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Опубликовано 11 мая 2021, 22:35
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Устроившего стрельбу в казанской гимназии доставили в изолятор временного содержания

Девять человек погибли, 18 раненых детей госпитализированы; состояние двоих оценивается как критическое.

Устроившего стрельбу в казанской гимназии доставили в изолятор временного содержания. Видео © LIFE

Устроившего стрельбу в казанской гимназии Ильназа Галявиева перевезли на автозаке с допроса в изолятор временного содержания. Видео оказалось в распоряжении Лайфа.

После задержания Галявиева доставили на допрос в отделение полиции. Там его пришлось связать — он кричал и бросался на стражей порядка. Ильназ кричал о "монстре" внутри себя и ненависти ко всем людям. После допроса молодого человека на автозаке доставили в изолятор временного содержания. Теперь суд должен будет избрать ему меру пресечения.

Дробовик, бомба и "монстр" внутри: Лайф восстановил хронологию нападения на казанскую гимназию
Дробовик, бомба и "монстр" внутри: Лайф восстановил хронологию нападения на казанскую гимназию

Напомним, стрельба в гимназии № 175 произошла сегодня утром. Зайдя через главный вход, 19-летний бывший ученик заведения начал стрелять практически с порога. Чтобы спастись, дети выпрыгивали из окон. В результате погибло девять человек, двое из них — учителя. По данным Лайфа, пострадал 21 человек. Ранее был опубликован список с именами пострадавших и погибших.

Тысячи жителей Казани ночью продолжают нести цветы и игрушки к гимназии в память о погибших детях
Тысячи жителей Казани ночью продолжают нести цветы и игрушки к гимназии в память о погибших детях
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Юлия Коновалова
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