Шестеро пострадавших в Казани детей остаются в реанимации: один — в крайне тяжёлом состоянии

Шестеро подростков, которые пострадали во время стрельбы в гимназии № 175 в Казани, остаются в реанимации в тяжёлом состоянии. Состояние одного из них врачи оценивают как крайне тяжёлое. Как сообщил Лайфу источник, это дети 2005–2007 годов рождения.

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Напомним, что стрельба в гимназии № 175 произошла утром 11 мая. Зайдя через главный вход, 19-летний бывший ученик заведения начал стрелять практически с порога. Чтобы спастись, дети выпрыгивали из окон. В результате погибло девять человек, среди которых семь учеников и двое учителей. Пострадал 21 человек: 18 учеников и трое взрослых.