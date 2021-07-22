Порядок начисления пенсий изменится: кому сделают доплаты и как их получить 30 июля вступает в силу приказ Минтруда, позволяющий упросить процесс получения пенсий. Есть и другие новшества. Они касаются доплат. Кому повысят пенсии и как изменится порядок оформления документов? 21 июля, 21:40 Фото © Shutterstock

Для всех неработающих пенсионеров предусмотрена федеральная или региональная социальная доплата. Её начисляют людям, у которых общая сумма доходов недотягивает до величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе.

С 1 января 2022 года для назначения социальной доплаты больше не нужно будет подавать заявления и предоставлять какую-либо информацию. Деньги перечислят автоматически.

Если пенсию установят ниже величины ПМП, то территориальный орган Пенсионного фонда проверит меры социальной поддержки через данные из Единой государственной информационной системы соцобеспечения. В ситуации, когда и там не окажется нужных сведений, ПФР будет направлять запрос в соответствующий уполномоченный орган. Если после получения и обработки информации доход пенсионера по-прежнему будет ниже прожиточного минимума, то Пенсионный фонд сам установит необходимую сумму. Получателю сообщат об этом в течение трёх рабочих дней.

— Сумма будет высчитываться для каждого индивидуально исходя из имеющегося дохода пожилого человека. Доплату начислят со дня назначения пенсии. Например, если пенсия будет ниже прожиточного минимума, то региональное отделение ПФР доначислит недостающую сумму. Деньги поступят на счёт пенсионера, — поясняет первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал.

Минтруд заявлял о социальных доплатах к пенсиям с 1 января 2022 года ещё в марте. Тогда ведомство уточнило, что деньги будут выдавать в беззаявительном порядке. Для этого министерство подготовило проект приказа, который утверждает порядок обмена информацией между территориальными органами ПФР и уполномоченными органами регионов. 30 июля документ вступает в силу.

— Это упростит порядок начисления социальных или региональных доплат к пенсии. Отметим, что социальная доплата к пенсии назначается людям, которые не работают и у которых общая сумма материального обеспечения ниже регионального прожиточного минимума пенсионера. Сумма её зависит не только от размера пенсии, но и от всех доходов, которые имеет получатель, — поясняет ведущий юрист "Европейской юридической службы" Оксана Красовская.

По её словам, существенные изменения в порядке начисления пенсий вносит федеральный закон №153. Новшества начнут действовать с 1 января 2022 года.

Адвокат Владимир Постанюк добавляет, что упрощается порядок назначения пенсии по предложению центра занятости. Бывают ситуации, когда человеку просто не могут найти работу. Если его возраст приближается к пенсионному, то на заслуженный отдых он может выйти пораньше.

Владимир Постанюк поясняет, что это касается людей, которые были уволены в связи с сокращением или ликвидацией работодателя за два года до наступления пенсионного возраста. При соблюдении определённых условий и с их согласия они имеют право выйти на отдых досрочно.

— Как говорится в законе, если безработный соглашается с назначением пенсии, то служба занятости в течение одного рабочего дня направляет в ПФР соответствующее обращение. Там же определяется и способ доставки выплат. Пенсия назначается с того дня, когда служба занятости выступила с предложением о её назначении, — добавляет Оксана Красовская.

Кроме того, социальная доплата будет устанавливаться в беззаявительном порядке, со дня, когда назначена пенсия. Есть также изменения, которые затрагивают инвалидов. Страховая пенсия по инвалидности будет назначаться со дня признания человека инвалидом. Заявление и тут не потребуется.

По словам Оксаны Красовской, в законе также определены сроки, в течение которых должно быть принято решение о назначении пенсии. Это пять рабочих дней. Отсчёт идёт с даты, когда человека признали инвалидом. Кроме того, с 1 января ПФР будет оказывать содействие в истребовании документов, необходимых для назначения страховой пенсии.

— Конечно, такую помощь люди получали и раньше, но не всегда. К тому же тем, кто приехал из бывших республик СССР, приходилось самостоятельно всё запрашивать. Также в законе установлено, что если пенсия была назначена без учёта определённых документов или когда сам гражданин предоставил их позже, то будет проведён перерасчёт. Разумеется, если у человека появилось право на повышение выплат, — добавляет Оксана Красовская.

Коснутся изменения и пенсионеров, которые проживают в сельской местности и получали с 2019 года повышение фиксированной выплаты в размере 25% за стаж 30 лет. Теперь они будут получать надбавку даже в том случае, если уедут жить из села или деревня войдёт в состав города.

В ПФР пояснили, что тем людям, которым при переезде из села в город доплата была снята, восстановят её в беззаявительном порядке. Обращаться в Пенсионный фонд не потребуется.

— Также для пенсионеров, которые работали на Севере, меняется порядок подсчёта стажа. Он будет учитываться и при работе неполный день, — добавляет Оксана Красовская.

Новшества коснутся и тех, кто получает пенсию по потере кормильца. Владимир Постанюк поясняет, что для пенсионеров, которым исполнилось 80 лет, установлена ежемесячная надбавка. Если с учётом надбавки страховая пенсия по старости превысит пенсию по потере кормильца, такая пенсия будет назначена автоматически.

Напомним также, что с 1 августа будет сделан перерасчёт размеров доплат к пенсиям членам лётных экипажей воздушных судов гражданской авиации, а также отдельных категорий работников организаций угольной промышленности. Они будут пересмотрены при наличии требуемого специального стажа. Суммы индивидуальны и определяются расчётами по определённой формуле.

Также с 1 августа будет произведён перерасчёт пенсии работающим пенсионерам. Он проводится ежегодно. Размер повышения зависит от заработной платы пенсионера. Чем больше доход, тем больше будет прибавка. Никаких заявлений не надо подавать. ПФР всё делает самостоятельно. С 1 августа также получат прибавку получатели накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты.

Авторы Нина Важдаева