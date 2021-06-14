НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Путин не исключил возможность обмена заключёнными между РФ и США

При этом российский лидер отметил, что если сравнить число осуждённых в России американцев с количеством российских граждан в американских тюрьмах, то "цифры несопоставимы".

14 июня, 11:46
<p>Фото © ТАСС / Владимир Смирнов</p>

Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

Президент России Владимир Путин не исключил, что между РФ и США будет произведён обмен заключёнными. Об этом он сообщил в интервью телеканалу NBC.

"Я знаю, что есть граждане США, которые находятся в тюрьме, были осуждены. Но, если сравнить это с числом российских граждан, которые находятся в тюрьмах США, эти цифры несопоставимы", — добавил глава РФ, отвечая на вопрос, готова ли Москва освободить американцев.

Американец Пол Уилан надеется, что его обменяют после встречи Путина и Байдена

Американец Пол Уилан надеется, что его обменяют после встречи Путина и Байдена

В беседе с российским лидером журналист упомянул осуждённого за нападение на правоохранителей гражданина США Тревора Рида, который, по мнению Путина, был "возмутителем спокойствия" и "пьяницей". Речь также шла об американце Поле Уилане, который получил срок за шпионаж.

Отмечается, что вопрос обмена заключёнными будет в повестке встречи Путина с президентом США Джо Байденом.

Байден в речи про Россию перепутал две страны

Байден в речи про Россию перепутал две страны

Напомним, это первое за три года интервью Путина американским СМИ. Ранее он назвал текущие отношения России и США худшими за последние годы. Российский лидер также перечислил главные составляющие международных отношений. Он подчеркнул, что в последние годы США в рамках сотрудничества с Россией не демонстрировали эти признаки. Кроме того, Путин назвал "фарсом" заявления о причастности России к кибератакам в Америке. Президент РФ указал, что ни разу Москва не получила от Вашингтона доказательств её "виновности" в подобных преступлениях.

Саммит российского и американского лидеров состоится в Женеве 16 июня. Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность главы Соединённых Штатов. Кроме того, для российского президента это станет первой зарубежной поездкой за полтора года. Саммит состоится на вилле "Ла Гранж".

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Путин не исключил, что разведка США действует против РФ в киберсфере

сегодня в 11:59

Посла РФ вызвали в МИД Дании после обвинений в нарушении воздушного пространства

сегодня в 11:25

Моргенштерн обжаловал штраф в 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в клипах

сегодня в 11:42

В Индии больной ковидом мужчина впал в депрессию и зарезал трёхлетнюю дочь

сегодня в 12:06

Тест на субмеханофобию: 15 самых страшных объектов, которые можно встретить под водой

сегодня в 12:02

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1