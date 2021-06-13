На Украине аттракцион с людьми "устроил бунт" прямо во время движения

В Николаевской области Украины в День города Вознесенска пассажиры аттракциона "повеселились". Видео © Телеграм / УНИАН — новости Украины

Страшным "весельем" закончился День города Вознесенска Николаевской области Украины. Там забитый людьми аттракцион вышел из строя прямо во время движения. Запись момента происшествия опубликована в Сети.

На кадрах видно, что крепления безопасности карусели открылись первыми, а затем поднялась ограда, о которую начал биться "маятник" с людьми.

На видео слышны испуганные крики пассажиров и сильные металлические удары. В результате три человека получили ушибы. А один из свидетелей ЧП порезал руку, когда разбил окно кабины кассира, пытаясь остановить аттракцион.

Оператор и кассир скрылись в неизвестном направлении, как только действо пошло не по сценарию. Жители города самостоятельно освобождали пассажиров злополучного аттракциона.