ФСБ накрыла ячейки "Хизб ут-тахрир" в Пензе, Уфе и Челябинске. Видео © ЦОС ФСБ России

Федеральная служба безопасности России ликвидировала в Пензе, Уфе и Челябинске четыре ячейки террористической организации "Хизб ут-Тахрир"*, возбуждены уголовные дела. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ.

Как уточняется, задержаны четыре главаря и 11 активных участников ячеек. Это россияне и граждане стран Центрально-Азиатского региона. У задержанных изъяты пропагандистские материалы, средства связи, а также электронные носители информации, которые они использовали при ведении террористической деятельности.

"Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД и Следственным комитетом РФ в конце июня — начале июля 2021 года в Пензе, Уфе и Челябинске нейтрализованы четыре законспирированные ячейки запрещенной в России решением Верховного суда международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир", — заявили в ЦОС.

Как указали представители спецслужбы, задержанные проводили целенаправленную работу по распространению на территории России террористической идеологии, ими руководили зарубежные эмиссары международной террористической организации. В свои ряды пособники террористов вербовали жителей РФ из числа местных мусульман и трудовых мигрантов.

Ранее в Татарстане ФСБ задержала главаря местной ячейки "Хизб ут-тахрир". По данным спецслужбы, злоумышленник "распространял среди жителей России воинствующую исламистскую террористическую идеологию, сочетаемую с нетерпимостью к другим религиям, а также осуществлял вербовку российских мусульман в ряды международной террористической организации".