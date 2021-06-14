Путин не исключил, что разведка США действует против РФ в киберсфере
Российский лидер подчеркнул, что не боится подобных процессов. Глава государства напомнил, что Североатлантический альянс объявил киберпространство боевой территорией.
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Президент России Владимир Путин не исключил, что западные спецслужбы (в частности, разведка США) могут вести деятельность против РФ в киберсфере. Таким мнением он поделился в беседе с телеканалом NBC.
"Я этого не боюсь, но не исключаю, что так может быть", — сказал российский лидер, напомнив, что НАТО объявило киберпространство территорией боевых действий.
Глава государства добавил, что планы Североатлантического альянса не могут не вызывать беспокойство.
Напомним, это первое за три года интервью Путина американским СМИ. Ранее он назвал текущие отношения России и США худшими за последние годы. Российский лидер также перечислил главные составляющие международных отношений. Он подчеркнул, что в последние годы США в рамках сотрудничества с Россией не демонстрировали эти признаки. Кроме того, Путин назвал "фарсом" заявления о причастности России к кибератакам в Америке. Президент РФ указал, что ни разу Москва не получила от Вашингтона доказательств её "виновности" в подобных преступлениях.
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