ВОЗ начала проверку информации о воспалениях в сердце из-за вакцины Pfizer
Сообщения о подобных случаях поступили из США и Израиля. Действительно ли всему виной антиковидный препарат, предстоит разобраться.
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Всемирная организация здравоохранения начала исследование взаимосвязи между развитием миокардита и вакцинацией от коронавируса препаратом от компаний Pfizer и BioNTech. Об этом сообщила помощник генерального директора ВОЗ Марианджела Симао.
"Мы осуществляем мониторинг и собираем данные. Мы выясняем, является ли миокардит последствием вакцинации или взаимосвязи нет", — заявила она журналистам.
Информация о развитии миокардита после вакцинации этим препаратом поступила из США и Израиля. Однако делать выводы без научных данных пока рано, отмечают в ВОЗ.
"Мы обязательно вернёмся к данной теме после поступления научных данных", — подчеркнула Симао.
Ранее Лайф рассказывал, что немецкие учёные раскрыли возможную причину появления тромбов после вакцинации AstraZeneca.
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