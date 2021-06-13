На Кубани бывший зэк изнасиловал школьницу за отказ познакомиться

В городе Кропоткине Краснодарского края ранее судимый 35-летний мужчина средь бела дня изнасиловал 14-летнюю школьницу. Как сообщает сайт kp.ru, всё произошло, когда девочка направлялась в центр города через гаражный массив.

В этом месте к подростку подошёл ранее судимый за грабежи и кражи местный житель. Мужчина попытался познакомиться с подростком, а услышав отказ — пошёл в атаку.

"Он угрожал ей насильственными действиями", — рассказал журналистам источник в правоохранительных органах.

Преступник завёл девочку за гаражи и изнасиловал. О случившемся школьница в слезах рассказала родителям. Мать подростка обратилась в полицию.

Подозреваемого в изнасиловании уже задержали. Правоохранители начали проверку по данному факту.