"Пап, к нам в школу ломятся": Отец учеников казанской гимназии рассказал, как узнал о трагедии

Отец двух учеников гимназии № 175 на улице Джаудата Файзи в Казани, где ранее произошла стрельба, поделился, как узнал о трагедии. Мужчина пришёл к стихийному мемориалу у учебного заведения, чтобы возложить цветы. Здесь учатся его сын-шестиклассник и дочка-второклассница, они не пострадали.

"Когда мне прислали сообщение, что тут что-то взрывают, я подумал, что это какой-то фейк, наверное. Потом звоню двум учителям — никто трубки не берёт. Стал звонить сыну, сын тихо со мной начал говорить: "Пап, к нам в школу ломятся, взрывать хотят". Я слышу, там кто-то ломает что-то, я просто был в шоке. Сразу позвонил супруге, говорю — беги туда. И сам поехал быстро с работы сюда", — рассказал мужчина журналистам.

По словам родителя, всем ученикам школы, даже не пострадавшим, нужна психологическая помощь. Мужчина говорит, что после трагедии его сын отказывается идти в школу, говорит: "Пап, я не пойду".

Авторы