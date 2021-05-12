Мухоморы для ярости и селитра для бомбы: как казанский убийца готовился к маленькой войне

В среду следователи вышли в суд с ходатайством об аресте 19-летнего жителя Казани Ильназа Галявиева, который во вторник убил девять человек в городской гимназии № 175. Как выяснил Лайф, помимо нападения на школу он планировал подорвать свою квартиру. В его жилище нашли множество компонентов для изготовления самодельных бомб. Взрыва не произошло лишь благодаря случайности. Как выяснилось, несколько лет назад у Галявиева диагностировали проблемы с головным мозгом, но эксперты говорят, что при такой болезни человек отдаёт отчёт своим действиям. Есть основания полагать, что убийца употреблял сильные психотропы — в квартире нашли настойку из мухоморов.

В Татарстане в среду — день траура. Горожане продолжают нести игрушки и цветы к мемориалу у казанской школы № 175, который появился после частичного снятия полицейского оцепления. Люди не могут сдержать слёз. Их пускают через оцепление по несколько человек во избежание эксцессов.

На нескольких городских кладбищах Казани прошли похороны убитых — семерых школьников и двоих преподавателей. Тяжелораненых — восемь человек — отправили в Москву, где лучшие врачи из специализированных клиник будут бороться за их жизнь и здоровье.

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Советский райсуд Казани решает вопрос об аресте Ильназа Галявиева. Пока он находится под усиленной охраной в одном из изоляторов временного содержания МВД. Как стало известно Лайфу, он продолжает вести себя неадекватно, что мешает проведению с ним следственных действий. Не исключено, что он пытается инсценировать помешательство, хотя ранее никаких проблем с психикой у него не наблюдалось.

— По данным следствия, на учёте у врачей — психиатра и нарколога — Галявиев не состоял. Однако, как выяснилось, он ранее неоднократно обращался за медицинской помощью в связи с сильной головной болью. Ещё в прошлом году в связи с обращениями в одно из медучреждений ему был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга. С начала нынешнего года близкие также отмечали агрессивность и вспыльчивость в его поведении. Сейчас его состояние характеризуется неадекватным поведением, что на данный момент препятствует полноценному проведению следственных действий с ним, — рассказал источник Лайфа.

Право на оружие

Галявиев получил лицензию на оружие абсолютно легальным путём. Следователи уже поговорили с медиками, которые его проверяли. Психиатр из Республиканского наркологического диспансера рассказала, что ничего подозрительного в поведении молодого человека не заметила, иначе бы отправила его на комплексную медицинскую комиссию.

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О проблемах с головой Галявиева знали и в военкомате. По данным Лайфа, убийца получил отсрочку от военной службы до 30 июня 2021 года — в этом году он как раз должен был окончить колледж. Медкомиссия признала его ограниченно годным, но только из-за выявленной близорукости, а не из-за проблем с головным мозгом.

По информации Лайфа, диагноз "энцефалопатия" (органическое поражение головного мозга) Галявиеву поставили ещё в 2017 году.

Один из профессоров-неврологов пояснил Лайфу, что при третьей стадии заболевания у человека могут появиться эмоциональные вспышки, раздражительность и рассеянность внимания. Пациенты могут быть агрессивными, вспыльчивыми с отклонениями в поведении. Тогда неврологи обычно рекомендуют консультацию психиатра. Однако, по словам эксперта, сам диагноз не может быть основанием для признания Галявиева невменяемым.

— Энцефалопатия переводится с латыни как "страдания мозга". Это могут быть боли, которые пациент будет едва замечать. Но могут быть и психические, эмоциональные и когнитивные расстройства. Есть такой диагноз — "перинатальная энцефалопатия", который ставится ещё детям. И они наблюдаются у невролога до достижения совершеннолетия. Проблема заключается в том, что по достижении 18 лет этот диагноз обычно снимается. Но и у повзрослевшего человека могут оставаться депрессия, повышенная агрессивность и снижение концентрации внимания...

Фото © LIFE Shot

Будущий убийца без проблем прошёл медкомиссию для получения лицензии на оружие, купил сейф, сдал экзамены по теоретической части и успешно завершил практические занятия в тире.

В настоящее время следователи проверяют сотрудников подразделения лицензионно-разрешительной работы Советского района Росгвардии, которые выдали студенту лицензию. По предварительным данным, нарушения не было. Как теперь уже известно, сначала Галявиев поехал в Йошкар-Олу, где купил турецкое ружьё Hatsan Escort PS, а 4 мая посетил два оружейных магазина в Казани, где купил 200 патронов в одном магазине и 150 патронов — в другом. Такое количество боеприпасов для молодого человека с новой лицензией не вызвало подозрений у продавцов.

Сотрудники одного из салонов рассказали Лайфу, что они не обязаны отслеживать психологическое состояние покупателей. Если есть действительная лицензия, то можно купить до тысячи патронов за один раз.

— Если вы хотите купить больше, то можете сделать это за два подхода. Например, отнесите тысячу патронов в машину и возвращайтесь за второй партией. Никаких проблем не будет. Можно покупать столько патронов, сколько влезет в сейф, — пояснил продавец.

Что касается ружья, то полуавтоматический Hatsan Escort PS — это дешёвый аналог итальянского Euro от фирмы Fabarm. Стоимость этого ружья составляет около 30 тысячи рублей. Между тем оно по силе близко к штурмовым винтовкам.

Специалисты говорят, что гладкоствольное оружие редко используется для охоты. Hatsan Escort PS предназначено больше для самообороны, спортивной, тренировочной и развлекательной стрельбы. Также подобное оружие любят службы охраны правопорядка и полицейские.

Квартира убийцы

Семья Галявиева считалась благополучной и никогда не попадала в поле зрения правоохранительных и социальных служб. Жалоб на юношу тоже не поступало. Однако в последнее время он начал вести себя странно и прекратил общение со своими родителями. В последнее время они переехали в другую квартиру, поэтому он жил один.











Как уже известно, помимо ружья Галявиев принёс в гимназию самодельную бомбу, которую собрал дома. Он сам признался, что инструкцию по изготовлению взрывчатки нашёл в Интернете.

В квартире оперативники обнаружили множество компонентов, из которых можно собрать не одно взрывное устройство, а также боеприпасы. Это пять упаковок селитры, пачка силикагеля, алюминиевая пудра, сода, часовой механизм, весы, гвозди, несколько коробок сухого горючего, пачки с патронами, чертежи. Судя по всему, перед нападением на школу он планировал взорвать квартиру. Галявиев облил селитрой дверь в комнате, поджог её, а сам отправился в гимназию. Лишь благодаря случайности огонь не разгорелся.

Фото © LIFE Shot

Состояние Галявиева может объясняться тем, что он мог употреблять сильные психотропные препараты. В квартире нашли бутылку с самодельной настойкой на мухоморах. Передозировка этого вещества чревата галлюцинациями, приступами паники и агрессией. Похожие напитки принимали средневековые викинги-берсерки, которые впадали от настойки мухомора в боевую ярость.

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