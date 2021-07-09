Задержанный террорист из Уфы готовил взрыв в больнице для сотрудников МВД

Стали известны подробности задержания жителя Уфы, готовившего атаку на объект правоохранительных органов. По признанию самого предполагаемого террориста, он хотел устроить взрыв в больнице МВД. Видео предварительного допроса подозреваемого распространила пресс-служба ФСБ России.

Ранее сообщалось, что у предполагаемого террориста изъяли готовое самодельное взрывное устройство и компоненты для изготовления ещё одной бомбы. Атаку он готовил по указанию запрещённой на территории России международной террористической организации "Хайят тахрир аш-Шам"*.