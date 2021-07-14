Работодатели начали делать доплаты за жару: Кому положены компенсации и как их получить Многие компании анонсировали дополнительные выплаты сотрудникам. Если температура на работе выше норматива, то можно получить прибавку к зарплате. Кому сделают доплаты за жару и сколько они составят? 13 июля, 21:40 Фото © Shutterstock

Существуют определённые нормативы, которым должна соответствовать температура на рабочем месте. Также есть рекомендации о том, что делать, если она поднялась выше.

— Максимально допустимые пределы температуры воздуха при осуществлении той или иной работы различаются. Так, для офисных сотрудников и тех, чья работа не связана с высокой подвижностью, это 28 градусов. Для тех, чья работа связана с постоянной ходьбой и перемещением тяжестей до 10 кг, — 27 градусов. Если труд заключается в постоянном движении и перемещении тяжестей свыше 10 кг, то в помещении должно быть не больше 26 градусов, — перечисляет ведущий юрист компании "Объединённый юридический центр "Парфенон" Павел Уткин.

Если фактическая температура воздуха превышает указанные значения, это является нарушением права работника на комфортные условия труда. Он вправе отстаивать свои законные интересы. Так, поясняет юрист, сотрудник может отказаться временно исполнять свои обязанности, письменно уведомив при этом работодателя. За время простоя за работником сохраняются все его трудовые права.

— Работодатель должен позаботиться о том, чтобы условия труда, в том числе и температурный режим, соблюдались. Для этого он должен обеспечить нормальную вентиляцию, систему кондиционирования, специальную одежду, если работа идёт на открытой местности, и так далее. Если такой возможности нет, то работодатель (в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора) может сокращать продолжительность рабочего дня. Если температура в помещении 28,5 градуса — на один час, 29 градусов — на два часа, 30,5 градуса — на четыре часа. При температуре выше 32 градусов логично перенести рабочую смену, — добавил Павел Уткин.

Если такой возможности нет, то для тех, кто работает на открытом воздухе, должен соблюдаться специальный режим. Труд должен длиться не более 15–20 минут, а отдых в охлаждаемом помещении — не менее 10–12 минут. По словам Павла Уткина, в целом термическая нагрузка за рабочую смену не должна превышать 4–5 часов для тех, кто использует специальную термоодежду, и полтора-два часа для тех, кто её не использует.

— Если работодатель не выполняет свои обязанности по обеспечению нормальных условий труда, его можно привлечь к административной ответственности. Должностных лиц и ИП ждёт штраф в размере 1–5 тыс. рублей, юрлиц — 30–50 тыс. рублей, — пояснил Павел Уткин.

В помещении, в котором человек отдыхает, температуру следует поддерживать на уровне 24–25 градусов. Работа при температуре наружного воздуха более 32,5 градуса по показателям микроклимата относится к опасной (экстремальной). Не рекомендуется проведение работ на открытом воздухе при температуре свыше 32,5 градуса.

— Следует изменить порядок рабочего дня, перенося такие работы на утреннее или вечернее время. Для защиты от чрезмерного теплового излучения необходимо использовать специальную одежду или одежду из плотных сортов ткани. Рекомендуется допускать к такой работе лиц не моложе 25 и не старше 40 лет. В целях профилактики обезвоживания организма рекомендуется правильно организовать и соблюдать питьевой режим. Питьевая вода должна быть в достаточном количестве и в доступной близости. Рекомендуемая температура питьевой воды, напитков, чая — +10–15 градусов, — рассказал юрист Европейской юридической службы Сергей Болотин.

По словам юриста, признание условий вредными должно происходить на основании специальной оценки условий труда. Однако в данной ситуации её проведение может занять много времени, а основания для назначения доплат могут просто уже отсутствовать на момент проведения оценки. Поэтому руководители могут просто принять локальный нормативный акт для начала выплат. Это касается офисных сотрудников, чей труд не связан с работой на открытом воздухе.

— При установлении доплат работодатель должен руководствоваться тем, что минимальный размер повышения оплаты труда сотрудникам, занятым на работах с вредными или опасными условиями труда, составляет четыре процента тарифной ставки, установленной для различных видов работ с нормальными условиями труда. Также работодатель вправе решить данную проблему по-другому. Это можно сделать за счёт сокращения рабочего времени. Оплата сокращённых часов должна в данном случае производиться так же, как при простое, — пояснил Сергей Болотин.

Юрист уточнил, что работодатель должен проводить доплаты или сокращать рабочий день только в том случае, если в офисе или на производстве температура выше нормы. Если всё в порядке, хорошо работает кондиционер, то никаких повышенных выплат сотрудникам не положено.

— Жара — один из главных факторов летнего снижения продуктивности труда работников во всех сферах деятельности. Работодатели стараются бороться с ней разными доступными способами. Если речь идёт об офисных помещениях, то проблема легко решается установкой кондиционеров или покупкой вентиляторов, а на некоторых производствах, где есть специально оборудованные душевые комнаты, сотрудникам выделяют дополнительное время на водные процедуры. В ряде случаев специалистов отпускают домой пораньше или, где это возможно, переводят на дистанционную занятость (чтобы работники самостоятельно создавали себе приемлемый уровень комфорта), — рассказал руководитель практики юридической компании "Интерцессия" Григорий Скрипилёв.

По усмотрению работодателя сумма выплат может быть больше норматива. Деньги могут перечислять и в том случае, если температурный режим стал менее комфортным, но вписывается в норму. В зависимости от размера зарплаты сотрудники могут получить в месяц на 10–20 тыс. рублей больше. В некоторых случаях выплаты могут быть значительно выше.

Авторы Нина Важдаева