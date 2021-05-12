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Названа дата похорон погибших при стрельбе учеников и учителей казанской школы

Жертвами нападения на интернат 19-летнего Ильназа Галявиева стали семеро детей и двое взрослых.

12 мая 2021, 04:49
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<p>Погибшая учительница Эльвира Игнатьева. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/ignatevaelle/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ignatevaelle</a></p>

Погибшая учительница Эльвира Игнатьева. Фото © Instagram / ignatevaelle

Погибших в результате стрельбы в казанской гимназии учеников и учительниц похоронят сегодня, 12 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник во властных структурах.

"Похороны планируются сегодня. Траурные церемонии будут сопровождать психологи", — уточнил собеседник агентства.

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Как сообщал Лайф, стрельба в гимназии № 175 произошла утром 11 мая. 19-летний бывший ученик заведения Ильназ Галявиев прошёл в здание через главный вход и начал стрелять с порога. Чтобы спастись, дети выпрыгивали из окон. В результате трагедии погибли семь учеников и две учительницы, ещё 21 человек находится в больнице.

Последние посты учительницы, которая заслонила собой ребёнка и сразу погибла во время бойни в Казани

Последние посты учительницы, которая заслонила собой ребёнка и сразу погибла во время бойни в Казани

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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