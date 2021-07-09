В Минздраве заявили, что у заболевших ковидом стали быстрее проявляться симптомы

У людей, заболевших коронавирусом, стали быстрее проявляться симптомы заболевания. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Течение заболевания характеризуется тем, что более быстро нарастают клиника и симптоматика, поэтому очень важным является при заболевании — незамедлительно начать противовирусную терапию, пригласить врача", — сказал глава Минздрава на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением ковида.

По словам Мурашко, своевременно начатое лечение снижает риск развития осложнений. Также министр отметил, что в целом по стране, к сожалению, увеличивается количество тяжёлых пациентов. По данным Минздрава, сегодня в реанимационных отделениях лежат порядка пяти тысяч человек.