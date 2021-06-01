Запрет на расчёты в долларах: Насколько реальна эта угроза и как она может отразиться на курсе валют

Насколько реальна угроза запрета на расчёты в долларах

В июне ситуация на валютном рынке выглядит достаточно непредсказуемо. С одной стороны, в середине месяца вступят в силу новые санкции, которые были приняты ещё 15 апреля. С другой — на 16 июня намечена встреча президентов России и США. Этого события с нетерпением ждут на фондовых рынках. Многое может измениться в зависимости от итогов переговоров.

На этом фоне снова начались обсуждения о возможных ограничениях на расчёты в долларах. Банкиры отметили, что на этот счёт у ЦБ уже есть продуманный план действий. Одним словом, ничего страшного произойти не должно. Тем не менее у обладателей валютных сбережений появился новый повод для переживаний.

— Несмотря на затишье в санкционной риторике, эти риски никуда не делись. Поэтому логично, что будут обсуждаться вопросы о том, что делать в случае самых жёстких вариантов развития событий. В том числе касающихся ограничений на расчёты в долларах США. Например, отключения России от SWIFT. На этот случай должна быть наготове собственная система обмена информацией между банками, которая позволит финансовым организациям в максимальной степени выполнять обязательства перед вкладчиками. Понятно, что предсказать, как это будет происходить, сейчас невозможно. Вариантов слишком много, начиная от выдачи наличных долларов, заканчивая принудительной конвертацией в другую валюту, — говорит директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин.

Что касается курса рубля, то, по мнению аналитика, в условиях жёстких санкций его рыночный курс резко ослабнет. Такой вывод Владимир Брагин делает исходя из того, как рубль реагировал на гораздо менее значимые санкции. Другой вопрос, что в определённых условиях само понятие "рыночный курс рубля" будет весьма условным.

— Геополитическая ситуация очень нестабильна, и напряжённость нарастает. Подогревают тему отказа от доллара различные заявления политиков. Например, президент Белоруссии Лукашенко недавно призвал проводить расчёты между Белоруссией и Россией за энергоресурсы без участия доллара. В дополнение и небо закрывается сейчас над Республикой Беларусь после известных событий с авиалайнером. Такой негативный рост геополитической напряжённости может отразиться на валютном рынке. Так что в перспективе вполне возможно ослабление рубля, — считает директор по маркетингу p2p-площадки Chatex Александр Хвойницкий.

Блокировка долларовых расчётов в России — это не просто технически осуществимое ограничение, но и реальный пункт в списке потенциальных антироссийский санкций, которые рассматриваются администрацией США, отметил старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман.

— Этот санкционный инструмент в своём самом жёстком варианте уже использовался в Иране, оставив после себя жуткие финансово-экономические разрушения. Начиная от падения экспортных доходов страны в четыре раза, заканчивая всплеском инфляции, превысившей 30% в год. В отношении России ещё в 2018 году рассматривались более лёгкие варианты подобных ограничений, которые коснулись бы лишь крупнейших российских госбанков, а не всей банковской системы, как это было в Иране. Но и этого будет достаточно, чтобы очень больно ударить по финансово-экономическому положению России, — рассказал Александр Розман.

При этом аналитик обращает внимание, что российской финансовой системе удалось выстоять под внешнеполитическим давлением в начале 2021 года. Это произошло благодаря высоким ценам на нефть, а также относительно мягким санкциям в отношении российского госдолга, которые были приняты США в апреле.

— Кто-то воспринял это как слабость американской администрации, но, вероятно, это лишь попытка США заставить Россию сменить внешнеполитический курс с помощью переговоров, которые пройдут 16 июня в Женеве. А настоящие санкции начнутся, если на этой встрече Россия откажется менять свой курс. Тогда США будут действовать силой, стараясь нанести максимальный урон российской экономике. Здесь-то и могут быть использованы блокировки долларовых расчётов, отключение от SWIFT, полный запрет на покупку российского госдолга, эмбарго на российскую нефть и так далее, — пояснил Александр Розман.

В 2018 году и представители Банка России, и руководители крупнейших российских госбанков выступили с заявлением, что если блокировка долларовых расчётов будет введена, то средства россиян в иностранной валюте, которые хранятся на счетах, будут возвращены в той же иностранной валюте. Это полностью соответствует российскому законодательству.

— Но только в том случае, если эти санкции не будут признаны форс-мажором, потому что тогда появляется большое пространство для банковского творчества с целью минимизации потерь. Деньги, конечно, будут возвращены в любом случае, но, в какой валюте и по какому курсу сконвертированными, останется на совести банков и российских регулирующих органов. Что касается потенциального влияния блокировки долларовых расчётов на курс рубля, то очевидно, что в этой ситуации российская валюта оказалась бы под гораздо большим давлением, чем в марте-апреле 2021 года. Значит, и курс рубля упал бы сильнее 85–90 за доллар, — делает вывод Александр Розман.

Почему простым вкладчикам не стоит опасаться за свои сбережения

Впрочем, многие аналитики соглашаются с мнением представителей крупных госбанков. Они уверены, что простому вкладчику беспокоиться не о чем. Операции с наличным и безналичным долларом в России никто не запрещал и не запретит, и уж тем более никто не заблокирует вклады. Иначе можно представить, какую сумму АСВ придётся выплачивать миллионам клиентов. Систему страхования вкладов никто не отменял, и она распространяется в том числе и на валютные сбережения.

Сейчас такие обсуждения можно расценивать как вербальную интервенцию относительно того, какие возможны варианты развития событий. Такое мнение высказал основатель и СЕО консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко. Это делается для того, чтобы ни для кого не было неожиданностью, если действительно будут введены полномасштабные санкции против России. Причём к этому есть предпосылки, в том числе исходя из ситуации с Белоруссией и ряда других событий, влияющих на общую геополитическую атмосферу. Вероятность реализации подобного сценария невелика, считает Вадим Ткаченко. Но, если это произойдёт, такие последствия возможны.

— Слухи о запрете на расчёты в долларах появляются в связи с возможным отключением России от международной платёжной системы SWIFT. Но даже в этом случае простому вкладчику это никак не сможет помешать приобретать наличные доллары (и другую иностранную валюту) и хранить сбережения в долларах в российских банках. Впрочем, вероятность такого события очень мала. Если же такой вариант развития событий станет возможен, то затронет он только тех, кто, допустим, имеет счета за рубежом и переводит свои деньги на эти счета через российские банки. И даже в этом случае банки смогут принять меры по осуществлению таких операций через созданную при поддержке ЦБ РФ систему передачи финансовых сообщений (СПФС). У неё и сегодня в России клиентов больше, чем у SWIFT, — рассказала заместитель руководителя ИАЦ "Альпари" Наталья Мильчакова.

Для волнений у валютных вкладчиков не имеется ни малейших оснований, считает шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв. Общая сумма вкладов физлиц во всех иностранных валютах и в драгметаллах не превышает, по майским данным, 96 миллиардов в долларовом эквиваленте. Не говоря уже о резервах ЦБ, которые в шесть раз больше. Исходя из этих цифр, аналитик делает вывод, что ни к каким действительно крайним средствам по выплатам из казны прибегать и не придётся.

Более того, считает аналитик, судя по последним сигналам из Вашингтона, санкционное "дно" пройдено. Американцы не стали обвинять голословно "русских хакеров" в атаке на свой заблокированный нефтепровод, хотя запросто могли, и уже отказались от борьбы со второй ниткой "Северного потока".