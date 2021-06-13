Киев захотел услышать предложения о компенсации за "Северный поток — 2"

Киев заявляет о готовности приступить к переговорам по поводу компенсации стране, связанной с запуском "Северного потока — 2". Об этом сообщил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Если нам предложат переговоры о компенсации, то мы на них посмотрим. Мы не будем непременно соглашаться на то, что будет предложено", — сказал он в беседе с немецкой газетой Die Welt.

При этом Кулеба не уточнил, от кого украинские власти ожидают подобного предложения. Также не было сказано ни слова о размере предполагаемой компенсации. Он лишь подчеркнул, что до этого пункта Киев пока не дошёл.

Вместе с тем политик заявил о том, что готовность США добиться таких компенсаций для Киева значительно возросла. Глава украинского МИД вновь напомнил, что решение Вашингтона снизить санкционное давление на оператора Nord Stream 2 AG "стало разочарованием" для Украины.