Обвиняемый в стрельбе в казанской гимназии арестован на два месяца
На суде 19-летний виновник гибели девяти человек выглядел достаточно спокойно, но на вопросы журналистов не отвечал.
19-летний Ильназ Галявиев, который накануне устроил бойню в гимназии № 175, арестован по решению Советского районного суда города Казани. Виновник гибели девяти человек пробудет под стражей как минимум до 11 июля 2021 года.
Суд арестовал обвиняемого в стрельбе в казанской гимназии на два месяца. Видео © LIFE
Во время заседания Галявиев отвечал на вопросы судьи односложно и полностью отстранился от общения с журналистами. Тем не менее лица обвиняемый не прятал и в целом выглядел довольно спокойно. Выступая в суде, прокурор подтвердил, что стрелок полностью признаёт свою вину. Сам обвиняемый заявил, что согласен с избранием меры пресечения в виде заключения под стражу. Ранее его адвокат отмечал, что примет сторону обвиняемого, однако не сомневается, что подзащитного арестуют.
Ранее Лайф сообщал, что при обысках в доме Галявиева правоохранители нашли большое количество различных химических веществ, маленькие весы, колбы, гвозди, а также патроны и коробки из-под них. А изъяв медицинскую карту студента, следователи обнаружили, что в 2017 году врачи поставили ему диагноз "энцефалопатия" — органическое поражение головного мозга. С того же момента он состоял на учёте в местной поликлинике.
Напомним, что стрельба в гимназии № 175 произошла утром 11 мая. Зайдя через главный вход, 19-летний бывший ученик заведения начал стрелять практически с порога. Чтобы спастись, дети выпрыгивали из окон. Трагедия унесла жизни девяти человек — семерых школьников и двух учителей. Сегодня их похоронили.
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