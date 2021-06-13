На Кубани бывший зэк изнасиловал школьницу за отказ познакомиться
Преступник подкараулил девочку днём в районе гаражей. Подозреваемый уже задержан, проводится проверка.
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В городе Кропоткине Краснодарского края ранее судимый 35-летний мужчина средь бела дня изнасиловал 14-летнюю школьницу. Как сообщает сайт kp.ru, всё произошло, когда девочка направлялась в центр города через гаражный массив.
В этом месте к подростку подошёл ранее судимый за грабежи и кражи местный житель. Мужчина попытался познакомиться с подростком, а услышав отказ — пошёл в атаку.
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"Он угрожал ей насильственными действиями", — рассказал журналистам источник в правоохранительных органах.
Преступник завёл девочку за гаражи и изнасиловал. О случившемся школьница в слезах рассказала родителям. Мать подростка обратилась в полицию.
Подозреваемого в изнасиловании уже задержали. Правоохранители начали проверку по данному факту.
Ранее сообщалось, что в Москве было заведено уголовное дело по факту изнасилования мужчиной двух студенток. Чтобы склонить девушек к половой близости, нападавший угрожал им ножом.
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