В Минздраве заявили, что у заболевших ковидом стали быстрее проявляться симптомы
Поэтому крайне важно незамедлительно начать противовирусную терапию, отметил Михаил Мурашко. По его словам, своевременное лечение снижает риск развития тяжёлых осложнений.
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У людей, заболевших коронавирусом, стали быстрее проявляться симптомы заболевания. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Течение заболевания характеризуется тем, что более быстро нарастают клиника и симптоматика, поэтому очень важным является при заболевании — незамедлительно начать противовирусную терапию, пригласить врача", — сказал глава Минздрава на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением ковида.
По словам Мурашко, своевременно начатое лечение снижает риск развития осложнений. Также министр отметил, что в целом по стране, к сожалению, увеличивается количество тяжёлых пациентов. По данным Минздрава, сегодня в реанимационных отделениях лежат порядка пяти тысяч человек.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала вакцинировать от ковида всё население России. Только после этого, по её мнению, государство может претендовать на звание именно той страны, чей опыт в борьбе с инфекцией самый передовой. К слову, в Кремле призыв Поповой поддержали, но сочли его труднодостижимым.
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