В США выявили около 500 случаев миокардита после прививок от коронавируса

В США выявили порядка 500 случаев миокардита после прививания от коронавирусной инфекции mRNA-вакцинами. Речь идёт о препаратах компаний Moderna и Pfizer. Об этом сообщает Fox News, ссылаясь на консультативный комитет американского медицинского регулятора CDC.

При этом в комитете пришли к выводу, что польза от применения этих вакцин по-прежнему превышает возможные риски.

"Полученные данные предполагают возможную связь миокардита с вакцинацией mRNA у подростков и молодых взрослых", — сказано в выводе технической рабочей группы по безопасности вакцин от ковида (VaST).

Как уточнил заместитель директора офиса по безопасности иммунизации CDC Том Шимабукуро, в Штатах зафиксировано 484 предварительных сообщения о миокардите и перикардите у лиц младше 30 лет на 27 миллионов доз.

"Похоже, что вакцины mRNA могут быть новым триггером для миокардита", — подчеркнул специалист из рабочей группы CDC по вакцинам Мэтью Остер.