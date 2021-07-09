Доктор Мясников назвал условие всеобщей вакцинации от ковида
Однако, по словам врача, в случае дефицита препаратов в первую очередь нужно прививать людей из групп риска.
Фото © ТАСС / Александр Щербак
Всех россиян можно вакцинировать при условии отсутствия дефицита препаратов от ковида. Об этом URA.ru рассказал главврач больницы имени Жадкевича, телеведущий Александр Мясников.
"Если в стране вакцины хватает на всё население, да ещё и с достатком, тогда, конечно, можно вакцинировать всех, кто первый пришёл, первый получил. Но если наблюдается определённая нехватка в препаратах, то тогда нужно начинать с тех, кто больше всего нуждается, — с групп риска", — рассказал теледоктор.
В этом случае, по его словам, первыми должны вакцинироваться пожилые люди и страдающие хроническими заболеваниями, а также врачи, а дальше по нисходящей, то есть к молодёжи и детям. Однако по последней группе вопрос пока открыт, так как продолжаются испытания.
"Я думаю, что за тот год, пока будут идти испытания вакцины на проверку её безопасности в отношении подростков, коронавирус у нас спадёт. Хочу на это надеяться", — добавил Мясников.
Напомним, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала к всеобщей вакцинации россиян от коронавируса. По её словам, это позволит России стать претендентом на звание страны с передовым опытом борьбы с пандемией. В Кремле поддержали данную инициативу, но сочли её труднодостижимой.
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