Центробанк поднял ставку: почему через две недели изменятся условия по вкладам и кредитам и что ждёт курс рубля

Когда изменятся ставки по вкладам, кредитам и кредитным картам

В марте Центробанк повысил ключевую ставку впервые с 2018 года. Тогда это решение стало шоком для многих аналитиков. Но с тех пор от каждого заседания уже ждали повышения ставки. Таким был базовый прогноз и к 11 июня.

Любое изменение ключевой ставки обычно первым делом сказывается на кредитах и вкладах. Нынешнее решение Центробанка не станет исключением.

— Как правило, изменения в банковских продуктах начинаются в пределах трёх недель после изменения ключевой ставки. В данном случае — подъёма. Кредиты начинают дорожать примерно через две недели. Ипотека и автокредиты в основном дорожают примерно на ту же величину, на которую ЦБ поднимает ключевую ставку, — рассказал сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Он приводит такой пример. После подъёма ставки в апреле ипотека в большинстве топ-20 банков подорожала на 0,4–0,5%. Автокредиты прибавляют чуть больше, но, как правило, в пределах 10–20% от размеров скачка. То есть при её подъёме на 0,5% стоимость автокредитов возрастёт на 0,6%. Потребительские кредиты подорожают на процент подъёма ставки, умноженный на два.

По словам Николая Переславского, кредитные карты обычно не реагируют на ставку ЦБ. Это слишком высокорисковый продукт для банка, поэтому ставки по нему всегда выше. Вклады также станут выгоднее примерно на тот же процент, на который поднимается ставка, но за вычетом 10–20%. То есть при подъёме ставки на 0,25% вклады подорожают на 0,2%.

— Адекватная ключевая ставка — это повод поднять проценты по депозитам как минимум к диапазону 5–6%. Банки вряд ли будут делать это оперативно. Кстати, ставки по кредитам уже давно опередили официальную инфляцию, — пояснил экономист, официальный представитель социального проекта Humanity Андрей Лобода.

Как повышение ключевой ставки отразится на курсе рубля и стоимости ОФЗ

Что касается российской валюты, то она всю неделю отыгрывает ожидания от повышения ключевой ставки ЦБ, укрепившись примерно на полтора рубля к доллару и евро. Какие-то более серьезные скачки сейчас маловероятны, поскольку рост ставки фактически уже отыгран. Такое мнение высказал Николай Переславский.

— Как правило, российский ЦБ пытается управлять инфляцией через регулирование ключевой ставки. Но проблема в том, что в данный момент эта история не так актуальна. Скачок инфляции в апреле-мае произошёл из-за девальвации рубля, который начал постепенно укрепляться на фоне деэскалации внешних конфликтов и роста цен на энергоносители. Так что вполне вероятно, что в июне она будет значительно меньше майских показателей, — добавил аналитик.

В пятницу стало понятно, что Центробанк взял курс на продолжение цикла повышения ключевой ставки. Начался он ещё весной этого года. Это связано с инфляцией, которая пока не начала снижаться после кризиса, но такая ситуация находится в рамках прогнозных показателей. Всё это при довольно высоких темпах восстановления экономики говорит о том, что ставка будет повышаться и дальше в течение года. По мнению портфельного управляющего УК "Альфа-капитал" Евгения Жорниста, этот шаг не приведёт к снижению цен на ОФЗ. В них уже было заложено повышение ключевой ставки.

— Долгосрочные инфляционные риски оказались выше ранее прогнозируемых, активное восстановление экономики России серьёзно разогнало цены. Участники рынка ещё в начале июня прогнозировали повышение ключевой ставки на 0,5 процентного пункта до 5,5%. И это базовый вариант. При текущей тревожной для регулятора динамике на заседании 23 июля ставка может подрасти и до 6%. Годовая инфляция в России в мае достигла отметки 6,02%, по данным Росстата. Индекс потребительских цен в стране так бодро рос в 2016 году, — отметил Андрей Лобода.

По его словам, повышение ставки на 0,5% уже заложено в котировки российского рубля. Андрей Лобода считает, что до июля доллар, очевидно, будет в диапазоне 70–72, а евро — в коридоре 85–87 рублей.