Задержанный террорист из Уфы готовил взрыв в больнице для сотрудников МВД
У предполагаемого боевика изъяли готовое самодельное взрывное устройство и компоненты для изготовления ещё одной бомбы.
Кадр из видео © ЦОС ФСБ
Задержание предполагаемого террориста в Уфе.
Видео © ЦОС ФСБ
Стали известны подробности задержания жителя Уфы, готовившего атаку на объект правоохранительных органов. По признанию самого предполагаемого террориста, он хотел устроить взрыв в больнице МВД. Видео предварительного допроса подозреваемого распространила пресс-служба ФСБ России.
"Я изготовил взрывное устройство в целях подрыва больницы сотрудников МВД", — отметил задержанный.
Ранее сообщалось, что у предполагаемого террориста изъяли готовое самодельное взрывное устройство и компоненты для изготовления ещё одной бомбы. Атаку он готовил по указанию запрещённой на территории России международной террористической организации "Хайят тахрир аш-Шам"*.
*Деятельность организаций запрещена в России по решению Верховного суда.
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