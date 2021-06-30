Изменится способ оплаты товаров и услуг: К чему должны быть готовы покупатели и бизнес

Как с 1 июля изменится оплата в магазинах

Со следующего месяца станет проще расплатиться картой "Мир". Вырастет число магазинов, которые обязаны будут её принимать. Вступят в силу соответствующие поправки в закон о защите прав потребителей. До сих пор такая обязанность была лишь у продавцов с годовой выручкой более 30 миллионов рублей. Теперь этот порог снижается до 20 млн. Учитывается выручка, полученная за прошлый год.

Одна из задач нововведения — сократить оборот наличных и усилить контроль за движением денег. С одной стороны, это хорошо и удобно и для покупателей, которые предпочитают расчёт по карте. Теперь они смогут не обращать внимания на то, к какой платёжной системе принадлежит их пластик, и оплачивать им покупки даже в маленьких магазинах. Для бизнеса тоже есть плюсы — будет больше бонусов от банков, а стоимость оборудования станет дешевле.

К тому же с 1 июля Центробанк получит право обязать поставщиков платёжных приложений интегрировать их с картой "Мир", если такими приложениями в принципе предусмотрена возможность использования карт. Таким образом, больше покупателей смогут расплатиться не только картой, но и оплатить покупки с помощью смартфона.

Что делать, если продавец просит заплатить наличными

У перехода на безналичную оплату есть и потенциальные риски для покупателя. Экономисты обращают внимание, что на определённые категории товаров по закону установлены максимальные наценки. Зачастую маржа бизнеса по ним ниже стоимости эквайринга. Соответственно, принимать карту, если в корзине есть такой товар, становится невыгодно. Чтобы решить проблему, продавцы пытаются сослаться на сломанный терминал или отсутствие Интернета. Это делается для того, чтобы покупатель расплатился наличными.

— Конечно, есть риск, что переход на обслуживание карт может обернуться повышением цен, поскольку у продавца могут возрасти расходы. При этом стоит обратить внимание, что, если продавец требует от покупателя оплатить товар наличными, покупатель имеет право обратиться в Роспотребнадзор с жалобой на то, что не исполнены обязанности по обеспечению возможности оплаты товаров (работ, услуг) картой, — пояснила юрист по экспертным заключениям Европейской юридической службы Виктория Щербакова.

Она отметила, что такое нарушение грозит административным штрафом. Для должностных лиц он составляет от 15 тыс. до 30 тыс. рублей, для юридических — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей. Важно отметить, что это касается только магазинов, которые обязали подключиться к национальной платёжной системе.

Здесь нужно учитывать такой нюанс. У одного ИП может быть несколько магазинов. Вместе они заработали более 20 млн рублей в год. Но часто бывает, что в каком-то магазине прибыль ниже. Если выручка торговой точки менее 5 млн рублей, то именно там терминал для оплаты картой "Мир" можно не устанавливать.

— Магазины будут однозначно подстраиваться под изменившиеся условия, но при этом не станут поднимать цены. Во-первых, сейчас слишком высокая конкуренция после кризиса. Многие крупные ретейлеры наладили стабильную систему доставки, постоянно проводят акции для покупателей, занимая всё большую долю рынка. Во-вторых, клиенты сейчас строго следят за изменениями цен, магазин потеряет часть постоянных покупателей, если начнёт резко повышать цены сразу на несколько групп важных товаров, — считает руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

Старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Петр Гусятников отметил, что с 1 июля этого года все пенсии и пособия будут перечисляться только на карту "Мир". Для многих она станет основной, поэтому расширение зоны охвата будет просто необходимо.

— Я думаю, на этом процесс не остановится и в конечном счёте все торговые точки, которые в принципе принимают карты к оплате, будут обязаны принимать "Мир". По сути, ни для продавца, ни для покупателя нет особой разницы, карту какой платёжной системы он использует: "Мир", VISA или Mastercard — все платежи производятся по одному и тому же принципу. Другой вопрос, что далеко не всем торговым точкам выгодно принимать карты, потому что они платят определённый процент за эквайринг. В принципе, продавец может попросить покупателя оплатить наличными, но это не более, чем просьба, если у покупателя нет наличных, продавец должен принять платёж по карте, — пояснил Петр Гусятников.

По его словам, государство заинтересовано в увеличении безналичного оборота, потому что это помогает сократить долю теневых платежей, и будет принимать меры для того, чтобы перевести максимальную долю бизнеса на безналичные расчёты. Для покупателя нет никакой разницы, а продавцам теперь будет сложнее уходить от налогов.

— Глобально нововведение всё-таки несёт больше пользы и потребителям, и продавцам. Первые получают возможность оплачивать так, как им удобно, а вместе с этим получают больше поводов для кешбэка. Продавцы же сокращают издержки на инкассацию и с ростом доли платежей по банковским картам могут претендовать на более выгодные условия по эквайрингу от банка-партнёра. Это может привести к более выгодным для покупателей условиям программ лояльности. Например, опять-таки к более щедрому кешбэку, — считает генеральный директор финтех-платформы "Фаст Ривер" Анастасия Ускова.

Как с 1 июля изменятся расчёты с частными мастерами

1 июля заканчивается финальный этап перехода на онлайн-кассы. Касается он, в частности, индивидуальных предпринимателей, для которых была введена отсрочка перехода на контрольно-кассовую технику. Она касалась ИП, не имеющих работников, которые занимались продажей товаров собственного производства или выполняли определённые работы лично.

С 1 июля они не смогут работать без ККТ. Речь идёт о работниках сферы услуг. К примеру, есть салоны красоты, в которых специалисты арендуют место и имеют статус ИП. По такому же принципу работают и фитнес-тренеры в спортклубах, грумеры, массажисты и представители многих других специальностей. Купить и подключить онлайн-кассу обязаны будут изготовители мебели, мастера по ремонту, швеи, пекари, которые работают на заказ.

Правда, некоторые исключения всё равно остаются. Без ККТ смогут обойтись предприниматели, занимающиеся сдачей недвижимости в аренду. Правда, это касается только жилой недвижимости — квартир и домов. Сдавать в аренду коммерческую недвижимость без ККТ будет запрещено. Тут стоит отметить, что к ней относятся и апартаменты. Исключение также сделано для мастеров по ремонту обуви, нянь и предпринимателей на патенте, которые занимаются металлоремонтом и химчисткой текстильных изделий.

Кроме того, возможность не применять ККТ оставили для юрлиц и предпринимателей, если они трудятся в отдалённых местностях. Такое право есть и у людей, которые ведут торговлю на рынке, но в открытом пространстве, а не в павильонах, киосках или магазинах на его территории.

При этом в ФНС уже давали разъяснения о том, что у предпринимателей есть возможность выбрать другой налоговый режим. В 2019 году ИП был предоставлен плавный двухлетний период для решения вопроса: либо стать самозанятыми и реализовывать товары собственного производства, выполнять работы и оказывать услуги, не применяя контрольно-кассовую технику без ограничения срока, либо применять ККТ по всем установленным правилам.

Напомним, что самозанятыми могут стать люди, не имеющие работодателя и наёмных работников, которые оказывают услуги самостоятельно или создают собственный продукт. При этом их доход не превышает 2,4 млн рублей в год.