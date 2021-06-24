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В США выявили около 500 случаев миокардита после прививок от коронавируса

Однако эксперты по-прежнему настаивают на том, что польза от применения американских вакцин превышает возможные риски.

24 июня, 00:38

Фото © Pixabay

В США выявили порядка 500 случаев миокардита после прививания от коронавирусной инфекции mRNA-вакцинами. Речь идёт о препаратах компаний Moderna и Pfizer. Об этом сообщает Fox News, ссылаясь на консультативный комитет американского медицинского регулятора CDC.

При этом в комитете пришли к выводу, что польза от применения этих вакцин по-прежнему превышает возможные риски.

"Полученные данные предполагают возможную связь миокардита с вакцинацией mRNA у подростков и молодых взрослых", — сказано в выводе технической рабочей группы по безопасности вакцин от ковида (VaST).

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Как уточнил заместитель директора офиса по безопасности иммунизации CDC Том Шимабукуро, в Штатах зафиксировано 484 предварительных сообщения о миокардите и перикардите у лиц младше 30 лет на 27 миллионов доз.

"Похоже, что вакцины mRNA могут быть новым триггером для миокардита", — подчеркнул специалист из рабочей группы CDC по вакцинам Мэтью Остер.

Ранее сообщалось, что ВОЗ начала проверку информации о воспалениях в сердце из-за вакцины Pfizer. Информация о развитии миокардита после вакцинации этим препаратом поступила именно из США, а также Израиля. Однако делать выводы без научных данных пока рано, отмечают в ВОЗ.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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