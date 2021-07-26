В России с 1 августа стартует эксперимент по маркировке антисептиков

В России с 1 августа начнётся эксперимент по маркировке антисептиков и дезинфицирующих средств. Соответствующее постановление подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Правительство РФ постановляет: провести с 1 августа 2021 года по 31 августа 2022 года на территории Российской Федерации эксперимент по маркировке средствами идентификации парфюмерно-косметической продукции, предназначенной для гигиены рук, с заявленным в маркировке потребительской тары антимикробным действием, а также кожных антисептиков –дезинфицирующих средств", — говорится в документе.

Согласно постановлению, уполномоченными на обеспечение проведения эксперимента являются Минпромторг РФ, Минцифры России, Минздрав РФ, ФНС, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения, Федеральная служба безопасности, Роспотребнадзор, Федеральная таможенная служба и Федеральная служба по аккредитации.

В сообщении Минпромторга РФ, в свою очередь, уточняется, что в условиях распространения коронавируса обеспечение законного оборота антисептиков и дезинфицирующих средств является наиболее актуальным.

"Участие в эксперименте осуществляется на добровольной основе. В ходе него совместно с бизнесом будет проведено тестирование способов нанесения цифровой маркировки на упаковку антисептиков и дезсредств и её прослеживаемости с момента производства или импорта продукции до её выбытия из оборота. Также на практике проработаем все "узкие места", если такие обнаружатся в процессе, и найдём оптимальные для производителей и поставщиков решения", — отметил глава министерства Денис Мантуров.