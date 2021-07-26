НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Валютные сбережения россиян выросли до максимума с начала пандемии

В то же время депозиты в валюте достигли самого низкого значения с октября 2011 года – по итогам июня уменьшились ещё на 0,9%.

26 июля, 16:43
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

По итогам июня валютные сбережения россиян на банковских счетах выросли на 1,2% и составляют $92,7 миллиарда, достигнув максимума с начала пандемии коронавируса. Это рекордный уровень с февраля 2020 года, когда показатель сбережений составлял $94,3 миллиарда, сообщает РИА "Новости".

Первый "пандемический" месяц прошлого года – март – повлёк огромный отток валютных вкладов из российских банков — потеря составила рекордные $5 миллиардов. Рост сбережений в минувшем июне связан с текущими счетами, которые пополнились на 4,9%, достигнув исторического максимума в $34,7 миллиарда.

Тем временем валютные депозиты сокращаются и уменьшились в июне на 0,9% — до $58 миллиардов. Это минимальный уровень с октября 2011 года. Рекордный же объём вкладов в валюте был зафиксирован в феврале 2014 года — $85,9 миллиарда.

"Очевидно, что при крайне низких ставках в валюте россияне не рассматривают депозиты как источник дохода, а исключительно как форму сбережений. Хотя преобладают в приросте депозиты на небольшой срок, нельзя говорить об этом как о форме спекуляции", — считает главный инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Максим Шеин.

Названа лучшая валюта для хранения сбережений на ближайший год

Названа лучшая валюта для хранения сбережений на ближайший год

По его мнению, рост сбережений объясняется тем, что россияне решили отложить покупки или ремонт на какое-то время — так они хотят застраховаться от падения рубля. А валютные депозиты, отметил Шеин, ещё увеличатся из-за кризисной репутации августа и сентября.

Ранее Центробанк сообщил об ускорении роста ипотечного кредитования в России до 3% в июне. Не исключено, что такая динамика связана с желанием россиян взять кредит до изменения условий по основной льготной программе с 1 июля.

Набиуллина: Говорить об устойчивом замедлении инфляции в России пока рано

Набиуллина: Говорить об устойчивом замедлении инфляции в России пока рано

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1