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Доктор Мясников назвал условие всеобщей вакцинации от ковида

Однако, по словам врача, в случае дефицита препаратов в первую очередь нужно прививать людей из групп риска.

9 июля, 11:26
<p>Фото © ТАСС / Александр Щербак</p>

Фото © ТАСС / Александр Щербак

Всех россиян можно вакцинировать при условии отсутствия дефицита препаратов от ковида. Об этом URA.ru рассказал главврач больницы имени Жадкевича, телеведущий Александр Мясников.

"Если в стране вакцины хватает на всё население, да ещё и с достатком, тогда, конечно, можно вакцинировать всех, кто первый пришёл, первый получил. Но если наблюдается определённая нехватка в препаратах, то тогда нужно начинать с тех, кто больше всего нуждается, — с групп риска", — рассказал теледоктор.

В этом случае, по его словам, первыми должны вакцинироваться пожилые люди и страдающие хроническими заболеваниями, а также врачи, а дальше по нисходящей, то есть к молодёжи и детям. Однако по последней группе вопрос пока открыт, так как продолжаются испытания.

Доктор Мясников объяснил, зачем прививать подростков от коронавируса

Доктор Мясников объяснил, зачем прививать подростков от коронавируса

"Я думаю, что за тот год, пока будут идти испытания вакцины на проверку её безопасности в отношении подростков, коронавирус у нас спадёт. Хочу на это надеяться", — добавил Мясников.

Напомним, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала к всеобщей вакцинации россиян от коронавируса. По её словам, это позволит России стать претендентом на звание страны с передовым опытом борьбы с пандемией. В Кремле поддержали данную инициативу, но сочли её труднодостижимой.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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