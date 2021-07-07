Бритни Спирс решила официально завершить карьеру

Музыкальный управляющий Бритни Спирс, который представлял певицу на протяжении почти всей её 25-летней карьеры, заявил о завершении своей работы с ней. Об этом сообщает издание Deadline. В письме к опекунам Бритни Ларри Рудольф объясняет, что решение он принял, когда исполнительница указала на намерение окончательно уйти со сцены.

По словам Ларри Рудольфа, общение с Бритни прекратилось уже два с половиной года назад, когда звезда озвучила желание сделать перерыв в работе на неопределённый срок.

"Изначально я был нанят по просьбе Бритни, чтобы помогать ей в карьере. И, как её менеджер, я считаю, что в интересах Бритни мне нужно уйти из её команды, поскольку мои профессиональные услуги больше не нужны", — уточнил музыкальный менеджер.

Ларри Рудольф — известный и успешный американский продюсер. В списке его клиентов — Аврил Лавин, Джастин Тимберлейк, Backstreet Boys. В послании он пожелал Бритни здоровья и счастья и отметил, что дверь остаётся открытой, если он вновь понадобится.

Ранее сообщалось, что Бритни Спирс попросила прощения у фанатов за двухлетнюю ложь. Певица отметила, что переняла привычку показывать только хорошее от своей мамы. Она также рассказала, что стала читать больше сказок.