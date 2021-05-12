Обвиняемый в стрельбе в казанской гимназии арестован на два месяца

19-летний Ильназ Галявиев, который накануне устроил бойню в гимназии № 175, арестован по решению Советского районного суда города Казани. Виновник гибели девяти человек пробудет под стражей как минимум до 11 июля 2021 года.

Во время заседания Галявиев отвечал на вопросы судьи односложно и полностью отстранился от общения с журналистами. Тем не менее лица обвиняемый не прятал и в целом выглядел довольно спокойно. Выступая в суде, прокурор подтвердил, что стрелок полностью признаёт свою вину. Сам обвиняемый заявил, что согласен с избранием меры пресечения в виде заключения под стражу. Ранее его адвокат отмечал, что примет сторону обвиняемого, однако не сомневается, что подзащитного арестуют.