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ВОЗ начала проверку информации о воспалениях в сердце из-за вакцины Pfizer

Сообщения о подобных случаях поступили из США и Израиля. Действительно ли всему виной антиковидный препарат, предстоит разобраться.

13 июня, 22:17
<p>Фото © ТАСС / ЕРА</p>

Фото © ТАСС / ЕРА

Всемирная организация здравоохранения начала исследование взаимосвязи между развитием миокардита и вакцинацией от коронавируса препаратом от компаний Pfizer и BioNTech. Об этом сообщила помощник генерального директора ВОЗ Марианджела Симао.

"Мы осуществляем мониторинг и собираем данные. Мы выясняем, является ли миокардит последствием вакцинации или взаимосвязи нет", — заявила она журналистам.

Информация о развитии миокардита после вакцинации этим препаратом поступила из США и Израиля. Однако делать выводы без научных данных пока рано, отмечают в ВОЗ.

"Мы обязательно вернёмся к данной теме после поступления научных данных", — подчеркнула Симао.

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Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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