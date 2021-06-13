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Регион
Опубликовано 13 июня 2021, 22:46
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Байден в речи про Россию перепутал две страны

Фото © ТАСС / РА

Фото © ТАСС / РА

Отдуваться пришлось помощнику главы Белого дома. Журналисты захотели внести ясность, о чём же говорил президент.

Американский лидер Джо Байден, говоря о расширении сотрудничества между США и Россией, перепутал страну. Он назвал африканскую Ливию, хотя должен был сказать о ближневосточной Сирии. Пояснять слова президента пришлось его помощнику по национальной безопасности Джейку Салливану.

"Да, да, имел", — ответил Салливан утвердительно на вопрос журналистов, уточнивших, не имел ли в виду Байден Сирию, говоря о перспективах наращивания Москвой и Вашингтоном конструктивного взаимодействия.

Байден опять начудил, перепутав число прошедших с начала года месяцев
Байден опять начудил, перепутав число прошедших с начала года месяцев

Также Салливану пришлось разъяснять заявление Джо Байдена относительно обмена киберпреступниками с Россией. Как оказалось, американский лидер вовсе не утверждал, что Вашингтон готов к этому.

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Артем Порвин
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