Путин назвал киберпреступления и нелегальную миграцию общими вызовами для стран Европы

Борьба с киберпреступлениями и нелегальной миграцией, а также обеспечение экологической безопасности являются общими задачами для всех европейских стран. Об этом заявил президент России Владимир Путин. По его словам, вышеперечисленные проблемы заслуживают "самого серьёзного внимания".

"Для всех европейских стран это общие вызовы, и от того, насколько эффективно мы сможем на них ответить, во многом зависит стабильность и порядок в обществе, устойчивое развитие наших государств, всего континента", — отметил глава государства в видеообращении к участникам Конференции руководителей прокуратур европейских государств.

По его словам, сейчас российская прокуратура тщательно работает по всем этим направлениям.