Путин не исключил возможность обмена заключёнными между РФ и США

Президент России Владимир Путин не исключил, что между РФ и США будет произведён обмен заключёнными. Об этом он сообщил в интервью телеканалу NBC.

"Я знаю, что есть граждане США, которые находятся в тюрьме, были осуждены. Но, если сравнить это с числом российских граждан, которые находятся в тюрьмах США, эти цифры несопоставимы", — добавил глава РФ, отвечая на вопрос, готова ли Москва освободить американцев.

В беседе с российским лидером журналист упомянул осуждённого за нападение на правоохранителей гражданина США Тревора Рида, который, по мнению Путина, был "возмутителем спокойствия" и "пьяницей". Речь также шла об американце Поле Уилане, который получил срок за шпионаж.

Отмечается, что вопрос обмена заключёнными будет в повестке встречи Путина с президентом США Джо Байденом.