Устроившего стрельбу в казанской гимназии доставили в изолятор временного содержания
Девять человек погибли, 18 раненых детей госпитализированы; состояние двоих оценивается как критическое.
Устроившего стрельбу в казанской гимназии доставили в изолятор временного содержания. Видео © LIFE
Устроившего стрельбу в казанской гимназии Ильназа Галявиева перевезли на автозаке с допроса в изолятор временного содержания. Видео оказалось в распоряжении Лайфа.
После задержания Галявиева доставили на допрос в отделение полиции. Там его пришлось связать — он кричал и бросался на стражей порядка. Ильназ кричал о "монстре" внутри себя и ненависти ко всем людям. После допроса молодого человека на автозаке доставили в изолятор временного содержания. Теперь суд должен будет избрать ему меру пресечения.
Напомним, стрельба в гимназии № 175 произошла сегодня утром. Зайдя через главный вход, 19-летний бывший ученик заведения начал стрелять практически с порога. Чтобы спастись, дети выпрыгивали из окон. В результате погибло девять человек, двое из них — учителя. По данным Лайфа, пострадал 21 человек. Ранее был опубликован список с именами пострадавших и погибших.