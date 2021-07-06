Страховки на прививки и компенсации за болезнь: Какие выплаты могут получить пострадавшие от коронавируса В России появились новые виды страховок от коронавируса, связанные в том числе с прививками. К тому же переболевшие могут получить компенсации из бюджета. Кому положены выплаты и в каком размере? 5 июля, 21:40 Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов

Плюсы и минусы страховок при вакцинации и от последствий коронавируса

Как показали данные страховых компаний, выплаты больным коронавирусом только за первый квартал этого года были больше, чем за весь предыдущий. На фоне новых ограничительных мер и всплеска интереса к вакцинации на рынке стало появляться много новых продуктов. Правда, эксперты считают, что не все полисы стоит покупать.

— Основная причина роста объёма выплат заключается в том, что в 2020 году Центробанк вместе с Роспотребнадзором провёл внимательное изучение "продуктов", предлагаемых под видом страхования от коронавируса. Видимо, уровень выплат менее 5% явно говорил о том, что продукт делался не для клиента. Принятые регулятором меры сделали страховки хоть сколько-нибудь работающими, — рассказал генеральный директор "БКС Страхование жизни" Андрей Дроздов.

Он считает, что такого рода продукты лучше было вообще не выводить на рынок. Эксперт называет их псевдостраховкой. При отсутствии истории статистики по коронавирусу это рулетка, а не страхование. Правда, после вмешательства Центробанка у клиентов появились реальные шансы получить компенсации. Более того, есть все основания полагать, что сейчас их суммы будут только увеличиваться.

В целом, по мнению Андрея Дроздова, выплаты будут расти ввиду постепенного формирования рынка и повышения грамотности клиентов. К тому же у компаний начали появляться дополнительные страховки, связанные с коронавирусом. Например, от последствий прививки. Появился также информационно-консультационный продукт, позволяющий обращаться к медконсультантам по вопросам симптомов, подготовки к вакцинации, расшифровки результатов анализов по коронавирусу и так далее.

— Отмечу, что, к примеру, страхование от нежелательных последствий коронавируса уж точно более медицински и научно обоснованный продукт, чем страховка от самого коронавируса. Думаю, такие продукты будут развиваться. В целом же большинство полисов, связанных с коронавирусом, по-прежнему приобретаются клиентами неосознанно, в виде "галочки" к билетам, банковским картам и другим сервисным продуктам. Это продукты низкочековые и в той или иной степени невыплатные, — пояснил Андрей Дроздов.

Таким образом, чтобы купить действительно эффективную страховку, нужно внимательно читать условия договора. Там обязательно должны быть чётко разъяснены условия получения компенсации и конкретные причины, по которым компания имеет право отказать в выплате.

На что обращать внимание при покупке страховки от коронавируса

В России вообще мало распространено страхование жизни. В основном услугами страховых компаний люди пользуются для защиты недвижимости и другого имущества. Особенно тогда, когда оформляют ипотеку. Это одно из условий выгодных процентов. Что касается страхования здоровья, то документы от последствий коронавируса оформляют в основном туристы и люди, работающие на ключевых позициях на производстве и в компаниях, сотрудникам которых приходится общаться с большим числом знакомых и незнакомых граждан. Об этом рассказал первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал.

Он отметил, что универсальный полис, предполагающий компенсацию по многим видам ущерба, стоил бы дорого. Из-за этого страховые компании предлагают более лёгкие варианты — в зависимости от потребностей клиента.

Так, полис для выезжающих за рубеж предполагает, что, если клиент заболел коронавирусом во время путешествия, ему возмещаются расходы. Например, оплата стоимости проживания (туристу придётся провести две недели в изоляции), анализов, лекарств, транспорта, а в ряде случаев — оплата пребывания на аппарате ИВЛ.

— Перед подписанием нужно внимательно читать условия договора и виды компенсаций. Это основной подводный камень — когда клиент подписывает договор, не ознакомившись с ним. Например, при отдыхе с детьми супруги заболевают, а младшие члены семьи — нет, и их нужно раньше срока отправить домой. Не все полисы покроют такие дополнительные расходы. Поэтому, если риск путешествия высок, нужно выбирать программу с высокой страховой суммой, в среднем 40–60 тысяч долларов. Для отдыха в России может быть более мягкая программа. Включающая, например, тестирование и лечение в обсерваторе, — добавил Павел Сигал.

Юрист Европейской юридической службы Сергей Болотин обращает внимание на то, что страховые компании часто идут на уловки. Об этом нужно знать заранее. Например, выплата полагается только при диагностированном коронавирусе. Либо только в случае лечения в стационаре. Это значит, что переболевшим в лёгкой или бессимптомной форме выплат не будет.

— Ещё в начале июня 2020 года коронавирусными страховками заинтересовалась Генпрокуратура. В ведомстве опасались, что граждане рискуют не получить выплаты, если страховой случай наступит. Претензии у прокуроров появились, например, к продукту одной из крупных столичных страховых компаний. Делался он по заказу известного банка. Столичные прокуроры выяснили, что во внутренних документах страховщика основания для выплат по таким случаям не прописаны. Это позволит страховой компании не платить своим клиентам. По оценке ведомства, с начала пандемии такие полисы приобрело около 12 000 клиентов. Прокуратура Москвы уже вынесла предостережение страховой компании, говорится в сообщении ведомства, а ЦБ по её поручению проводит проверку, — рассказал Сергей Болотин.

Какие компенсации можно получить после болезни или вакцинации

Старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Петр Гусятников отметил, что сейчас есть ряд мер поддержки граждан, средства на которые выделяют из федерального или региональных бюджетов.

Так, можно рассчитывать на бесплатную медицинскую реабилитацию после коронавируса. Правда, юрист отметил, что на первых порах получат её те, кто перенёс заболевание тяжело и получил весомые осложнения, в частности проблемы с дыханием. Для того чтобы приобрести направление на реабилитацию, необходимо обратиться к своему участковому терапевту.

— Для того чтобы получить положительное заключение, у вас на руках должна быть КТ лёгких, подтверждающая пневмонию. В соответствии с тяжестью состояния врач направит на реабилитацию в стационар, дневной стационар, можно также получить льготную путёвку в санаторий, — пояснил Петр Гусятников.

Кроме того, Правительство России направило более 8,3 млрд рублей на оплату повышенных отпускных и компенсаций за неиспользованные дни отпуска медицинским и социальным работникам. Речь идёт о людях, которые заботятся о заболевших коронавирусом. Их получат все медики, которым в прошлом году были назначены стимулирующие выплаты. Соответствующее распоряжение в начале июля подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В июле крупные компании начали активно стимулировать сотрудников прививаться. Для этого используются разные методы поощрения. Привитым сотрудникам предлагаются денежные премии (как правило, их размер составляет от 10 до 50 тыс. рублей) или дополнительные дни отпуска. Известно также о широком спектре подарков. Вплоть до автомобилей.

Также в начале июля стало известно, что в Москве продлевают программу по поощрению пенсионеров, которые сделали прививку от коронавируса. После вакцинации люди старше 60 лет получат подарочную карту или промокод номиналом в 1 тыс. призовых баллов. К тому же им предоставят дополнительные скидки для покупок в магазинах и аптеках. Программа будет действовать до 15 августа.