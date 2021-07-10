Учёные выяснили, какие симптомы ковида могут сохраняться в течение полугода после заражения

Некоторые симптомы коронавируса, среди которых кашель, одышка, утомляемость, бессонница и головокружение, могут наблюдаться у пациентов в течение полугода после заражения. Об этом предупредили учёные Национального центра инфекционных заболеваний (NCID) Сингапура, передаёт газета The Straits Times.

Согласно результатам исследования, подобное сохранялось у десяти процентов переболевших ковидом (всего обследовали 288 больных). Однако постоянная усталость, бессонница и головокружение наблюдались в редких случаях. При этом симптомы могут быть вне зависимости от тяжести течения болезни. Всё это проявляется из-за того, что помимо лёгких вирус сильно поражает и другие органы организма. Так, по словам одного из авторов работы Барнаби Янга, у некоторых пациентов пострадали кровеносные сосуды, в частности мелкие, что приводит к блокировке кровоснабжения и кровотечению.

При этом объяснить то, что симптомы заболевания сохраняются на долгий срок даже после выздоровления, специалисты не могут.