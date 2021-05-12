Устроившего стрельбу в казанской гимназии доставили в изолятор временного содержания

После задержания Галявиева доставили на допрос в отделение полиции. Там его пришлось связать — он кричал и бросался на стражей порядка. Ильназ кричал о "монстре" внутри себя и ненависти ко всем людям. После допроса молодого человека на автозаке доставили в изолятор временного содержания. Теперь суд должен будет избрать ему меру пресечения.