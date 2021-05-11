Устроившего стрельбу в казанской гимназии доставили в изолятор временного содержания
В результате трагедии погибло девять человек, 18 детей находятся в больнице с различными ранениями. Двое из них в критическом состоянии.
Устроившего стрельбу в казанской гимназии доставили в изолятор временного содержания. Видео © LIFE
Устроившего стрельбу в казанской гимназии Ильназа Галявиева перевезли на автозаке с допроса в изолятор временного содержания. Видео оказалось в распоряжении Лайфа.
После задержания Галявиева доставили на допрос в отделение полиции. Там его пришлось связать — он кричал и бросался на стражей порядка. Ильназ кричал о "монстре" внутри себя и ненависти ко всем людям. После допроса молодого человека на автозаке доставили в изолятор временного содержания. Теперь суд должен будет избрать ему меру пресечения.
Напомним, стрельба в гимназии № 175 произошла сегодня утром. Зайдя через главный вход, 19-летний бывший ученик заведения начал стрелять практически с порога. Чтобы спастись, дети выпрыгивали из окон. В результате погибло девять человек, двое из них — учителя. По данным Лайфа, пострадал 21 человек. Ранее был опубликован список с именами пострадавших и погибших.
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