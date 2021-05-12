Названа дата похорон погибших при стрельбе учеников и учителей казанской школы

Погибших в результате стрельбы в казанской гимназии учеников и учительниц похоронят сегодня, 12 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник во властных структурах.

Как сообщал Лайф, стрельба в гимназии № 175 произошла утром 11 мая. 19-летний бывший ученик заведения Ильназ Галявиев прошёл в здание через главный вход и начал стрелять с порога. Чтобы спастись, дети выпрыгивали из окон. В результате трагедии погибли семь учеников и две учительницы, ещё 21 человек находится в больнице.