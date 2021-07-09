Доктор Мясников назвал условие всеобщей вакцинации от ковида

Всех россиян можно вакцинировать при условии отсутствия дефицита препаратов от ковида. Об этом URA.ru рассказал главврач больницы имени Жадкевича, телеведущий Александр Мясников.

"Если в стране вакцины хватает на всё население, да ещё и с достатком, тогда, конечно, можно вакцинировать всех, кто первый пришёл, первый получил. Но если наблюдается определённая нехватка в препаратах, то тогда нужно начинать с тех, кто больше всего нуждается, — с групп риска", — рассказал теледоктор.

В этом случае, по его словам, первыми должны вакцинироваться пожилые люди и страдающие хроническими заболеваниями, а также врачи, а дальше по нисходящей, то есть к молодёжи и детям. Однако по последней группе вопрос пока открыт, так как продолжаются испытания.