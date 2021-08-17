Валютный тренд: Чем опасен сентябрь для доллара и каким будет курс рубля Появились новые факторы давления на курс валют. Сколько будет стоить доллар в сентябре, чем опасна обстановка в Афганистане для рынка и почему этот август не оправдал статус тяжёлого месяца для рубля. 16 августа, 21:40 Фото © Shutterstock

Какие факторы играют против доллара

Пока динамика российской валюты не укладывается в августовские стандарты курсообразования последних лет. Если посмотреть на период с 2018 по 2020 год, то видно, что в среднем рубль за последний месяц лета терял около 6%. В 2021 году с начала августа российская валюта подешевела лишь на 0,5%, это заметно меньше среднестатистического значения. Такую закономерность отметил главный аналитик компании Esperio Лев Кравец.

— Мы ещё в конце июля прогнозировали, что в этом году август вряд ли оправдает звание проблемного для рубля месяца. Поддержку российской валюте оказывают высокие цены на нефть и другие сырьевые товары, находящиеся на докризисных уровнях. Положительно влияет также быстрое ужесточение монетарной политики ЦБ РФ, которое произошло в предыдущие несколько месяцев. Кроме того, иностранных инвесторов привлекает увеличение доходности по ОФЗ, вызванное резким повышением ключевой ставки. Это тоже способствует укреплению рубля, — рассказал эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Более того, за последние недели вырос спрос на российские акции со стороны нерезидентов. В результате усилился приток иностранной валюты на рынок. По словам Дмитрия Бабина, это оказывает дополнительную поддержку рублю. Интерес к рублёвым активам стал возвращаться на фоне стабилизации геополитической обстановки, произошедшей благодаря июньской встрече президентов России и США.

— Курс рубля сейчас под влиянием нескольких факторов. Во многом динамика определяется ценами на основные экспортные товары страны. В первую очередь — нефть и газ, с поправкой на бюджетное правило. Поддержку курсу могут оказывать особенности летнего отпускного сезона – 2021 — минимум зарубежных поездок ограничивает спрос на валюту со стороны населения, — отметил старший аналитик УК "Альфа-Капитал" Максим Бирюков.

Какие факторы играют против рубля

Впрочем, не все аналитики считают, что примета последних лет перестала работать. По их мнению, все предпосылки для снижения курса есть. Только произойдёт это с некоторой задержкой. Таким образом, есть все основания ждать падения курса рубля в сентябре.

— Если мы взглянем на главные факторы формирования курса рубля, то заметим, что их состояние соответствует условиям для более существенного падения курса российской валюты. Конъюнктура нефтяного рынка в последние несколько месяцев заметно ухудшилась. С начала июля 2021 года цены на нефть снизились на 9,1%. Это произошло под влиянием сужения дефицита предложения из-за одновременного наращивания добычи странами ОПЕК+, а также замедления темпов роста мировой экономики, — пояснил Лев Кравец.

Вместе с этим Минфин в рамках бюджетного правила наращивает объём покупок иностранной валюты. Если в период с 7 июля по 5 августа ежедневный объём покупок составлял 13,5 млрд рублей, что уже существенно, то в период с 6 августа по 6 сентября он вырастет до 14,4 млрд рублей.

— Нужно сказать, что, согласно последним данным Банка России, валюту скупает не только Минфин. Иностранные инвесторы после трёх месяцев предпочтения рубля в июле начали осуществлять крупные покупки иностранной валюты. Это, кстати, хорошо коррелирует с динамикой индекса валют развивающихся рынков (MSCI Emerging Markets), который с июля упал на 8–9%. То есть и здесь, как мы видим, есть странная крепость рубля, — добавил Лев Кравец.

Риском для рубля сейчас можно назвать ситуацию в Афганистане. Таково мнение Максима Бирюкова. По его словам, возможны сценарии значительного усиления геополитических рисков, как правило, оказывающих очень ощутимое влияние на курс национальной валюты.

Прогноз курса рубля на сентябрь

По мнению Максима Бирюкова, не считая геополитических рисков, рубль остаётся одной из самых недооценённых валют среди развивающихся стран. По его прогнозам, если не обострится ситуация на международной арене, то курс укрепится до 70 рублей за доллар.

Если все благоприятные условия сохранятся, то российская валюта и в сентябре может остаться около теперешних уровней. Доллар продолжит двигаться в коридоре 72–74 рубля. Евро, соответственно, будет находиться в диапазоне 84,8–87,2 рубля. Такой прогноз даёт Дмитрий Бабин.

— Основным риском для всех рынков, и прежде всего развивающихся, остаётся инфляционная динамика в США, которая угрожает ускориться. На фоне сильной статистики по американскому рынку труда это увеличивает вероятность объявления начала сворачивания монетарных стимулов уже на заседании ФРС, которое состоится 22 сентября. Если параметры данного процесса испугают инвесторов, то начнутся сильные распродажи биржевых активов. Они ударят по нефти, развивающимся валютам и рублю. Но пока инвесторы ставят на то, что нормализация денежно-кредитной политики ФРС будет происходить плавно, не оказывая существенного влияния на рынки, — пояснил Дмитрий Бабин.

Лев Кравец считает, что объяснение укрепления российской валюты лежит в плоскости действий российских экспортёров. Согласно данным Банка России, именно они выступают главным стабилизатором российского валютного рынка за счёт продаж валютной выручки. Этот процесс закончится уже в конце августа – начале сентября. После этого курс рубля начнёт падать.

— На текущий момент избыточную крепость российской валюты можно оценить в 2–4 рубля. Если бы не действия экспортёров, курс доллара США равнялся бы 75–77 рублям, а евро — 88–90. К нижней границе этого диапазона рубль может упасть и к концу этой недели, — уточнил Лев Кравец.

Шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв считает, что особых проблем рубль не испытает в этом году ни в сентябре, ни в августе. На стороне российской валюты — продолжающие оставаться стабильно высокими цены на нефть и металлы. Это традиционные статьи нашего экспорта и валютных поступлений, которые укрепят бюджет и резервы.

— Более вероятным сценарием остаются сглаженные и, как правило, неторопливые колебания курса доллара всё-таки в пределах уже привычных 73–75,5 рубля, а евро — в чуть более широком, но тоже давно знакомом всем нам коридоре 85–88,5 рубля. И таковыми настроения в российской валюте "ни туда ни сюда" останутся, возможно, не только в сентябре, но и до самого конца осени, — полагает Пётр Пушкарёв.

Авторы Нина Важдаева