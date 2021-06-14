Блинкен согласился со словами Путина про отношения России и США

Глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что согласен с оценкой, которую президент РФ Владимир Путин дал отношениям между Москвой и Вашингтоном. Российский лидер в интервью NBC отмечал, что они "опустились до низшей точки за последние годы".

"Это может быть единственное, в чём я согласен с Путиным, точное описание", — сказал Блинкен в интервью MSNBC.