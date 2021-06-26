В США стали предупреждать о новых последствиях вакцинации от ковида
Два из трёх применяемых в стране препаратов, по данным регулятора, способны вызывать воспаление в сердце.
Фото © Агентство "Москва" / Игорь Иванко
В США Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) расширило предупреждение о возможных побочных последствиях вакцинации от коронавируса. В новой версии говорится о вероятности редких воспалительных заболеваний сердца при применении препаратов компаний Pfizer и Moderna, пишет Reuters.
Регулятор предупреждает, что в случае прививки возможны миокардит и перикардит. Вместе с тем FDA отмечает, что сталкивающиеся с воспалительными процессами в сердце привитые в большинстве случаев идут на поправку. Препараты от Moderna и Pfizer используются в США наряду с третьим — от Johnson & Johnson.
Ранее сообщалось, что ВОЗ начала проверку информации о воспалениях в сердце из-за вакцины Pfizer. Информация о развитии миокардита после вакцинации этим препаратом поступила именно из США, а также из Израиля. Однако делать выводы без научных данных пока рано, отмечали тогда в ВОЗ.
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