"Пап, к нам в школу ломятся": Отец учеников казанской гимназии рассказал, как узнал о трагедии
В этой гимназии учатся двое его детей — сын в шестом классе и дочка во втором.
Фото © Соцсети
Отец двух учеников гимназии № 175 на улице Джаудата Файзи в Казани, где ранее произошла стрельба, поделился, как узнал о трагедии. Мужчина пришёл к стихийному мемориалу у учебного заведения, чтобы возложить цветы. Здесь учатся его сын-шестиклассник и дочка-второклассница, они не пострадали.
"Когда мне прислали сообщение, что тут что-то взрывают, я подумал, что это какой-то фейк, наверное. Потом звоню двум учителям — никто трубки не берёт. Стал звонить сыну, сын тихо со мной начал говорить: "Пап, к нам в школу ломятся, взрывать хотят". Я слышу, там кто-то ломает что-то, я просто был в шоке. Сразу позвонил супруге, говорю — беги туда. И сам поехал быстро с работы сюда", — рассказал мужчина журналистам.
По словам родителя, всем ученикам школы, даже не пострадавшим, нужна психологическая помощь. Мужчина говорит, что после трагедии его сын отказывается идти в школу, говорит: "Пап, я не пойду".
Напомним, стрельба в гимназии № 175 произошла утром 11 мая. Зайдя через главный вход, 19-летний бывший ученик заведения начал стрелять практически с порога. Чтобы спастись, дети выпрыгивали из окон. В результате погибло девять человек, двое из них — учителя. По данным Лайфа, пострадал 21 человек. Ранее был опубликован список с именами пострадавших и погибших.
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