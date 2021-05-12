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Шестеро пострадавших в Казани детей остаются в реанимации: один — в крайне тяжёлом состоянии

По последним данным, в результате стрельбы погибло девять человек — семь учеников и двое учителей, пострадал 21 человек — 18 школьников и трое взрослых.

12 мая 2021, 06:46
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/ombudswoman?__cft__%5B0%5D=AZVb983RHnfZpWYf7Enw6MV3povF1gR7bfbu7exxK1QwM_eW5SXpkWRwcGIkmv3qywAgSzcVTuRjn3PR1C-9L4gVE4BR-diVCxlWUsICIKHC9NNd0gD3Z9uqLiP2Fd0aG_8&__tn__=-UC,P-R" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Анна Кузнецова</a></p>

Фото © Facebook / Анна Кузнецова

Шестеро подростков, которые пострадали во время стрельбы в гимназии № 175 в Казани, остаются в реанимации в тяжёлом состоянии. Состояние одного из них врачи оценивают как крайне тяжёлое. Как сообщил Лайфу источник, это дети 2005–2007 годов рождения.

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Список пострадавших:

  • Аделя Г. (2005 г.р.);
  • Тимур З. (2006 г.р.);
  • Камиль И. (2006 г.р.);
  • Лейла К. (2007 г.р.);
  • Карим Х. (2006 г.р.);
  • Арслан Ш. (находится в крайне тяжёлом состоянии).

Напомним, что стрельба в гимназии № 175 произошла утром 11 мая. Зайдя через главный вход, 19-летний бывший ученик заведения начал стрелять практически с порога. Чтобы спастись, дети выпрыгивали из окон. В результате погибло девять человек, среди которых семь учеников и двое учителей. Пострадал 21 человек: 18 учеников и трое взрослых.

Стрельба в казанской гимназии: всё, что известно к этому часу

Стрельба в казанской гимназии: всё, что известно к этому часу

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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