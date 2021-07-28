Появятся новые компенсации за ЖКХ: Какие льготы можно получить и в каком размере Жильцы смогут получить дополнительные компенсации за услуги ЖКХ. Какие затраты можно будет возместить? Кто имеет право на льготы уже сейчас и как их получить? 27 июля, 21:40 Фото © Shutterstock

11 июня был принят закон, в соответствии с которым предусматривается бесплатное подключение к газу. Жители ничего не будут платить за проведение коммуникаций от магистрали, которая проложена в населённом пункте, до границы участка конкретного собственника. За всё заплатит государство.

Некоторое время оставался открытым вопрос, как быть людям, которые уже начали прокладывать коммуникации за свой счёт. Другими словами, до того, как закон был принят на бумаге, но уже после того, как программа была проанонсирована.

На этой неделе кабмин одобрил решение выплатить компенсации людям, которые за свой счёт провели газ после 21 апреля. Проведение газа непосредственно на участке будет оплачивать сам потребитель.

— На данный момент в правительстве обсуждается вопрос компенсации затрат собственников на прокладку газа, проведённого до вступления вышеуказанного закона в силу. Говорить о порядке и условиях предоставления такого возмещения можно будет только после принятия соответствующего нормативного правового акта. Пока ещё его нет, — уточняет юрист Европейской юридической службы Эрдни Манджиев.

Напомним, первый этап газификации будет проведён до 2023 года, второй — до 2030 года. За прокладку трубопровода до границ земельных участков будет отвечать единый оператор газификации.

— Исходя из расчётов правительства, на газификацию домовладений будет потрачено около 568 миллиардов рублей, а средняя стоимость газификации одного домовладения составит около 150 тысяч рублей. Таким образом, вероятнее всего, людям, осуществившим газификацию своего дома в период с апреля 2021 года, смогут возместить затраты. Однако не думаю, что эта компенсация составит более 150 тысяч рублей, — считает управляющий партнёр AVG Legal Алексей Гавришев.

К тому же в ряде регионов определённые категории собственников могут воспользоваться льготами при газификации уже сейчас. Эрдни Манджиев приводит в пример Санкт-Петербург, где есть льготы на обустройство внутренней системы газоснабжения. Право на них имеют пенсионеры, а также семьи или одинокие люди, среднедушевой доход которых ниже 1,15 величины прожиточного минимума, установленного в городе.

На этой неделе стало известно, что в целом уже в 30 из 85 российских регионов приняли нормативные акты, которые предусматривают компенсации затрат на подключение к газу домов льготников. Среди них многодетные семьи и ветераны. Им будут компенсировать от 50 до 100% затрат на покупку и установку в домах газового оборудования.

— Кроме того, на региональном уровне также могут быть предусмотрены социальные меры поддержки по компенсации расходов на оплату коммунальных услуг. В частности, такие меры установлены для ветеранов труда, малообеспеченных многодетных семей. Также пожилым людям старше 70 лет предоставляется компенсация расходов на оплату взноса на капитальный ремонт, — добавляет Эрдни Манджиев.

Узнать, какие льготы и субсидии действуют в каждом регионе, можно на сайте ГИС ЖКХ в разделе "Компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям граждан", выбрав свой населённый пункт.

— Размер компенсации может быть разный. Но, например, инвалидам всех групп и семьям, имеющим детей-инвалидов, предоставляется компенсация в размере 50% от расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг (водо-, газо-, тепло- и электроснабжение, водоотведение, вывоз мусора, управление жилфондом), а также топлива, если в доме нет центрального отопления. Инвалидам и семьям с детьми-инвалидами до 18 лет дополнительно компенсируют 50% расходов на оплату найма и содержания жилья, если семья снимает его у государства, — рассказывает руководитель юридической практики компании "Интерцессия" Григорий Скрипилев.

Кроме того, инвалиды 1-й и 2-й групп, дети-инвалиды и семьи с детьми-инвалидами имеют право на компенсацию 50% от взносов на капремонт. Региональные льготы, в зависимости от субъекта страны, могут предоставляться ветеранам труда, многодетным семьям, пенсионерам, детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей и другим категориям граждан.

— Оформить льготы можно в МФЦ, через госуслуги или в отделе социальной защиты населения, для чего нужно собрать необходимые документы и написать заявление на месте. Работники бюджетной сферы могут оформить компенсацию по месту работы и получать её одновременно с выплатой зарплаты за первую половину текущего месяца, — поясняет Григорий Скрипилев.

Напомним также, что с августа по декабрь семьям с детьми будут выплачивать по 10 тыс. рублей на ребёнка. Единовременная выплата положена одному из родителей, а также усыновителей, опекунов, попечителей детей в возрасте от 6 до 17 лет. Инвалидам и людям с ограниченными возможностями здоровья эту сумму перечислят, даже если им от 18 до 23 лет, но они учатся по основным общеобразовательным программам.

Кроме того, в следующем месяце будет произведён перерасчёт страховых пенсий работающим пенсионерам. Размер прибавки носит индивидуальный характер. Сумма зависит от уровня зарплаты и начисленных страховых взносов пенсионера, который работал в прошлом году.

Также с 1 августа сделают перерасчёт доплат к пенсиям членам лётных экипажей воздушных судов гражданской авиации и отдельных категорий работников организаций угольной промышленности. Они устанавливаются, если есть нужный специальный стаж. Величина доплаты индивидуальна. Например, право на неё имеют люди, у которых есть выслуга в должности члена лётного экипажа не менее 25 лет у мужчин и 20 лет у женщин. Если сотрудник уволился по состоянию здоровья, то не менее 20 лет у мужчин и 15 лет у женщин.

Перерасчёт этих доплат к пенсии проводится регулярно каждые три месяца (с 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября). Он делается автоматически. Все необходимые данные есть в ПФР, поэтому никаких справок представлять не нужно.

Авторы Нина Важдаева