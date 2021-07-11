Врачи предложили пациентам с коронавирусом промывать рот антисептиком

Промывка рта пациентов с коронавирусом раствором повидона-йода, перекисью водорода либо хлоргексидином может снизить заразность и облегчить симптомы болезни. К такому выводу пришли сотрудники отделения хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии университетской больницы Crosshouse в Шотландии, сообщает газета "Известия".

Как уточняется, проведённые ранее эксперименты с родственными ковиду вирусами показали, что промывка рта антисептиком может снизить содержание патогена в слюне больного на 99,99%. При этом стоит отметить, что эти замеры делались спустя 15 секунд после процедуры. Однако понять, как скоро концентрация вируса во рту снова становится опасной для окружающих граждан, пока не известно.

Мнения российских медиков по поводу эффективности такого метода разделились. В частности, врач-оториноларинголог клиники "Медси" Илья Гладышев отметил, что антисептики на основе йода самые эффективные и лучше работают с бактериальными и вирусными инфекциями. При этом устойчивость против них у возбудителей практически не развивается. Специалист подчеркнул, что все йодсодержащие антисептические средства обладают высокой аллергенностью. Кроме того, йод противопоказан при заболеваниях щитовидной железы, есть вероятность, что из-за него и хлоргексидина могут пожелтеть зубы. Поэтому, как утверждает Гладышев, при назначении полоскания раствором повидона-йода необходимо интересоваться у пациента переносимостью этого препарата.

"Что касается идеи использовать йод, чтобы минимизировать заразность носителей CoViD-19, то трудно представить, что люди, перед тем как зайти в метро или на работу, будут полоскать рот антисептиком. Этот метод неудобен при активном образе жизни. Да, вирусная нагрузка действительно снижается, но только непосредственно после применения антисептика, так как резервуар всё равно расположен в носоглотке, вирусы впоследствии спускаются оттуда", — добавил он.

В свою очередь эпидемиолог, научный сотрудник Европейского университета в Санкт-Петербурге Антон Барчук заявил, что исследование шотландских специалистов вызывает больше вопросов, нежели ответов. По его словам, логично, что после полоскания в полости рта в меньшей степени выявляются любые инфекционные агенты. Но практическое применение такого способа вызывает сомнения.

"Получается, что нужно полоскать рот каждые 5–10 минут или каждый час. А что делать с инфекционными агентами в других частях организма?" — задался вопросом эксперт, добавив, что местное воздействие на ковид будет обладать крайне малой эффективностью, потому что вирусная инфекция — это системное заболевание.