В "Майкрософте" заявили о новой активности "российских" хакеров

Хакерская группа Nobelium, которую связывают с РФ, вновь активизировала свою деятельность в отношении компаний и их данных в 36 разных странах. Об этом сообщили в компании "Майкрософт", уточнив, что в основном киберпреступники интересуются пользователями из США и Великобритании.

При этом в поле их зрения, по данным компании, попала и сама "Майкрософт". Отмечается, что злоумышленники пытались взломать устройства фирмы. Им даже удалось установить вредоносное ПО на устройство, принадлежащее службе поддержки клиентов, и получить доступ к некоторой информации.

Сейчас же целью хакеров стали определённые пользователи, в том числе IT-компании (57%), правительственные учреждения (20%), в меньшей степени — неправительственные организации, аналитические центры и финансовые сервисы. 45% из них сосредоточены в США, 10% — в Великобритании, Германии, Канаде и других странах.

"Центр разведки угроз безопасности Microsoft отслеживает новую активность от злоумышленника Nobelium. Наше расследование используемых методов и тактик продолжается, но мы заметили распыление паролей и атаки методом перебора паролей", — говорится в заявлении компании.

На данный момент большая часть действий хакеров является безуспешной. "Майкрософт" известно лишь о трёх учреждениях, к аккаунтам которых им удалось получить какой-либо доступ. С ними связываются сотрудники компании.