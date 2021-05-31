Банковский фокус: Почему образуются долги по дебетовым картам и как от них избавиться

Из-за чего может образоваться задолженность

В бюро кредитных историй "Эквифакс" подсчитали, что общий объём задолженности по дебетовым картам вырос в 3,4 раза. Он составил 640 млрд рублей. Сравнивались данные за апрель этого года с тем же месяцем прошлого. Долги у обладателей карт появились за счёт того, что они использовали овердрафт. Его ещё называют сверхлимит. Это значит, что они списывали с расчётного счёта больше денег, чем там было на момент платежа. Такая возможность есть не у всех дебетовых карт. Отчасти эта функция напоминает механизм работы обычных кредиток.

Ещё недавно считалось, что дебетовые карты с овердрафтом — это уходящий с рынка продукт. Тем не менее российские банки сейчас снова наращивают их выдачу. В годовом выражении она выросла в 2,8 раза — до 18,4 тыс. карт. При этом лимит овердрафта увеличился на четверть и составил 34,8 тыс. рублей.

У россиян стало много просрочки не только по овердрафту. ЦБ уже сообщал, что в первом квартале этого года долговая нагрузка россиян достигла рекордного уровня. Она выросла до 11,9%. Ключевую роль здесь играют необеспеченные потребительские кредиты.

— Рост объёма овердрафтов в апреле связан, скорее всего, с техническими вопросами учёта задолженности. Затем она будет снижаться. Сказывается и общий сезонный всплеск покупательской активности. Весна — период обновления гардероба, планирования отпусков и прочих незапланированных трат. Со временем значения тут опустятся до обычных величин. Однако на рост долговой нагрузки по всем видам кредитных продуктов, в том числе и овердрафт-картам, влияют и другие факторы. Например, подорожание товаров и услуг. Лишь менее 20% заёмщиков в российских банках находятся в относительно комфортном положении, когда на оплату долга нужно отдавать до 30% своего ежемесячного дохода. Больше половины получателей кредитов на их погашение отдают больше половины своего заработка. А каждый третий находится в тяжёлом положении, отдавая более 80% своих доходов банку. Именно поэтому сейчас появляются инструменты, ограничивающие выдачу ссуд. Например, добровольный отказ от кредитования или новый расчёт персональной кредитной нагрузки, — рассказала генеральный директор финтех-платформы "Фаст Ривер" Анастасия Ускова.

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В прошлом году благодаря снижению ставки рефинансирования на рынке установились рекордно низкие процентные ставки по кредитам. Многие решили этим воспользоваться. В результате разразился настоящий бум потребительского, ипотечного и прочих видов кредитования.

— При этом о росте долговой нагрузки целесообразно говорить в том ключе, что он связан с увеличением количества выданных кредитов. В то же время это совсем не говорит о том, что население массово не сможет выполнять свои обязательства и платить по долгам. Банки очень тщательно, особенно в прошлом году, в период кризиса, оценивали заёмщиков. И выдавали кредиты, повышали лимиты, открывали овердрафт, исходя из прогноза их платёжеспособности. Кредиты стали доступнее, но только для платёжеспособных заёмщиков. Более того, добросовестное внесение платежей по мелким кредитам, кредитным картам и так далее улучшает кредитную историю. Достаточно большой процент заёмщиков решил воспользоваться этим. Особенно те люди, у которых вообще не было кредитной истории, чтобы иметь возможность претендовать на получение крупных ипотечных кредитов, — отметил специалист по банковскому сектору, руководитель представительства инвестиционного фонда ANIF в России Сергей Григорян.

Как избавиться от долгов перед банком

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Сейчас у заёмщиков есть очень много возможностей для рефинансирования кредита. Любой розничный банк может предложить клиентам широкий спектр программ перекредитования. Можно, например, увеличить срок выплат для снижения ежемесячного платежа. Также возможен и переход в другой банк, если он предлагает более выгодные условия.

— Тем, у кого накопилась большая задолженность по кредиткам, можно задуматься о рефинансировании одним потребительским кредитом. Если назрела проблема с платёжеспособностью, то здесь ключевой совет — не затягивать с её решением. Нужно сразу же обратиться к кредитору для совместного поиска выхода из такой ситуации. Как правило, банки находят взаимовыгодный вариант. Например, с помощью "кредитных каникул", реструктуризации долга, — отметил инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

Сейчас в стране действует низкая ключевая ставка, 5% годовых. Соответственно, и кредитные средства стоят дешевле, чем несколько лет назад, когда ставка была выше. А значит, можно переоформить документы и снизить ставку — так ежемесячный платёж станет ниже. Если банк отказывается от этой процедуры, можно обратиться в другую финансовую организацию. Такую рекомендацию даёт аналитик УК "Альфа-капитал" Денис Бадьянов.

Если сумма задолженности превышает 500 тысяч рублей, можно пройти процедуру банкротства. Но она довольно длительна и накладывает на человека ряд ограничений в будущем. Об этом предупреждает Денис Бадьянов.

Что касается овердрафта, то эксперты советуют по возможности пользоваться им как можно реже. Дело в том, что за овердрафтные средства также снимаются проценты. И условия по таким картам хуже, чем по кредиткам.

— В среднем проценты по овердрафту выше, чем по кредитной карте. Они могут достигать 20–30% годовых. Ещё одно отличие от кредитки — ограниченный срок на погашение. Если по кредитной карте вносить платежи можно в течение года или больше, то овердрафт надо погасить обычно в течение одного-двух месяцев. Многие клиенты, оформляя карту, даже не подозревают, что по ней может быть открыт овердрафт, и обнаруживают это только в тот момент, когда уходят в минус. В целом это невыгодный кредитный продукт, поэтому, когда вы оформляете карту, надо обязательно уточнять, предполагает ли она овердрафт, и внимательно читать условия договора, — предостерегает старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Петр Гусятников.

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При этом юрист обращает внимание: если клиент не знал о наличии овердрафта и воспользовался им, это не освобождает его от обязательств по кредиту. Закрыть перерасход можно в любой момент. Для этого надо обратиться в банк. Впрочем, проценты по уже израсходованной сумме придётся заплатить в полном объёме. Так же как и штрафы в случае просрочки.