Блинкен согласился со словами Путина про отношения России и США
По мнению Вашингтона, кризис в этих отношениях развился из-за последовательных "безрассудных и агрессивных" действий Москвы.
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Глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что согласен с оценкой, которую президент РФ Владимир Путин дал отношениям между Москвой и Вашингтоном. Российский лидер в интервью NBC отмечал, что они "опустились до низшей точки за последние годы".
"Это может быть единственное, в чём я согласен с Путиным, точное описание", — сказал Блинкен в интервью MSNBC.
По его словам, с точки зрения Вашингтона, ответственность за такое состояние отношений несёт Москва из-за "безрассудных и агрессивных действий, которые Россия последовательно предпринимает".
Напомним, это первое за три года интервью Путина американским СМИ. Ранее он назвал текущие отношения России и США худшими за последние годы. Российский лидер также перечислил главные составляющие международных отношений. Он подчеркнул, что в последние годы США в рамках сотрудничества с Россией не демонстрировали эти признаки. Кроме того, Путин не исключил, что разведка США действует против РФ в киберсфере.
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