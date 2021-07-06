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В США заявили, что Россия "ответственна за хакерские атаки со своей территории"

В Вашингтоне пригрозили принять меры, если Москва "не начнёт предпринимать шаги против киберпреступников".

6 июля, 19:24

Фото © Pixabay

США считают, что Россия должна нести ответственность за хакерские атаки с её территории. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Я подчёркиваю, что президент Байден и администрация считают, что даже несмотря на то, что эти действия против США и американского частного сектора предпринимают криминальные элементы, даже если к этому не причастно Правительство России, они всё равно несут ответственность", — сказала Псаки на брифинге.

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Представитель Белого дома добавила, что Вашингтон будет предпринимать действия, если "Правительство РФ не начнёт принимать меры против проживающих на территории страны киберпреступников".

Также Псаки рассказала, что США и РФ ведут переговоры по кибербезопасности. Планируется, что они продолжатся на следующей неделе.

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"Мы ожидаем на следующей неделе ещё одну встречу, посвященную атакам с использованием вирусов-вымогателей", — сообщила пресс-секретарь.

Ранее "хакеров из России" заподозрили в атаке на международную компанию Kaseya. По данным СМИ, пострадали клиенты этого производителя ПО — оказались заблокированы данные пользователей.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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