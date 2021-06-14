Путин не исключил, что разведка США действует против РФ в киберсфере

Президент России Владимир Путин не исключил, что западные спецслужбы (в частности, разведка США) могут вести деятельность против РФ в киберсфере. Таким мнением он поделился в беседе с телеканалом NBC.

"Я этого не боюсь, но не исключаю, что так может быть", — сказал российский лидер, напомнив, что НАТО объявило киберпространство территорией боевых действий.