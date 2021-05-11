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Устроившего стрельбу в казанской гимназии доставили в изолятор временного содержания

В результате трагедии погибло девять человек, 18 детей находятся в больнице с различными ранениями. Двое из них в критическом состоянии.

11 мая 2021, 22:35

Устроившего стрельбу в казанской гимназии доставили в изолятор временного содержания. Видео © LIFE

Устроившего стрельбу в казанской гимназии Ильназа Галявиева перевезли на автозаке с допроса в изолятор временного содержания. Видео оказалось в распоряжении Лайфа.

После задержания Галявиева доставили на допрос в отделение полиции. Там его пришлось связать — он кричал и бросался на стражей порядка. Ильназ кричал о "монстре" внутри себя и ненависти ко всем людям. После допроса молодого человека на автозаке доставили в изолятор временного содержания. Теперь суд должен будет избрать ему меру пресечения.

Дробовик, бомба и "монстр" внутри: Лайф восстановил хронологию нападения на казанскую гимназию

Дробовик, бомба и "монстр" внутри: Лайф восстановил хронологию нападения на казанскую гимназию

Напомним, стрельба в гимназии № 175 произошла сегодня утром. Зайдя через главный вход, 19-летний бывший ученик заведения начал стрелять практически с порога. Чтобы спастись, дети выпрыгивали из окон. В результате погибло девять человек, двое из них — учителя. По данным Лайфа, пострадал 21 человек. Ранее был опубликован список с именами пострадавших и погибших.

Тысячи жителей Казани ночью продолжают нести цветы и игрушки к гимназии в память о погибших детях

Тысячи жителей Казани ночью продолжают нести цветы и игрушки к гимназии в память о погибших детях

Авторы
Юлия Коновалова

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