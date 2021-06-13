Байден в речи про Россию перепутал две страны
Отдуваться пришлось помощнику главы Белого дома. Журналисты захотели внести ясность, о чём же говорил президент.
Фото © ТАСС / РА
Американский лидер Джо Байден, говоря о расширении сотрудничества между США и Россией, перепутал страну. Он назвал африканскую Ливию, хотя должен был сказать о ближневосточной Сирии. Пояснять слова президента пришлось его помощнику по национальной безопасности Джейку Салливану.
"Да, да, имел", — ответил Салливан утвердительно на вопрос журналистов, уточнивших, не имел ли в виду Байден Сирию, говоря о перспективах наращивания Москвой и Вашингтоном конструктивного взаимодействия.
Также Салливану пришлось разъяснять заявление Джо Байдена относительно обмена киберпреступниками с Россией. Как оказалось, американский лидер вовсе не утверждал, что Вашингтон готов к этому.
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