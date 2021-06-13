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На Украине аттракцион с людьми "устроил бунт" прямо во время движения

Как только события стали развиваться не по сценарию, оператор и кассир карусели скрылись с рабочих мест.

13 июня, 19:13

Фото © Телеграм / УНИАН — новости Украины

В Николаевской области Украины в День города Вознесенска пассажиры аттракциона "повеселились". Видео © Телеграм / УНИАН — новости Украины

Страшным "весельем" закончился День города Вознесенска Николаевской области Украины. Там забитый людьми аттракцион вышел из строя прямо во время движения. Запись момента происшествия опубликована в Сети.

На кадрах видно, что крепления безопасности карусели открылись первыми, а затем поднялась ограда, о которую начал биться "маятник" с людьми.

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На видео слышны испуганные крики пассажиров и сильные металлические удары. В результате три человека получили ушибы. А один из свидетелей ЧП порезал руку, когда разбил окно кабины кассира, пытаясь остановить аттракцион.

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Оператор и кассир скрылись в неизвестном направлении, как только действо пошло не по сценарию. Жители города самостоятельно освобождали пассажиров злополучного аттракциона.

Ранее сообщалось, что на Алтае карусель раскрутила 12-летнюю девочку так, что она врезалась ногами в здание. Ничего не предвещало беды, пока аттракцион не набрал скорость.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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