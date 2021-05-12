Шестеро пострадавших в Казани детей остаются в реанимации: один — в крайне тяжёлом состоянии
По последним данным, в результате стрельбы погибло девять человек — семь учеников и двое учителей, пострадал 21 человек — 18 школьников и трое взрослых.
Фото © Facebook / Анна Кузнецова
Шестеро подростков, которые пострадали во время стрельбы в гимназии № 175 в Казани, остаются в реанимации в тяжёлом состоянии. Состояние одного из них врачи оценивают как крайне тяжёлое. Как сообщил Лайфу источник, это дети 2005–2007 годов рождения.
Список пострадавших:
- Аделя Г. (2005 г.р.);
- Тимур З. (2006 г.р.);
- Камиль И. (2006 г.р.);
- Лейла К. (2007 г.р.);
- Карим Х. (2006 г.р.);
- Арслан Ш. (находится в крайне тяжёлом состоянии).
Напомним, что стрельба в гимназии № 175 произошла утром 11 мая. Зайдя через главный вход, 19-летний бывший ученик заведения начал стрелять практически с порога. Чтобы спастись, дети выпрыгивали из окон. В результате погибло девять человек, среди которых семь учеников и двое учителей. Пострадал 21 человек: 18 учеников и трое взрослых.
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