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Мухоморы для ярости и селитра для бомбы: как казанский убийца готовился к маленькой войне

12 мая 2021, 14:28

Коллаж © LIFE. Фото © Соцсети

<p>Коллаж © LIFE. Фото © Соцсети</p>

В среду следователи вышли в суд с ходатайством об аресте 19-летнего жителя Казани Ильназа Галявиева, который во вторник убил девять человек в городской гимназии № 175. Как выяснил Лайф, помимо нападения на школу он планировал подорвать свою квартиру. В его жилище нашли множество компонентов для изготовления самодельных бомб. Взрыва не произошло лишь благодаря случайности. Как выяснилось, несколько лет назад у Галявиева диагностировали проблемы с головным мозгом, но эксперты говорят, что при такой болезни человек отдаёт отчёт своим действиям. Есть основания полагать, что убийца употреблял сильные психотропы — в квартире нашли настойку из мухоморов.

В Татарстане в среду — день траура. Горожане продолжают нести игрушки и цветы к мемориалу у казанской школы № 175, который появился после частичного снятия полицейского оцепления. Люди не могут сдержать слёз. Их пускают через оцепление по несколько человек во избежание эксцессов.

На нескольких городских кладбищах Казани прошли похороны убитых — семерых школьников и двоих преподавателей. Тяжелораненых — восемь человек — отправили в Москву, где лучшие врачи из специализированных клиник будут бороться за их жизнь и здоровье.

Видео © LIFE

Советский райсуд Казани решает вопрос об аресте Ильназа Галявиева. Пока он находится под усиленной охраной в одном из изоляторов временного содержания МВД. Как стало известно Лайфу, он продолжает вести себя неадекватно, что мешает проведению с ним следственных действий. Не исключено, что он пытается инсценировать помешательство, хотя ранее никаких проблем с психикой у него не наблюдалось.

По данным следствия, на учёте у врачей — психиатра и нарколога — Галявиев не состоял. Однако, как выяснилось, он ранее неоднократно обращался за медицинской помощью в связи с сильной головной болью. Ещё в прошлом году в связи с обращениями в одно из медучреждений ему был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга. С начала нынешнего года близкие также отмечали агрессивность и вспыльчивость в его поведении. Сейчас его состояние характеризуется неадекватным поведением, что на данный момент препятствует полноценному проведению следственных действий с ним, — рассказал источник Лайфа.

Право на оружие

Галявиев получил лицензию на оружие абсолютно легальным путём. Следователи уже поговорили с медиками, которые его проверяли. Психиатр из Республиканского наркологического диспансера рассказала, что ничего подозрительного в поведении молодого человека не заметила, иначе бы отправила его на комплексную медицинскую комиссию.

Фото © LIFE

Фото © LIFE

О проблемах с головой Галявиева знали и в военкомате. По данным Лайфа, убийца получил отсрочку от военной службы до 30 июня 2021 года — в этом году он как раз должен был окончить колледж. Медкомиссия признала его ограниченно годным, но только из-за выявленной близорукости, а не из-за проблем с головным мозгом.

По информации Лайфа, диагноз "энцефалопатия" (органическое поражение головного мозга) Галявиеву поставили ещё в 2017 году.

Один из профессоров-неврологов пояснил Лайфу, что при третьей стадии заболевания у человека могут появиться эмоциональные вспышки, раздражительность и рассеянность внимания. Пациенты могут быть агрессивными, вспыльчивыми с отклонениями в поведении. Тогда неврологи обычно рекомендуют консультацию психиатра. Однако, по словам эксперта, сам диагноз не может быть основанием для признания Галявиева невменяемым.

— Энцефалопатия переводится с латыни как "страдания мозга". Это могут быть боли, которые пациент будет едва замечать. Но могут быть и психические, эмоциональные и когнитивные расстройства. Есть такой диагноз — "перинатальная энцефалопатия", который ставится ещё детям. И они наблюдаются у невролога до достижения совершеннолетия. Проблема заключается в том, что по достижении 18 лет этот диагноз обычно снимается. Но и у повзрослевшего человека могут оставаться депрессия, повышенная агрессивность и снижение концентрации внимания...

Фото © LIFE Shot

Фото © LIFE Shot

Будущий убийца без проблем прошёл медкомиссию для получения лицензии на оружие, купил сейф, сдал экзамены по теоретической части и успешно завершил практические занятия в тире.

В настоящее время следователи проверяют сотрудников подразделения лицензионно-разрешительной работы Советского района Росгвардии, которые выдали студенту лицензию. По предварительным данным, нарушения не было. Как теперь уже известно, сначала Галявиев поехал в Йошкар-Олу, где купил турецкое ружьё Hatsan Escort PS, а 4 мая посетил два оружейных магазина в Казани, где купил 200 патронов в одном магазине и 150 патронов — в другом. Такое количество боеприпасов для молодого человека с новой лицензией не вызвало подозрений у продавцов.

Сотрудники одного из салонов рассказали Лайфу, что они не обязаны отслеживать психологическое состояние покупателей. Если есть действительная лицензия, то можно купить до тысячи патронов за один раз.

Если вы хотите купить больше, то можете сделать это за два подхода. Например, отнесите тысячу патронов в машину и возвращайтесь за второй партией. Никаких проблем не будет. Можно покупать столько патронов, сколько влезет в сейф, — пояснил продавец.

Убийца из соседнего двора: кто ответит за бойню в школе Казани

Убийца из соседнего двора: кто ответит за бойню в школе Казани

Что касается ружья, то полуавтоматический Hatsan Escort PS — это дешёвый аналог итальянского Euro от фирмы Fabarm. Стоимость этого ружья составляет около 30 тысячи рублей. Между тем оно по силе близко к штурмовым винтовкам.

Специалисты говорят, что гладкоствольное оружие редко используется для охоты. Hatsan Escort PS предназначено больше для самообороны, спортивной, тренировочной и развлекательной стрельбы. Также подобное оружие любят службы охраны правопорядка и полицейские.

Квартира убийцы

Семья Галявиева считалась благополучной и никогда не попадала в поле зрения правоохранительных и социальных служб. Жалоб на юношу тоже не поступало. Однако в последнее время он начал вести себя странно и прекратил общение со своими родителями. В последнее время они переехали в другую квартиру, поэтому он жил один.

  • Фото © LIFE Shot
    Фото © LIFE Shot
  • Фото © LIFE Shot
    Фото © LIFE Shot
  • Фото © LIFE Shot
    Фото © LIFE Shot
  • Фото © LIFE Shot
    Фото © LIFE Shot
  • Фото © LIFE Shot
    Фото © LIFE Shot

Фото © LIFE Shot

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Как уже известно, помимо ружья Галявиев принёс в гимназию самодельную бомбу, которую собрал дома. Он сам признался, что инструкцию по изготовлению взрывчатки нашёл в Интернете.

Гвозди, селитра и патроны: Лайф публикует фото с обысков в квартире виновника трагедии в казанской гимназии

Гвозди, селитра и патроны: Лайф публикует фото с обысков в квартире виновника трагедии в казанской гимназии

В квартире оперативники обнаружили множество компонентов, из которых можно собрать не одно взрывное устройство, а также боеприпасы. Это пять упаковок селитры, пачка силикагеля, алюминиевая пудра, сода, часовой механизм, весы, гвозди, несколько коробок сухого горючего, пачки с патронами, чертежи. Судя по всему, перед нападением на школу он планировал взорвать квартиру. Галявиев облил селитрой дверь в комнате, поджог её, а сам отправился в гимназию. Лишь благодаря случайности огонь не разгорелся.

Фото © LIFE Shot

Фото © LIFE Shot

Состояние Галявиева может объясняться тем, что он мог употреблять сильные психотропные препараты. В квартире нашли бутылку с самодельной настойкой на мухоморах. Передозировка этого вещества чревата галлюцинациями, приступами паники и агрессией. Похожие напитки принимали средневековые викинги-берсерки, которые впадали от настойки мухомора в боевую ярость.

Авторы
Станислав Сенькин
Станислав Сенькин
Николай Озеров
Николай Озеров

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