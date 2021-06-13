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Киев захотел услышать предложения о компенсации за "Северный поток — 2"

Там вновь подчеркнули, что решение американских властей снизить санкционное давление на оператора Nord Stream 2 AG "стало разочарованием" для страны.

13 июня, 19:27
<p>Фото © ТАСС / DPA</p>

Фото © ТАСС / DPA

Киев заявляет о готовности приступить к переговорам по поводу компенсации стране, связанной с запуском "Северного потока — 2". Об этом сообщил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Если нам предложат переговоры о компенсации, то мы на них посмотрим. Мы не будем непременно соглашаться на то, что будет предложено", сказал он в беседе с немецкой газетой Die Welt.

При этом Кулеба не уточнил, от кого украинские власти ожидают подобного предложения. Также не было сказано ни слова о размере предполагаемой компенсации. Он лишь подчеркнул, что до этого пункта Киев пока не дошёл.

Вместе с тем политик заявил о том, что готовность США добиться таких компенсаций для Киева значительно возросла. Глава украинского МИД вновь напомнил, что решение Вашингтона снизить санкционное давление на оператора Nord Stream 2 AG "стало разочарованием" для Украины.

"Кто будет её вести?": Пушков назвал абсурдным прогноз Украины о войне из-за "Северного потока – 2"

"Кто будет её вести?": Пушков назвал абсурдным прогноз Украины о войне из-за "Северного потока – 2"

Отметим, что совсем недавно глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что завершение строительства газопровода "Северный поток — 2" якобы может привести к началу полномасштабной войны. По его мнению, российское завершение данного проекта будет означать, что "пророссийская позиция продвигается за счёт Запада".

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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