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Бритни Спирс решила официально завершить карьеру

Менеджер знаменитой певицы вслед за подопечной объявил о том, что заканчивает свои полномочия. Тем более что общение между ними прекратилось более двух лет назад.

7 июля, 08:34
<p>Фото © Getty Images / Kevin Winter / Getty Images for iHeartMedia</p>

Фото © Getty Images / Kevin Winter / Getty Images for iHeartMedia

Музыкальный управляющий Бритни Спирс, который представлял певицу на протяжении почти всей её 25-летней карьеры, заявил о завершении своей работы с ней. Об этом сообщает издание Deadline. В письме к опекунам Бритни Ларри Рудольф объясняет, что решение он принял, когда исполнительница указала на намерение окончательно уйти со сцены.

По словам Ларри Рудольфа, общение с Бритни прекратилось уже два с половиной года назад, когда звезда озвучила желание сделать перерыв в работе на неопределённый срок.

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"Изначально я был нанят по просьбе Бритни, чтобы помогать ей в карьере. И, как её менеджер, я считаю, что в интересах Бритни мне нужно уйти из её команды, поскольку мои профессиональные услуги больше не нужны", — уточнил музыкальный менеджер.

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Ларри Рудольф — известный и успешный американский продюсер. В списке его клиентов — Аврил Лавин, Джастин Тимберлейк, Backstreet Boys. В послании он пожелал Бритни здоровья и счастья и отметил, что дверь остаётся открытой, если он вновь понадобится.

Ранее сообщалось, что Бритни Спирс попросила прощения у фанатов за двухлетнюю ложь. Певица отметила, что переняла привычку показывать только хорошее от своей мамы. Она также рассказала, что стала читать больше сказок.

Бритни Джин Спирс — американская певица, поп-икона нулевых. Проснувшись знаменитой после выхода в свет песни Baby, One More Time в 1998 году, она подарила миру такие хиты, как Oops, I Did It Again, Gimme More и Toxic. После серии скандалов, завершившихся ментальным расстройством и терапией в психиатрической клинике, опека над Бритни перешла к её отцу. Подробнее о биографии звезды читайте на сайте uznayvse.ru.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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