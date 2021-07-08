Определён порядок назначения новых пособий: Кому положены выплаты и как их получить В ПФР разъяснили, кто и когда сможет получить новые пособия. Речь идёт, в частности, о беременных женщинах и семьях с детьми. Какие нюансы нужно учитывать, чтобы получить деньги? 7 июля, 21:40 Фото © Shutterstock

Какие новые пособия появились с 1 июля

С 1 июля в Пенсионном фонде начали принимать заявления на два новых пособия. Они положены беременным женщинам и неполным семьям с детьми в возрасте от 8 до 16 лет. Причём неважно, кто воспитывает ребёнка в одиночку — мама или папа. Пособие беременным будет выплачиваться в том случае, если они встали на учёт в медицинскую организацию на ранних сроках беременности.

Размер обеих выплат зависит от прожиточного минимума, установленного в каждом регионе. Пособие неполным семьям составляет 50% прожиточного минимума ребёнка, а беременным — 50% прожиточного минимума трудоспособного взрослого.

Эти выплаты не перечисляются автоматически. Для получения поддержки нужно написать заявление. Подать его можно через портал "Госуслуги" или клиентскую службу ПФР по месту жительства.

Кто имеет право получить новые пособия

Важным условием для получения пособий является уровень дохода семьи. Он не должен превышать прожиточного минимума на душу населения в регионе. Пособие назначается с учётом комплексной оценки нуждаемости. До недавнего времени чётких критериев, по которым семья относилась к нуждающимся, не было. Сейчас появились разъяснения.

В ПФР подробно объяснили, какой именно доход должен быть у семьи, чтобы получить пособия. А главное — каким имуществом она должна владеть.

Так, в распоряжении семьи должна быть только одна квартира или несколько квартир, если площадь на каждого члена семьи менее 24 квадратных метров. При этом, если помещение признано непригодным для проживания, оно не учитывается при оценке нуждаемости. Это актуально, например, для аварийного жилья.

В распоряжении семьи может быть только один дом любой площади или несколько домов, если площадь на каждого члена семьи меньше 40 квадратных метров. Непригодная для проживания недвижимость тоже не учитывается.

— Допустим, у семьи из трёх человек, среднедушевой доход которой ниже прожиточного минимума, есть квартира площадью 200 квадратных метров. При этом семья быть нуждающейся не перестанет. В ситуации, когда у той же семьи есть две квартиры, каждая — площадью по 35 метров, она тоже не перестанет быть нуждающейся, а вот если она имеет две квартиры площадью по 50 метров каждая, то за критерии нуждаемости она уже выходит. То же касается жилого дома: он может быть один любой площади, или семья может иметь несколько домов, но при этом совокупная площадь на каждого члена семьи не должна превышать 40 квадратных метров, — пояснил старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Петр Гусятников.

В собственности у семьи может быть только одна дача, один гараж, одно машино-место или два, если семья многодетная. Получить пособия могут также люди, у которых есть земельные участки общей площадью не более 0,25 га в городских поселениях или не более 1 га — в сельских.

Можно владеть одним нежилым помещением. При этом хозяйственные постройки, расположенные на личных земельных участках, не учитываются. Также у семьи может быть один автомобиль, если ему не менее пяти лет, с двигателем не мощнее 250 л.с. Исключение делается для семей с четырьмя детьми и более, если в автомобиле более пяти мест.

При комплексной оценке нуждаемости учитывается любой транспорт, включая мотоциклы, самоходную технику (к примеру, тракторы и комбайны), катера, моторные лодки.

Оценивается и размер сбережений в банках. Годовой доход от процентов по ним не должен превышать величину прожиточного минимума на душу населения в целом по России. В ПФР пояснили, что обычно это вклады на сумму порядка 250 тысяч рублей.

— К величайшему сожалению, среди получателей пособий множество людей, которые явно не соответствуют статусу нуждающегося. Полностью согласен, что необходимо вырабатывать чёткие критерии оценки нуждающихся и закреплять их на законодательном уровне. При этом необходимо учитывать прежде всего уровень дохода родителей. Это позволит на первых этапах опираться на ресурсы ФНС РФ и в максимально короткие сроки осуществлять выплаты, — отметил доктор экономических наук, руководитель Департамента налогов и налогового администрирования Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Ряховский.

В дальнейшем, по его мнению, необходимо ужесточать критерии, включив туда реальные траты получателей пособий, сопоставление доходов и реальных расходов, наличие имущества, его величины и стоимости, приобретение дорогостоящего имущества в отсутствие официальных доходов и другие факторы.

— Конечно, первое и самое главное условие для получения пособия — это среднедушевой доход на каждого члена семьи ниже прожиточного минимума. Это не означает, что каждый из членов семьи должен зарабатывать меньше прожиточного минимума. Имеется в виду сумма, которая получится, если совокупный доход семьи разделить на количество человек. Например, в семье из пяти человек, где двое взрослых и трое детей, при этом отец зарабатывает 30 тысяч рублей, а мать — 15 тысяч рублей, среднедушевой доход будет 9 тысяч рублей. В большинстве регионов это недотягивает даже до детского прожиточного минимума, а значит, семья будет признана нуждающейся, — объяснил Петр Гусятников.

Кстати, при оценке нуждаемости учитывается доход не только родителей, но и их детей до 23 лет, если они учатся на очном отделении и получают стипендию, а также неженатых детей старше 18 лет. Это тоже нужно учитывать.

Почему могут отказать в получении пособия

Отказать в получении пособия могут не только потому, что у семьи достаточно много имущества. Если родители трудоспособны, но просто не хотят работать, то деньги выплачиваться не будут. Отсутствие дохода нужно обосновать.

— Родители в семье, которая претендует на меру поддержки, не должны быть тунеядцами, которые планируют жить на пособие. Для этого хотя бы один из них в течение года должен иметь хоть какой-то заработок на официальном месте работы, по срочному трудовому договору, авторский гонорар или иные денежные поступления. Это называется "правило нулевого дохода", — уточнил Петр Гусятников.

Если семья неполная и есть только один родитель, то он может не иметь дохода в течение года и всё равно претендовать на пособие в определенных случаях. Например, если был в декретном отпуске, не работал, так как ухаживал за ребёнком, является инвалидом или гражданином старше 80 лет, а также проходил очное обучение, если ему меньше 23 лет.

— Если родитель официально является безработным, он также имеет право на получение пособия, правда, находиться в этом статусе должен не более полугода, — добавил Петр Гусятников.

Юрист Европейской юридической службы Эрдни Манджиев рассказал, что отказать в выплате пособия могут и в том случае, если человек не предоставил вовремя все необходимые сведения. Например, если ему вернули документы на доработку. Нужные данные необходимо предоставить в течение пяти рабочих дней.

— Решение о назначении либо об отказе в назначении пособий принимается территориальным органом ПФР в течение десяти рабочих дней со дня регистрации заявления. Срок принятия решения могут продлить на 20 рабочих дней. Это происходит, например, если не поступают вовремя документы, запрашиваемые в рамках межведомственного электронного взаимодействия. Если принято решение об отказе, то его направляют заявителю в течение одного рабочего дня. Там указываются причины, по которым человек не имеет права получить выплаты, — добавил Эрдни Манджиев.