и продуктов

Анна Бодрова считает, что локальный дисбаланс между биржевой ценой на дизель и розничными ценами не должен отразиться на стоимости иных товаров и услуг. Они будут дорожать в рамках инфляции.

— Спекулянты разогнали цены на дизель на эмоциях. Всё так же внезапно вернётся на свои места. Сезонный фактор, который всегда сказывается на ценах, — это посевная. Но на данный момент он не имеет серьёзного влияния на рынок. Посевная идёт медленно из-за погоды — уже третью неделю юг России и среднюю полосу заливает дождями, — пояснила Анна Бодрова.

Впрочем, есть и другие мнения. Например, главный аналитик Teletrade Марк Гойхман считает, что фактор сезона весенне-летних сельхозработ будет сказываться на стоимости топлива. Наряду с сокращением поставок повышается спрос из-за разгара полевых работ. Свою роль играет и отпускной сезон при уменьшении авиаперевозок. В таких условиях поднимается потребность в дизеле, ведь его используют на железнодорожном, водном транспорте и в автобусных перевозках.

— Увеличение цены дизеля потенциально способно привести к некоторому удорожанию перевозок и конечных товаров. Однако вряд ли оно окажется очень существенным. Есть немало и возможных противодействующих мер. Правительство готово увеличить нормативы обязательной продажи дизтоплива на бирже для производителей — с 7,5 до 8,5% или более от объёма производства, — пояснил Марк Гойхман.

Кстати, возможно и изменение механизма демпфера для нефтяных компаний. В том числе с повышением сумм, которые остаются в их распоряжении при росте поставок на внутренний рынок. Кроме того, по данным ФАС, резервы дизеля в стране сейчас находятся на максимуме последних лет.

Таким образом, по словам Марка Гойхмана, есть возможность не допустить сезонного повышения внутренних цен. В дальнейшем вырастет производство после выхода НПЗ из ремонта. Соответственно, на рынок поступит больше топлива, что тоже будет сдерживать цены.

— Очевидно, что увеличение цен на бензин и дизель отразится в конечных ценах на все виды товаров, поскольку подорожают перевозки. Однако выделить долю — на сколько именно подорожают товары из-за этого — сложно. На цены в магазинах влияют многие факторы. Наверняка правительство предпримет ряд усилий, чтобы рост цен на бензин и дизельное топливо в этом году остался в рамках инфляции. Правда, это уже не будет 4–4,2%, как ранее планировал Центральный банк, поскольку по итогам года уровень инфляции превысит 5%, — отметил руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

Как подорожание дизеля скажется на стоимости бензина

Артём Деев считает, что дизельное топливо будет дорожать большими темпами, чем бензин. С 1 мая 2021 года правительство пересмотрело механизм демпфера по бензину. Теперь рост оптовых цен не так сильно будет стимулировать рост стоимости в рознице. Для дизеля такого пересмотра не произошло, и потому на заправках солярка будет дорожать быстрее. Если, конечно, Минэнерго не заморозит розничные цены, как это было в 2018 году. Эксперт напоминает, что такие намерения уже высказывались.

— Цены на бензин на "особом счету" у правительства. Рост за 2021 год здесь уже более 3% при инфляционном таргете не более 5% в год. Именно поэтому здесь, в отличие от дизтоплива, уже поменяли формулу демпферного механизма и увеличили для НПЗ нормативы поставок и продаж на бирже. Поэтому скорее нужно говорить о том, что дизтопливо может подтягиваться к темпам роста цен на бензин, пока и здесь не примут меры сдерживания, чем наоборот, — заключил Александр Розман.