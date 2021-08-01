Финансовый аналитик рассказала, какой валютой можно заменить доллар

Самая простая стратегия создания альтернативы доллару в нестабильное время — это диверсифицированная корзина из шести мировых валют с низким уровнем риска. Такой совет дала финансовый аналитик Анна Зайцева. Традиционно, отметила она, в качестве защитных инструментов используются евро, канадский доллар, британский фунт, швейцарский франк, японская иена и шведская крона.

Евро в этом отношении, отметила финансист в интервью агентству "Прайм", рассматривать не стоит из-за различий в денежно-кредитной политике ФРС и ЕЦБ. А вот относительно юаня на рынке не всё так однозначно. Несмотря на экономический рост, в стране сильна долговая нагрузка. Кроме того, если подтвердятся слухи о том, что США ограничит своим фондам инвестиции в Поднебесной, то юань по сравнению к доллару ослабнет.

В свою очередь, финансовый аналитик Василий Карпунин отметил, что валюты демонстрируют относительно низкую волатильность. И сами по себе неподходящий актив. Инвест в евро стоит искать, если, к примеру, слишком высокая доля USD в портфеле. Депозиты в евро в банках сейчас дают околонулевую доходность, однако ряд российских компаний имеет долговые выпуски, номинированные в евро.

"По ним платятся купоны, способные перекрыть уровень европейской инфляции. Кроме того, на Санкт-Петербургской бирже торгуется ряд акций крупных немецких компаний, платящих относительно высокие проценты в виде дивидендов. Всего сейчас в обращении 36 бумаг, доступных неквалифицированным инвесторам", — пояснил Карпунин.