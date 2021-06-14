ВОЗ начала проверку информации о воспалениях в сердце из-за вакцины Pfizer

Всемирная организация здравоохранения начала исследование взаимосвязи между развитием миокардита и вакцинацией от коронавируса препаратом от компаний Pfizer и BioNTech. Об этом сообщила помощник генерального директора ВОЗ Марианджела Симао.

"Мы осуществляем мониторинг и собираем данные. Мы выясняем, является ли миокардит последствием вакцинации или взаимосвязи нет", — заявила она журналистам.

Информация о развитии миокардита после вакцинации этим препаратом поступила из США и Израиля. Однако делать выводы без научных данных пока рано, отмечают в ВОЗ.

"Мы обязательно вернёмся к данной теме после поступления научных данных", — подчеркнула Симао.