В США заявили, что Россия "ответственна за хакерские атаки со своей территории"

США считают, что Россия должна нести ответственность за хакерские атаки с её территории. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Я подчёркиваю, что президент Байден и администрация считают, что даже несмотря на то, что эти действия против США и американского частного сектора предпринимают криминальные элементы, даже если к этому не причастно Правительство России, они всё равно несут ответственность", — сказала Псаки на брифинге.

Представитель Белого дома добавила, что Вашингтон будет предпринимать действия, если "Правительство РФ не начнёт принимать меры против проживающих на территории страны киберпреступников".

Также Псаки рассказала, что США и РФ ведут переговоры по кибербезопасности. Планируется, что они продолжатся на следующей неделе.

"Мы ожидаем на следующей неделе ещё одну встречу, посвященную атакам с использованием вирусов-вымогателей", — сообщила пресс-секретарь.