В США стали предупреждать о новых последствиях вакцинации от ковида

В США Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) расширило предупреждение о возможных побочных последствиях вакцинации от коронавируса. В новой версии говорится о вероятности редких воспалительных заболеваний сердца при применении препаратов компаний Pfizer и Moderna, пишет Reuters.

Регулятор предупреждает, что в случае прививки возможны миокардит и перикардит. Вместе с тем FDA отмечает, что сталкивающиеся с воспалительными процессами в сердце привитые в большинстве случаев идут на поправку. Препараты от Moderna и Pfizer используются в США наряду с третьим — от Johnson & Johnson.