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Задержанный террорист из Уфы готовил взрыв в больнице для сотрудников МВД

У предполагаемого боевика изъяли готовое самодельное взрывное устройство и компоненты для изготовления ещё одной бомбы.

9 июля, 11:23

Кадр из видео © ЦОС ФСБ

Задержание предполагаемого террориста в Уфе.

Видео © ЦОС ФСБ

Стали известны подробности задержания жителя Уфы, готовившего атаку на объект правоохранительных органов. По признанию самого предполагаемого террориста, он хотел устроить взрыв в больнице МВД. Видео предварительного допроса подозреваемого распространила пресс-служба ФСБ России.

"Я изготовил взрывное устройство в целях подрыва больницы сотрудников МВД", — отметил задержанный.

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Ранее сообщалось, что у предполагаемого террориста изъяли готовое самодельное взрывное устройство и компоненты для изготовления ещё одной бомбы. Атаку он готовил по указанию запрещённой на территории России международной террористической организации "Хайят тахрир аш-Шам"*.

*Деятельность организаций запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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