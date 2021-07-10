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Учёные выяснили, какие симптомы ковида могут сохраняться в течение полугода после заражения

Вирус сильно поражает лёгкие и другие органы человека, однако объяснить причины того, почему признаки болезни остаются, специалисты не могут.

10 июля, 13:15
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Некоторые симптомы коронавируса, среди которых кашель, одышка, утомляемость, бессонница и головокружение, могут наблюдаться у пациентов в течение полугода после заражения. Об этом предупредили учёные Национального центра инфекционных заболеваний (NCID) Сингапура, передаёт газета The Straits Times.

Согласно результатам исследования, подобное сохранялось у десяти процентов переболевших ковидом (всего обследовали 288 больных). Однако постоянная усталость, бессонница и головокружение наблюдались в редких случаях. При этом симптомы могут быть вне зависимости от тяжести течения болезни. Всё это проявляется из-за того, что помимо лёгких вирус сильно поражает и другие органы организма. Так, по словам одного из авторов работы Барнаби Янга, у некоторых пациентов пострадали кровеносные сосуды, в частности мелкие, что приводит к блокировке кровоснабжения и кровотечению.

В Минздраве заявили, что у заболевших ковидом стали быстрее проявляться симптомы

В Минздраве заявили, что у заболевших ковидом стали быстрее проявляться симптомы

При этом объяснить то, что симптомы заболевания сохраняются на долгий срок даже после выздоровления, специалисты не могут.

Ранее учёный объяснил, спасёт ли маска от заражения штаммом "дельта". Подхватить вирус можно и на улице, и в кафе, и в транспорте, поэтому носить индивидуальные средства защиты необходимо.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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