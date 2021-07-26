Валютные сбережения россиян выросли до максимума с начала пандемии

По итогам июня валютные сбережения россиян на банковских счетах выросли на 1,2% и составляют $92,7 миллиарда, достигнув максимума с начала пандемии коронавируса. Это рекордный уровень с февраля 2020 года, когда показатель сбережений составлял $94,3 миллиарда, сообщает РИА "Новости".

Первый "пандемический" месяц прошлого года – март – повлёк огромный отток валютных вкладов из российских банков — потеря составила рекордные $5 миллиардов. Рост сбережений в минувшем июне связан с текущими счетами, которые пополнились на 4,9%, достигнув исторического максимума в $34,7 миллиарда.

Тем временем валютные депозиты сокращаются и уменьшились в июне на 0,9% — до $58 миллиардов. Это минимальный уровень с октября 2011 года. Рекордный же объём вкладов в валюте был зафиксирован в феврале 2014 года — $85,9 миллиарда.

"Очевидно, что при крайне низких ставках в валюте россияне не рассматривают депозиты как источник дохода, а исключительно как форму сбережений. Хотя преобладают в приросте депозиты на небольшой срок, нельзя говорить об этом как о форме спекуляции", — считает главный инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Максим Шеин.

По его мнению, рост сбережений объясняется тем, что россияне решили отложить покупки или ремонт на какое-то время — так они хотят застраховаться от падения рубля. А валютные депозиты, отметил Шеин, ещё увеличатся из-за кризисной репутации августа и сентября.