Названа дата похорон погибших при стрельбе учеников и учителей казанской школы
Жертвами нападения на интернат 19-летнего Ильназа Галявиева стали семеро детей и двое взрослых.
Погибшая учительница Эльвира Игнатьева. Фото © Instagram / ignatevaelle
Погибших в результате стрельбы в казанской гимназии учеников и учительниц похоронят сегодня, 12 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник во властных структурах.
"Похороны планируются сегодня. Траурные церемонии будут сопровождать психологи", — уточнил собеседник агентства.
Как сообщал Лайф, стрельба в гимназии № 175 произошла утром 11 мая. 19-летний бывший ученик заведения Ильназ Галявиев прошёл в здание через главный вход и начал стрелять с порога. Чтобы спастись, дети выпрыгивали из окон. В результате трагедии погибли семь учеников и две учительницы, ещё 21 человек находится в больнице.
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