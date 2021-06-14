Путин не исключил возможность обмена заключёнными между РФ и США
При этом российский лидер отметил, что если сравнить число осуждённых в России американцев с количеством российских граждан в американских тюрьмах, то "цифры несопоставимы".
Фото © ТАСС / Владимир Смирнов
Президент России Владимир Путин не исключил, что между РФ и США будет произведён обмен заключёнными. Об этом он сообщил в интервью телеканалу NBC.
"Я знаю, что есть граждане США, которые находятся в тюрьме, были осуждены. Но, если сравнить это с числом российских граждан, которые находятся в тюрьмах США, эти цифры несопоставимы", — добавил глава РФ, отвечая на вопрос, готова ли Москва освободить американцев.
В беседе с российским лидером журналист упомянул осуждённого за нападение на правоохранителей гражданина США Тревора Рида, который, по мнению Путина, был "возмутителем спокойствия" и "пьяницей". Речь также шла об американце Поле Уилане, который получил срок за шпионаж.
Отмечается, что вопрос обмена заключёнными будет в повестке встречи Путина с президентом США Джо Байденом.
Напомним, это первое за три года интервью Путина американским СМИ. Ранее он назвал текущие отношения России и США худшими за последние годы. Российский лидер также перечислил главные составляющие международных отношений. Он подчеркнул, что в последние годы США в рамках сотрудничества с Россией не демонстрировали эти признаки. Кроме того, Путин назвал "фарсом" заявления о причастности России к кибератакам в Америке. Президент РФ указал, что ни разу Москва не получила от Вашингтона доказательств её "виновности" в подобных преступлениях.
Саммит российского и американского лидеров состоится в Женеве 16 июня. Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность главы Соединённых Штатов. Кроме того, для российского президента это станет первой зарубежной поездкой за полтора года. Саммит состоится на вилле "Ла Гранж".
Комментариев: 0