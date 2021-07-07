Посольство России в США "решительно отвергает измышления об атаке российских хакеров" на серверы национального комитета Республиканской партии. В дипмиссии отметили, что никаких доказательств того, что эта атака вообще имела место, нет.

"Решительно отвергаем подобные измышления. Подчёркиваем, что в самой партии опровергли факт кибернападения. Никаких доказательств того, что атака имела место, нет. В этой связи призываем журналистов издания вспомнить о профессиональной этике и прекратить огульные обвинения", — говорится в сообщении посольства в "Фейсбуке".

В диппредставительстве добавили, что тема кибербезопасности была одной из основных в ходе недавней встречи в Женеве президента РФ Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом. В частности, на саммите Москва и Вашингтон договорились о возобновлении экспертного диалога по этой важной теме.

"Мы уверены, что профессиональное обсуждение всех вопросов, связанных с киберсферой, позволит специалистам совместными усилиями повысить защищённость информационной инфраструктуры наших стран. Голословные же обвинения, основанные на показаниях неких анонимов, такой работе только мешают", — заключили в дипмиссии.

Напомним, ранее агентство Bloomberg обвинило российских хакеров во взломе серверов Республиканской партии США. Журналисты утверждают, что киберпреступники из группы Cozy Bear, якобы связанные с властями РФ, атаковали серверы национального комитета республиканцев. Вместе с тем сам национальный комитет не подтверждает информацию о кибервзломе.