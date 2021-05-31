Смертельный аттракцион: Кто ответит за батут, тяжело ранивший детей в Барнауле

Инцидент произошёл в 16:20 по местному времени (12:20 по Москве) на площадке около ТРЦ "Район" на улице Попова. Там на улице стоял надувной аттракцион-батут, который был популярен у детей.

Видео © LIFE

Во время сильного порыва ветра крепления батута оторвались, и он взмыл в небо. В тот момент на аттракционе находились четверо детей: двое успели спрыгнуть, а ещё двух девочек 2017 года рождения перекинуло через забор, и они рухнули на трамвайные пути. Обе получили переломы и черепно-мозговые травмы. В настоящее время за их жизнь борются врачи. У одной из девочек перелом основания черепа, травма лёгких и тупая травма живота. Вторая в более тяжёлом состоянии — у неё тупая травма живота и компрессионный перелом позвоночника. Она подключена к аппарату ИВЛ. Врачи оценивают состояние детей как тяжёлое и крайне тяжёлое.

Следственное управление Следственного комитета России по Алтайскому краю возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 УК РФ). Наказание по этой статье предусматривает до шести лет лишения свободы. Допрашиваются очевидцы произошедшего, сотрудники торгового центра. Проводит свою проверку и местная прокуратура. Также после инцидента губернатор Виктор Томенко поручил проверить все развлекательные аттракционы региона.

По предварительным результатам, батут был плохо закреплён. В пресс-службе регионального управления МЧС России рассказали Лайфу, что на аттракционе могли отвязаться стропы. По сообщениям местного Гидрометцентра, максимальные порывы ветра в Барнауле 30 мая не превышали шести метров в секунду — это довольно умеренные значения. Тем не менее крепления, на которых держался батут, вырвало. Контроль за соблюдением технических требований эксплуатации батутов, относящихся к категории аттракционов и развлекательным видам деятельности, должно было осуществлять региональное управление Ростехнадзора.

Кому принадлежал батут?

Аттракцион принадлежал индивидуальному предпринимателю, заключившему договор на аренду участка с собственником ТЦ "Район". Следователи не разглашают имя предпринимателя — в пресс-службе СК Алтайского края сообщили Лайфу, что пока в их распоряжении такой информации нет.

По данным Лайфа, ИП зарегистрирован на Светлану Красакову. Она же контролировала аттракцион. Следователям Красакова пояснила, что якобы всё было исправно и нарушений нет, однако никаких документов и подтверждений об обучении и инструктаже обнаружено не было.

Светлана Красакова. Фото © ok.ru

Она получила господдержку как субъект малого и среднего предпринимательства. Подавала заявку на тендер по оказанию услуг по организации и проведению выездных зональных мастер-классов для специалистов парикмахерского искусства, но её не допустили к участию.

Специализацией ИП указана деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания. ИП может заниматься деятельностью парков культуры и отдыха и тематических парков, а также зрелищно-развлекательной прочей, не включённой в другие группы. Согласно СПАРК, Красакову проверял только Роструд в 2018 году. Ревизии Ростехнадзора не упоминаются.

Судя по базе данных, за последний месяц Красакова не формирует чеки, отражено резкое снижение выручки. Также известно, что в феврале этого года за неуплату налогов счета ИП были заблокированы.

© СПАРК

По оперативным данным, реальным владельцем аттракциона является сын Красаковой — Игорь. На своей странице в соцсетях предприниматель вёл группу "Бизнес в парках и ТРЦ", где публиковал фото надувных батутов. Сегодня он прилетел из Краснодарского края в новосибирский аэропорт Толмачёво, где его ждали следователи для дачи показаний. О его правовом статусе по делу пока нет информации. Согласно базе СПАРК, в апреле этого года Игорь Красаков учредил туристическое агентство "Дип тревел".

Игорь Красаков. Фото © VK / krasakov

Что же касается собственника ТРЦ "Район", с которым владелец батута заключил договор аренды на земельный участок, то, по словам источника Лайфа, им является российская сеть розничных магазинов "Мария Ра". Об этом также свидетельствует предложение об аренде участка на официальном сайте ретейлера — улица Попова, 70Д.

ООО "Мария Ра" — крупнейший налогоплательщик Алтайского края с чистой прибылью более семи миллиардов рублей. Ретейлер принадлежит семье — Александру, Евгению, Алле и Галине Ракшиным.

Основной владелец сети — магнат Александр Ракшин. Он считается одним из самых скрытных бизнесменов Сибири: не любит посещать публичные мероприятия, фотографироваться и отвечать на вопросы журналистов. Ракшин — мастер спорта по лыжным гонкам, входил в состав сборной СССР. Перед тем как заняться бизнесом, работал в школе № 64 города Барнаула преподавателем физкультуры.

Александр Ракшин. Фото © forbes.ru

В 1993 году он открыл овощной магазинчик в Барнауле, который назвал в честь матери — Марии Ракшиной. Сегодня у сети — 1184 магазина в Алтайском крае, Республике Алтай, Томской, Новосибирской и Кемеровской областях, в компании работает около 20 тыс. сотрудников.

В настоящий момент "Мария Ра" входит в топ-15 крупнейших продовольственных компаний России. В 2015 году Ракшин занимал 164-е место в списке "Форбс" с состоянием в $500 млн.