Дорого и бесполезно: почему современная система видеонаблюдения Казани не заметила вооружённого студента

Буквально в феврале мэр Казани Ильсур Метшин отметил, что столице Татарстана наконец удалось избавиться от статуса одного из самых криминогенных городов, — согласно статистике общая раскрываемость преступлений по итогам 2020 года повысилась почти до 37%.

— Во многом это заслуга реализованных проектов "Безопасный город" и "Безопасный двор". Камеры, установленные в общественных местах, не только позволяют быстрее раскрывать правонарушения, но и останавливают преступников, — заявил Метшин.

Татарстан считается высокотехнологичным регионом — разработанная компанией NtechLab система распознавания лиц FindFace Security уже помогла правоохранительным органам региона задержать 28 находящихся в розыске граждан. Системы интеллектуального видеонаблюдения устанавливали во всех городах, принимавших чемпионат мира по футболу – 2018. В том числе и в Казани.

Ильназ Галявиев шёл на бойню, держа в руке ружьё. Это зафиксировали несколько камер видеонаблюдения. Видео © LIFE

Дело на миллиард

По данным Лайфа, решение о реализации проекта "Безопасный город" было одобрено на одном из Советов безопасности РТ ещё в 2009 году. Предполагалось, что система сделает жизнь в Казани безопаснее и позволит улучшить соблюдение правопорядка за счёт "модернизации инженерно-технических систем, внедрения и использования аппаратно-программных средств, информационных систем, технических средств, направленных на мониторинг, обнаружение, идентификацию и прогнозирование событий и инцидентов". Активно устанавливать камеры начали только в 2017–2019 годах. На каждый дом полагалось по три камеры, контролирующие въезд во двор, детскую площадку и пункт сбора ТБО. Камеры также устанавливались во дворах и подъездах, на лестничных площадках.

Проект разрабатывали три компании — "Таттелеком", "Уфанет" (работает в Казани под брендом "Казгорсеть") и "Айти плюс".

Путь Галявиева до казанской гимназии попал на видео. Видео © Mash Iptash

В 2018 году в регионе работало около 18 тыс. видеокамер, из которых в местах массового пребывания людей — 2,5 тыс., на территории многоквартирных домов — почти 15 тыс. В 2019 году на домах в Татарстане установили ещё 8,5 тысячи видеокамер. Власти региона предложили объединить Единые дежурно-диспетчерские службы (ЕДДС) и систему "Безопасный город", чтобы круглосуточно мониторить текущую обстановку в районах и мгновенно реагировать на ситуацию.

С 2017 по 2019 год на систему видеонаблюдения в Казани, по данным СМИ, потратили 560 млн рублей. На три ближайшие года (2020–2022) только на "Безопасный город" заложили 374,5 млн рублей. Это следует из документов мэрии Казани. В 2020 году уже освоили 125 млн рублей, на 2021 год запланировали такую же сумму.

Деньгами проекта распоряжались корпорация "Таттелеком", принадлежащая Министерству земельных и имущественных отношений Татарстана, и Департамент телекоммуникационных технологий Казани. Лайф изучил документы госзакупок, связанных с этим проектом, и выяснил, что контракты были заключены с единственным поставщиком.

Протокол комиссии, которая рассматривала заявки на получение контракта на монтаж системы видеонаблюдения в Казани. © Федеральное казначейство

Причём один из поставщиков, нанятых "Таттелекомом" для установки системы видеонаблюдения в Казани, — компания "Капиталстрой" (переименована в "Кент 28") — более года не предоставляла финансовую отчётность. А когда налоговики попытались выйти на эту фирму, оказалось, что её данные недостоверны. В феврале 2021 года компанию признали банкротом. Об этом свидетельствуют данные системы "СПАРК-Интерфакс".

Фирма "Капиталстрой", она же "Кент 28", устанавливавшая видеокамеры в Казани в рамках государственных контрактов, признана банкротом. © "СПАРК-Интерфакс"

Обанкротившийся "Капиталстрой" занимался оснащением видеокамерами вантового моста "Миллениум" через реку Казанка, самого высокого моста в Казани. На это потратили 3,7 млн рублей.

В числе собственников "Капиталстроя" числились некие Тимур Рустамович Конеев и Раиль Раисович Касимов. Примечательно, что им принадлежат действующие компании "Зенит" и "СК Капиталстрой", которые тоже получали государственные контракты от "Таттелекома". Причём фирмы этих бизнесменов участвовали в одних и тех же аукционах. Это может свидетельствовать о нарушении антимонопольного законодательства и стать предметом интереса ФАС.

Вантовый мост "Миллениум" в Казани. Фото © ТАСС / Фёдор Савинцев

Ещё один инженерный объект в Казани — Кремлёвскую транспортную дамбу — видеокамерами за 1,36 млн рублей оснащала компания "Связьтелеком". Это постоянный поставщик "Таттелекома" — с 2015 года фирма заработала на контрактах с госпредприятием 15,3 млн рублей. Принадлежит "Связьтелеком" некоему Дамиру Мухаметдинову, причём фирм с таким названием у него сразу три, все действующие. Одна из них имеет уставный капитал всего 10 тыс. рублей и не публикует финансовой отчётности. Никаких реальных свидетельств того, что она ведёт хозяйственную деятельность, нет. Не исключено, что эти юрлица-клоны нужны владельцу для ухода от уплаты налогов.

Настройкой системы видеонаблюдения Казани занималась пермская корпорация "ЭР-Телеком холдинг" с годовым оборотом в 45,3 миллиарда рублей, полностью принадлежащая кипрской фирме Telecom Holding Limited. В России организация выступала управляющей компанией около десятка фирм, в том числе "Престиж-интернет", "Перспектива" и ЗАО "Эр-телеком". Все они ныне ликвидированы.

Слепой глаз

Эксперты говорят, что система "Безопасный город" в Казани не распознала на улице вооружённого преступника потому, что в неё не было заложено именно такое задание.

Директор по науке и технологиям Агентства искусственного интеллекта (АИИ) Роман Душкин рассказал Лайфу, что в систему интеллектуальной видеоаналитики (СИВ) входит множество так называемых детекторов инцидентов. Каждый детектор распознаёт только своё. Например, один фиксирует лица. Другой реагирует на превышение скорости. Детекторы могут фиксировать пересечения человеком или животным некой линии, реагировать на открытое пламя или на другие события и инциденты.

По его словам, подключение нового детектора требует дополнительных вычислительных мощностей. Невозможно создать СИВ, которая отслеживала бы все инциденты. Система всегда создаётся под конкретный запрос заказчика, который прописан в особом документе — "модели угроз", где оцениваются риски:

— Могу предположить, что ситуация, когда кто-то с ружьём идёт по улице убивать школьников, была недооценена. Поэтому в модель угроз не стали включать детекцию людей с оружием. Хотя написать такой детектор сегодня ничего не стоит. Мы уже внедряли системы видеонаблюдения, где была детекция оружия. На это уходит среднее количество вычислительных мощностей.

По словам Душкина, детекцию инцидентов можно проводить, даже если система видеонаблюдения не подключена к СИВ, только с помощью облачных технологий. В облако можно пускать видеопоток, где инциденты будут распознаваться. Всё это — вопрос воли и бюджета: