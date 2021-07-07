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"Нет доказательств": Посольство РФ отвергло обвинения Bloomberg в кибератаке на Республиканскую партию

В диппредставительстве призвали журналистов "вспомнить о профессиональной этике и прекратить огульные обвинения".

7 июля, 01:41

Фото © Pixabay

Посольство России в США "решительно отвергает измышления об атаке российских хакеров" на серверы национального комитета Республиканской партии. В дипмиссии отметили, что никаких доказательств того, что эта атака вообще имела место, нет.

"Решительно отвергаем подобные измышления. Подчёркиваем, что в самой партии опровергли факт кибернападения. Никаких доказательств того, что атака имела место, нет. В этой связи призываем журналистов издания вспомнить о профессиональной этике и прекратить огульные обвинения", — говорится в сообщении посольства в "Фейсбуке".

Республиканская партия США опровергла сообщение Bloomberg о хакерском взломе из России

Республиканская партия США опровергла сообщение Bloomberg о хакерском взломе из России

В диппредставительстве добавили, что тема кибербезопасности была одной из основных в ходе недавней встречи в Женеве президента РФ Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом. В частности, на саммите Москва и Вашингтон договорились о возобновлении экспертного диалога по этой важной теме.

"Мы уверены, что профессиональное обсуждение всех вопросов, связанных с киберсферой, позволит специалистам совместными усилиями повысить защищённость информационной инфраструктуры наших стран. Голословные же обвинения, основанные на показаниях неких анонимов, такой работе только мешают", — заключили в дипмиссии.

В США заявили, что Россия "ответственна за хакерские атаки со своей территории"

В США заявили, что Россия "ответственна за хакерские атаки со своей территории"

Напомним, ранее агентство Bloomberg обвинило российских хакеров во взломе серверов Республиканской партии США. Журналисты утверждают, что киберпреступники из группы Cozy Bear, якобы связанные с властями РФ, атаковали серверы национального комитета республиканцев. Вместе с тем сам национальный комитет не подтверждает информацию о кибервзломе.

Путин назвал "фарсом" заявления о причастности России к кибератакам в США

Путин назвал "фарсом" заявления о причастности России к кибератакам в США

Стоит отметить, что это уже вторая кибератака за последние несколько дней, в которой американские СМИ поспешили обвинить Россию. Ранее сообщалось о "разрушительной атаке" на компанию Kaseya, которая предоставляет софт для мониторинга и управления серверами другим фирмам. Они срочно предупредили клиентов, чтобы те выключили серверы. От действий киберпреступников в целом пострадало примерно 200 фирм. Сама компания также отключила часть инфраструктуры. В американских СМИ убеждены, что за атакой стоит группировка REvil, которую издания связывают с Россией. Однако Байден заявил, что российские власти, вероятно, не причастны к этому.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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