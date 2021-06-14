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Путин не исключил, что разведка США действует против РФ в киберсфере

Российский лидер подчеркнул, что не боится подобных процессов. Глава государства напомнил, что Североатлантический альянс объявил киберпространство боевой территорией.

14 июня, 11:59
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Президент России Владимир Путин не исключил, что западные спецслужбы (в частности, разведка США) могут вести деятельность против РФ в киберсфере. Таким мнением он поделился в беседе с телеканалом NBC.

"Я этого не боюсь, но не исключаю, что так может быть", — сказал российский лидер, напомнив, что НАТО объявило киберпространство территорией боевых действий.

Глава государства добавил, что планы Североатлантического альянса не могут не вызывать беспокойство.

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Напомним, это первое за три года интервью Путина американским СМИ. Ранее он назвал текущие отношения России и США худшими за последние годы. Российский лидер также перечислил главные составляющие международных отношений. Он подчеркнул, что в последние годы США в рамках сотрудничества с Россией не демонстрировали эти признаки. Кроме того, Путин назвал "фарсом" заявления о причастности России к кибератакам в Америке. Президент РФ указал, что ни разу Москва не получила от Вашингтона доказательств её "виновности" в подобных преступлениях.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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